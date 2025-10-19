Ft
Bayer Zsolt Putyin letartóztatásáról: Hirtelen kitör a béke? Zelenszkij eljátssza az Örömódát a farkával egy zongorán?

2025. október 19. 22:57

Bayer Zsolt véleménycikkében azt boncolgatja, mi történne, ha Putyint letartóztatnák Magyarországon. Ez alapján a logika alapján Donald Trumpot is le kéne tartóztatni, hogy örüljenek Brüsszelben, nem?

2025. október 19. 22:57
null

„Képzeljük csak el, ahogy megérkezik Putyin a Liszt Ferenc reptérre, lejön a lépcsőkön, s ott a TEK fogadja, bilincsbe verik és elszállítjuk a Gyorskocsi utcába” – írja Bayer Zsolt véleménycikkében, amelyben azt a forgatókönyvet vázolja fel, mi történne, ha Magyarország brüsszeli nyomás hatására letartóztatná a béketárgyalásra Budapestre érkező Vlagyimir Putyint.

„Eddig pompás, eddig még a Pfizer vénasszony, az a hülye gazember is nyilván el tudja képzelni – de tessék mondani, mi történik azután? Mi a következő lépés?” – szövi tovább a gondolatot, és felteszi a költői kérdést, vajon melyik az elképzelhetőbb ebben az esetben:

„Hirtelen kitör a béke? Összebújnak az oroszlánok és a gazellák? Zelenszkij eljátssza az Örömódát a farkával egy zongorán?”,

vagy sokkal inkább „az oroszok elindítanak Európa felé néhány taktikai atomtöltetet? Első körben Budapest, második körben Brüsszel felé?”

Hozzáteszi, akkor már le lehetne tartóztatni az amerikai elnököt is, aki Budapestre szervezte a békecsúcsot.

„Ne kicsinyeskedjünk, tartóztassuk le mindkettőt, hátha a Politico ír egy dicsérő vezércikket a magyar miniszterelnökről, azt még elolvassuk, aztán megdöglünk mindannyian...” – ironizál, majd hozzáteszi, a világvezetők letartóztatása helyett inkább azt a brüsszeli elitet kéne eltakarítani, amely  elmegyógyintézetből szökött hülyékből, vagy elmegyógyintézetet soha nem látott hülye gazemberekből áll”.

Nyitókép: Drew ANGERER / AFP

