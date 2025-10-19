Vérszemet kaptak a britek: „Putyin számára közel a vég!”

Az orosz elnök a végét járja, a mítosz Putyin „erős emberégéről” és „a rettenetes orosz fenyegetésről” kezd összeomlani. Ezt láthatta meg az amerikai elnök, aki szerint mindezt Európának is érzékelnie kell, és elindulni ugyanezen az úton – írja a The Telegraph stratégiai tanácsadója.

Mark Brolin úgy érzékeli, hogy Donald Trump viszont csúcsformában van, ezért hamarosan lezárhatja az orosz–ukrán háborút. Hogy ez tényleg megvalósulhasson, sikerült elérnie, hogy az európaiak az eddigieknél nagyobb mértékben vegyenek részt a saját védelmükben. Emellett elhessegette a harmadik világháború gyakran lebegtetett rémképét is, pláne

„mert Oroszország egyre gyengébb, törékenyebb, kisebb a befolyása, a hanyatlásra a háború még jó pár lapáttal rátett”.

A cikkíró a fenitek nyilvánvaló jeleként értékeli, hogy Washington nem akadályozza meg az ukrajnai csapásokat az orosz energiaiparra, amiért ugyan Moszkva „sikítozik”, de „ez csak blöff”.

Európát illetően szerinte ugyancsak az energia kérdése dönti el a dolgokat.