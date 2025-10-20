Bódis Kriszta fellebbentette a fátylat a Tisza programjáról: nincs benne köszönet (VIDEÓ)
Családi adókedvezmény nuku, felkészül a többi családtámogatás?
Ráerősített arra, ami Magyar Péter számos fellépésénél szembeötlő volt.
„Magyar Péter rendesen befürdött az embereivel. Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel grasszált különböző lakossági fórumokon, Tarr Zoltán kikotyogta, hogy majd a választás után fogják csak a feketelevest a magyarokra borítani, addig lapítani kell, Kulja Andrással pedig gyakorlatilag felmosta a padlót Takács Péter államtitkár egy tévévitában.
Most pedig az egyik bizalmi embere, Bódis Kriszta járatta le a Tisza párt elnökét Fiala János műsorában:
»Bódis: Megkérdeztem tőle az első beszélgetés után, hogy hogy érezte magát. Azt mondta, úgy, mint egy pszichológusnál. Nem tudom, hogy ez dicséret-e.
Fiala: Egyébként jár pszichológushoz? Vagy ezt nem tudjuk, vagy semmi közöm hozzá?
Bódis: Szerintem nem eleget.«
Bódis Kriszta idén február óta társadalompolitikai szaktanácsadóként ténykedik a Tisza Pártnál. Megjelenése nagy felzúdulást okozott. A korábbi, gyerekeket érzékenyítő műveiről, például a Csipke Józsikáról ismert írónő azt állította, hogy azok kizárólag művészeti alkotások. Ez a kijelentése ellentmondott korábbi nyilatkozatainak, amelyekben nyíltan beszélt arról, hogy filmjeivel és meséivel LMBTQ-érdekeket érvényesít és az érzelmekre ható meggyőzésre törekszik.
A harcos genderaktivistának Magyar Péter a sajtóhírek szerint komoly szerepet szán. Azonban Bódis a mostani megszólalásával nagyon durván keresztbe tett a főnökének, hiszen az interjúban gyakorlatilag ráerősített arra, ami Magyar Péter számos fellépésénél szembeötlő volt: erőszakos viselkedése, agresszivitása, kivagyisága és kóros hazudozása kóros elváltozásra utal.”
