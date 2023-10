A Balkánon is terjed az iszlamizmus: Mátyás király végváránál lobog a palesztin zászló

Mindez nem feltétlenül meglepő annak a fényében, hogy Bosznia lakosságának mintegy fele muzulmán vallású, Mint a Ludovika szakblogján is írják, Szaúd-Arábia és Törökország befolyása folyamatosan erősödik Boszniában. Rijád a vallási kapcsolatokon keresztül fokozza érdekérvényesítő képességét, Ankara gazdasági vonalon erősíti befolyását, kihasználva a boszniai muzulmánok iszlám hitének török kori kötődését, a háború után pedig egyébként is egyre erőteljesebb szerephez jut az iszlám az országban.

De a Euronewsnak nyilatkozó Esref Kenan Rasidagic, a szarajevói egyetem tanára is azt fejtegette: a török befolyás olyan erős, hogy a muzulmán országgal való gazdasági kötelékek erősebbek a Szerbiával meglévőknél is;

az öbölállamok pedig mecsetek sorát építették Boszniában.

Az első délszláv háború beindította a radikalizálódást, az olyan események, mint az Iszlám Állam előretörése pedig elősegítette a bosnyák muzulmán fiatalok újabb hullámának csatlakozását ehhez. A hivatalos adatok szerint egyébként több mint háromszáz bosnyák utazott ki Szíriába és csatlakozott az Iszlám Állam terrorszervezethez. Ugyanakkor érdekes adalék, hogy a mostani palesztinbarát tüntetés mögött az iszlám radikalizmus visszaszorításáért tevőlegesen is küzdő a Boszniai Iszlám Közösség is felsorakozott, s a videón az is látszik, hogy Bihácson sem csak néhány lézengő akadt:

Ami Bosznia hivatalos álláspontját illeti, a bosnyák politikum szimpátiája kétségen felül a palesztinoké, de nem akarta kihúzni a gyufát az Egyesült Államoknál, így a legutóbbi időkig ennek nem adtak harsányan hangot.

Most talán jelzésértékű a relatíve nagyszabású tüntetések mellett az is, hogy Elmedin Konakovic boszniai külügyminiszter találkozott Rezek Namoorral, a Palesztin Állam nagykövetével, s

támogatását fejezte ki a palesztin nép és a hatóságok iránt az országuk szuverenitásának és területi integritásának megvédésére irányuló erőfeszítéseiben”

Közölte: „Bosznia-Hercegovina számára elfogadhatatlan az ártatlan civilek, nők és gyermekek megölése, valamint az erőszak minden formája bármikor és bárhol”.

A korrektség kedvéért fontos megjegyezni: Szarajevó kimondottan elítélte az Izrael elleni Hamász-merényletet is; utóbb pedig bosnyák politikusok vitába bonyolódtak a palesztinbarát tüntetések miatt a mindenütt igen aktív izraeli diplomáciával is.

***

Nyitókép: Daniel Leal / AFP