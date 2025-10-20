„Magyar Péter rendesen befürdött az embereivel. Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel grasszált különböző lakossági fórumokon, Tarr Zoltán kikotyogta, hogy majd a választás után fogják csak a feketelevest a magyarokra borítani, addig lapítani kell, Kulja Andrással pedig gyakorlatilag felmosta a padlót Takács Péter államtitkár egy tévévitában.

Most pedig az egyik bizalmi embere, Bódis Kriszta járatta le a Tisza párt elnökét Fiala János műsorában:

»Bódis: Megkérdeztem tőle az első beszélgetés után, hogy hogy érezte magát. Azt mondta, úgy, mint egy pszichológusnál. Nem tudom, hogy ez dicséret-e.

Fiala: Egyébként jár pszichológushoz? Vagy ezt nem tudjuk, vagy semmi közöm hozzá?

Bódis: Szerintem nem eleget.«