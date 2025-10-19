Ft
háború Putyin Oroszország The Telegraph Trump

Vérszemet kaptak a britek: „Putyin számára közel a vég!”

2025. október 19. 19:50

A The Telegraph szakértője szerint Trump viszont csúcsformában van, és hamarosan lezárhatja az orosz–ukrán háborút.

2025. október 19. 19:50
null

Az orosz elnök a végét járja, a mítosz Putyin „erős emberégéről” és „a rettenetes orosz fenyegetésről” kezd összeomlani. Ezt láthatta meg az amerikai elnök, aki szerint mindezt Európának is érzékelnie kell, és elindulni ugyanezen az úton – írja a The Telegraph stratégiai tanácsadója.

Mark Brolin úgy érzékeli, hogy Donald Trump viszont csúcsformában van, ezért hamarosan lezárhatja az orosz–ukrán háborút. Hogy ez tényleg megvalósulhasson, sikerült elérnie, hogy az európaiak az eddigieknél nagyobb mértékben vegyenek részt a saját védelmükben. Emellett elhessegette a harmadik világháború gyakran lebegtetett rémképét is, pláne 

„mert Oroszország egyre gyengébb, törékenyebb, kisebb a befolyása, a hanyatlásra a háború még jó pár lapáttal rátett”.

A cikkíró a fenitek nyilvánvaló jeleként értékeli, hogy Washington nem akadályozza meg az ukrajnai csapásokat az orosz energiaiparra, amiért ugyan Moszkva „sikítozik”, de „ez csak blöff”.

Európát illetően szerinte ugyancsak az energia kérdése dönti el a dolgokat. 

Legyen vége az álszentségnek. Miközben nyilvánosan mindenki mást mondott, a kontinens gáz- és olajügyekben összejátszott az oroszokkal, és így támogatta Putyin hadi kasszáját is. Most viszont eljött a gerincesség ideje: a magyaroknak és a szlovákok egyszer fel kell hagyniuk az orosz nyersolaj vásárlásával, ahogyan a franciáknak a földgázéval.”

Hozzáteszi, hogy Putyin nem stratégiai zseni, hanem gazember, aki nemcsak az ukránokat, de a saját nemzetét is elárulta. Hamarosan rájön arra, amit a Hamász már tud, 

hogy a háborúknak akkor van vége, amikor nincs több muníció, katona és pénz.  

(Nyitókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin, miután részt vettek az Ukrajnával kapcsolatos amerikai-orosz csúcstalálkozón, az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf-Richardson közös bázison 2025. augusztus 15-én. (Drew ANGERER/AFP))

 

SandorL
2025. október 19. 21:25
A telegráfnál megbolondultak? Igen, megbolondultak.
lendvaiildiko
2025. október 19. 21:04
Most melyiké? A negyedik vagy az ötödik hasonmásnak vége? Csak oszt' vigyázzatok, lehet, hogy az eredeti Putyin jön majd Budapestre............
Necoure Yamakee
2025. október 19. 21:02
Nekem úgy tűnik inkább a soha-le-nem-nyugvó-napos birodalomnak van vége, súlya akkor mint az éledő Beninnek. Erőtlen, kibékithetetlen társadalmi problémákkal, energiasokkal, szegényedéssel, saria balfaszkodással, értelmezhetetlen haderővel. POnt akkorák mint a szigetük, amin vergődnek. :))))
Treeoflife
2025. október 19. 20:50
Valamikor azért ennél többet feltételeztem a britekről. Hol van ennek az epehányásnak a vége? Putyin igaz, hogy már nem fiatal, de a britek szerint már a sokadik másolata képviseli - vagy talán soha nem is élt..... Teljesen belehülyültek a képzelt nagyságukba.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!