Bódis Kriszta nagyon durván lejáratta Magyar Pétert Fiala műsorában

2025. október 20. 05:44

Ráerősített arra, ami Magyar Péter számos fellépésénél szembeötlő volt.

2025. október 20. 05:44
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Magyar Péter rendesen befürdött az embereivel. Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel grasszált különböző lakossági fórumokon, Tarr Zoltán kikotyogta, hogy majd a választás után fogják csak a feketelevest a magyarokra borítani, addig lapítani kell, Kulja Andrással pedig gyakorlatilag felmosta a padlót Takács Péter államtitkár egy tévévitában.

Most pedig az egyik bizalmi embere, Bódis Kriszta járatta le a Tisza párt elnökét Fiala János műsorában:

»Bódis: Megkérdeztem tőle az első beszélgetés után, hogy hogy érezte magát. Azt mondta, úgy, mint egy pszichológusnál. Nem tudom, hogy ez dicséret-e.

Fiala: Egyébként jár pszichológushoz? Vagy ezt nem tudjuk, vagy semmi közöm hozzá?

Bódis: Szerintem nem eleget.«

Bódis Kriszta idén február óta társadalompolitikai szaktanácsadóként ténykedik a Tisza Pártnál. Megjelenése nagy felzúdulást okozott. A korábbi, gyerekeket érzékenyítő műveiről, például a Csipke Józsikáról ismert írónő azt állította, hogy azok kizárólag művészeti alkotások. Ez a kijelentése ellentmondott korábbi nyilatkozatainak, amelyekben nyíltan beszélt arról, hogy filmjeivel és meséivel LMBTQ-érdekeket érvényesít és az érzelmekre ható meggyőzésre törekszik.

A harcos genderaktivistának Magyar Péter a sajtóhírek szerint komoly szerepet szán. Azonban Bódis a mostani megszólalásával nagyon durván keresztbe tett a főnökének, hiszen az interjúban gyakorlatilag ráerősített arra, ami Magyar Péter számos fellépésénél szembeötlő volt: erőszakos viselkedése, agresszivitása, kivagyisága és kóros hazudozása kóros elváltozásra utal.”

Nyitókép: Facebook/Bódis Kriszta public

Cirbi
2025. október 20. 06:41
Róka Réka még tartja a száját?
kishegyi
2025. október 20. 06:19
Krisztinke is fénysebességgel fog eltűnni a zsebmessiás mellől.
Majdmegmondom
2025. október 20. 06:16
Az is lehet, hogy Bódishnak nem elég LMBT a Magyar Peti... De ha egymás iránt nincs meg a tisztelet, akkor miért várjuk a választók iránti tisztelet? Ezek mind önmagvalósítók és mindenki más le van szarva...
balbako_
2025. október 20. 06:03
Finoman érzékeltette, hogy a főnöke hülye.
