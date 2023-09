Csak úgy zeng a világsajtó attól, hogy Ukrajna beperli Magyarországot

Bloomberg

A híre több külföldi médium is reagált. A Bloomberg például rámutatott, hogy az ukránok válaszintézkedéseket is bevezethetnek. A lap megszólította az ukrán gazdasági minisztert is. Julija Szvyridenko leszögezte, céljuk bebizonyítani, hogy az egyes uniós tagállamok önállóan nem dönthetnek az ukrán áruk behozatalának leállításáról. Az amerikai lap szerint az egyoldalú tilalmak kárt okoznak az ukrán gazdáknak, akiknek a késések és a többletköltségek miatt veszteségük van. A tárcavezető szerint a három uniós ország megsérti a nemzetközi kötelezettségvállalásokat. Tarasz Kacska gazdasági miniszterhelyettes szerint Kijev olyan intézkedéseket is fontolgat, amelyek érinthetik a Lengyelországból származó hagyma és alma, valamint a Magyarországról származó autók behozatalát, ha a korlátozásokat a héten nem oldják fel.

Politico

A Politico is foglalkozott a témával. A brüsszeli lap szintén Julija Szvyridenkót idézte, aki szerint: „ezek a perek, az Európai Bizottság és más tagállamok nyomásával együtt, az Ukrajna és szomszédai közötti kereskedelmi kapcsolatok normalizálását és a szolidaritás demonstrálását célozzák”. Az ukrán gazdasági miniszter hozzátette, Ukrajna reméli, hogy

a jogi lépések arra késztetik ezeket az államokat, hogy hosszadalmas bírósági eljárások nélkül feloldják a korlátozásokat.

Szerinte ez a vita megosztottságot okozott az EU-n belül, és hatással lehet Ukrajna uniós tagsági kilátásaira.

Der Spiegel

A német lap az online megjelent cikkében foglalkozott az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalmával és az arra reakcióként belebegtetett perekkel. A lap szerint a gabonaexport Ukrajna legfontosabb bevételi forrása. Az ukrán mezőgazdasági miniszter, Mikola Szolszkij a Reuters hírügynökségnek megerősítette a tervezett pert. „Úgy gondolom, hogy erre a közeljövőben sor kerül” – mondta. „Fontos bebizonyítani, hogy ezek az intézkedések jogilag helytelenek. Ezért holnap jogi eljárást indítunk” – mondta Kacska. A három ország behozatali tilalmának célja, hogy megvédje mezőgazdasági termelőit az Ukrajnából érkező export megugrásától, miután Oroszország blokád alá vette a Fekete-tengeri ukrán kikötőket. Cem Özdemir szövetségi mezőgazdasági miniszter

(Zöldek) szkeptikus az importtilalmak jogszerűségét illetően. Nem lát okot az ilyen intézkedésekre – mondta az uniós kollégáival Brüsszelben tartott megbeszélés előtt.

Le Figaro

A Le Figaro keddi print kiadása foglalkozott a témával. A francia lap szerint a panaszt Ukrajna azért nyújtja be, mert a három ország annak ellenére is fenntartja az ukrán gabona termékek embargóját, hogy az Európai Unió annak feloldása mellett döntött. A cikk idézte Orbán Viktor pénteki, Kossuth Rádiónak adott interjúját, amelyben a kormányfő úgy fogalmazott: „ha ma éjfélig ők nem hosszabbítják meg, akkor bizony nemzeti hatáskörben néhány ország összefogva, románok, lengyelek, magyarok, szlovákok, mi meg fogjuk hosszabbítani nemzeti alapon ezt a tilalmat”. Végül Magyarország mellett Szlovákia és Lengyelország döntött az embargó meghosszabbításáról, Budapest odáig menve, hogy összesen 24 termékre terjesztette ki a behozatali tilalmat.

Corriere della Sera

Ukrán per Magyarország ellen címmel közölt a témában írást a Corriere della Sera. Az olasz lap szintén rámutatott, hogy az ukrán búzával kapcsolatban konfliktus alakult ki az Európai Bizottságon belül, amely múlt pénteken elrendelte az ukrán gabona Bulgáriába, Lengyelországba, Szlovákiába, Magyarországra és Romániába történő exportjára vonatkozó korlátozások feloldását. A lap emlékeztetett, hogy közülük hárman (Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) azonban megtagadták annak visszavonását, Kijev pedig bejelentette, hogy bepereli őket a Kereskedelmi Világszervezetnél.

