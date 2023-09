Kizárólag Orbán és Morawiecki mondta ki, hogy nem kérünk a migránsok újraelosztásából – szakértőket kérdeztünk a lengyel választásról

A több évszázadra visszatekintő magyar–lengyel barátság ügyét illetően a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója elmondta, hogy pozitív üzenettel bírt, hogy augusztus 20-án, a magyar államalapítás ünnepén a lengyel külügyminisztérium jókívánságait fejezte ki. Rosonczy-Kovács Mihály szerint az elmúlt másfél évben azért is érte komoly kihívás a magyar – lengyel kapcsolatokat, mert a két ország közvéleménye jellemzően nem közvetlenül ismerhette meg a másik nemzet álláspontját. A szakértő szerint a közép-európai együttműködést „a média egy része mindig is szét akarta verni, mérgezni akarta, ennek lehettünk az utóbbi hónapokban is szemtanúi. Olyan félmondatokat ragadtak ki a magyar és lengyel politikusok nyilatkozataiból, amelyek gyengítették az együttműködést, azokat, amelyek pedig az együttműködés fontosságáról beszéltek, elhallgatták. Ezek is rámutattak arra, hogy a hagyományos és a közösségi médiában is szüksége lenne azokra a keretekre, amelyek lehetővé teszik, hogy a felek közvetlenül ismerjék egymást véleményét. Többek között arról, hogy az olyan stratégiai kérdésekben is egyetértés van a két ország között, hogy az Oroszország jelentette biztonsági kockázat a lehető legkisebb legyen, és hogy a régiónk és Oroszország között legyen egy szabad és szuverén Ukrajna.”