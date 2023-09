„Azonnal haza akartak hívni, merthogy nagyapámat is demokratikus szervezkedés miatt akarták ítélőszék elé állítani” – szürreális interjút adott Bence Xavier Széchenyi

Rodrigo Ballester, az MCC korábban az EU brüsszeli bürokráciájában dolgozó tanára azzal tette helyre Széchenyit, hogy elmondta:

úgy tűnt, nagyon is élvezte azokat a „pazar vacsorákat”, amelyekről később kritikával írt.

Mint a Klubrádiónak adott interjújából kiderült, az első magyar közlekedési miniszter leszármazottjának családja már több generáció óta a tengerentúlon él: Bence Xavier nagyszülei emigráltak a második világháború után az arisztokrata származás miatt.

A 25 éves Széchenyi-leszármazott elmondta: bemutatkozáskor minden egyes alkalommal meg kell magyaráznia az amerikai fülnek idegen neve hangzását, a harmadik mondatnál pedig máris Magyarország kerül szóba. „Ezért fontos is tudnom, mi történik az országgal, másrészt gyakran az ország megítélése alapján azonosítanak be engem is. S amikor a Mattias Corvinus Collegium – úgymond – kutatója voltam, akkor ismét másként éreztem Magyarországról, mint amit a külső megítélés sugallt” – tette hozzá.

Az interjúból kiderül: Széchenyi már korábban is hallott az MCC-ről, de egyik barátja jelezte neki: a kollégium „minden lehetőséget megad, hogy karriered építhesd, publikálhass, amire odáig semmi lehetőségem nem volt”.

Ő újságírással szeretett volna foglalkozni.

Amikor kitört az orosz-ukrán háború, az ukrán menekültek kérdéskörét célozta meg, mint témát, de elmondása szerint az MCC-ben megpróbálták afelé tolni, hogy arra koncentráljon, mit tesz értük a magyar kormány. Itt következik az interjú azon része, amit rövid összefoglalás helyett inkább szó szerint idézünk:

„Követték? Megfigyelték?

A barátaim figyelmeztettek, nyomon követhetik mindazt, amit csinálok. Persze nem a szó szoros értelmében. De hát, hallottam, hogy milyen esetek történtek a közelmúltban.

De azért meg volt ijedve, nemde!?

Igen, azt kell mondjam, egypárszor igen. Amikor elmondtam a nagyapámnak és édesanyámnak, akkor azonnal haza akartak hívni, merthogy nagyapámat is demokratikus szervezkedés miatt akarták ítélőszék elé állítani, mire ő másnap elmenekült az országból. Nem mondom azt, hogy a két eset egy és ugyanaz lenne, de hogy a sors az egymást követő nemzedékeket ilyen helyzetbe hozza, furcsa! Megijedt a családom, én is. Féltettek. Nem akartam azt sem, hogy a szőnyeget kihúzzák a lábam alól, mert folytatni akartam a kelet-európai újságírást, szóval alaposan összetörtem.

Történt valami, amikor az írásait publikálta? Amelyek természetesen nem feleltek meg a hivatalos kurzus elvárásainak.

Nos, egypárszor bepánikoltam, mert tudtam, amit publikálok, annak a mentoraim nem fognak örülni. Ugyanakkor vívódtam magammal, mert azt is tudtam, hogy nem vagyok az az ember, aki mást vagy az ellenkezőjét csinálja annak, mint amit rábíztak. Nem szoktam cserbenhagyni az embereket és ráadásul szép ösztöndíjat is kaptam. Hogy is van ez? Tettem fel magamban jópárszor a kérdést.”

Hogy még szürreálisabb legyen a teljes kép, az interjú végén az újságíró megjegyzi: úgy hiszi, hogy Bence Xavier Széchenyi tett „egy lépést a demokrácia visszaépítése felé Magyarországon”.