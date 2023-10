Térképre raktuk: így őrültek meg Európa nagyvárosaiban a palesztinokért!

Ugyancsak érdekes megfigyelni a térképen az egyes tüntetések (becsült, kerekített) létszámát: jól kivehető, hogy Nagy-Britannia és Nyugat-Európa még a törökországiaknál is sokkal nagyobb demonstrációknak adott otthont, míg Közép-Európa jelentős része „megúszta” néhány száz fős felvonulásokkal; Pozsonyban és Budapesten legjobb tudomásunk szerint sor sem került ilyesmire. Igaz, hazánk fővárosában a miniszterelnök utasítására a rendőrség meg is tiltotta azt, ugyanakkor Bécsben, Berlinben és Párizsban is tiltás volt, mindhiába.