Verhetik a tamtamot Bidenék, hogy ők vezetik „a szabad világot”, az amerikaiak már most aggódnak a jövő évi választás tisztasága miatt

A Rasmussen Reports közvélemény-kutató cég felmérést tett közzé arról, hogyan gondolkodnak az amerikaiak a jövő évi elnökválasztás várható tisztaságáról. Az eredmények azt mutatják, a választók több mint fele, 56 százaléka valószínűnek tartja, hogy csalás fogja befolyásolni az eredményt; 33 százalékuk egyenesen nagyon valószínűnek tartja ezt, amely látványos mutatója az amerikaiak saját demokráciába vetett hitének megrendülésére. Csak a választók 20 százaléka gondolja azt Amerikában, hogy egyáltalán nem valószínű a csalás.

Aggódnak

A New York-i Spectrum News elemzése is a jövő évi választással kapcsolatos aggodalmakról szól. A portál szerint a 2024-es voksolás az egyik legnagyobb horderejű döntés lesz az amerikai történelemben, és valószínűleg ezt fogják az eddigi legjobban, legszigorúbban ellenőrizni is. Emlékeztetnek: Donald Trump előző elnök az elveszített

2020-as elnökválasztás óta hangoztatja nézeteit, hogy szerinte a választást elcsalták

– többek között ezen állításai miatt is eljárás folyik ellene, több más ügy mellett. Ami tény, hogy a sok helyen megtámadott eredmények kapcsán a bíróságok sehol nem hoztak nagy horderejű ítéletet arról, hogy csalás történt arról, és tény az is, hogy az amerikai politikai élet teljes spektruma az akkor született – sőt, az azóta megtartott félidős választáson tovább alakult – eredmények alapján politizál tovább: az elnök demokrata a Szenátus többségével együtt, a Képviselőház pedig republikánus többségű.

Connie Uthoff, a George Washington Egyetem kiberbiztonsági mesterprogramjának igazgatója szerint a jövő évi választáson már aggódni kell a mesterséges értelem (AI) miatt is, mely fenyegetettség mértékét még csak meg sem lehet becsülni most. Emlékeztet: a „deep fake” technológiákkal hamis videókat, hamis e-maileket tudnak készíteni, olyan kifinomultsággal, ami eddig példátlan volt. Mindez tovább áshatja alá a bizalmat a demokrácia rendszereivel szemben.

Az elemzés felhívja a figyelmet arra is, hogy a voksolások során szerte Amerikában használt választási szavazógépek – amelyeken gombokkal, képernyőn lehet leadni a szavazatokat –

elöregedhetnek, elromolhatnak, sérülékennyé válhatnak,

mint korábban voltak.

Az ötven fejű állam

Innen Európából, azon belül Magyarországról nézve minden amerikai választás alkalmával rácsodálkozhatunk a világ vezető hatalmának furcsa és rendkívül bonyolult választási rendszerére.

Mindig emlékeztethetjük magunkat: az Amerikai Egyesült Államok tényleg egyesült államokból áll,

ötven különböző tagállamból, amelyek ugyan a külpolitikában az elnök és a szövetségi Kongresszus által együttesen lépnek fel, s a központi hatalom centralizációja kétszáz éve zajlik; de attól még az egyes tagállamok számos területen féltékenyen őrzik önálló döntési jogköreiket, autonómiájukat, valamint saját akár több mint kétszáz éves hagyományaikat.