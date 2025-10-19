Bayer Zsolt Putyin letartóztatásáról: Hirtelen kitör a béke? Zelenszkij eljátssza az Örömódát a farkával egy zongorán?

„Képzeljük csak el, ahogy megérkezik Putyin a Liszt Ferenc reptérre, lejön a lépcsőkön, s ott a TEK fogadja, bilincsbe verik és elszállítjuk a Gyorskocsi utcába” – írja Bayer Zsolt véleménycikkében, amelyben azt a forgatókönyvet vázolja fel, mi történne, ha Magyarország brüsszeli nyomás hatására letartóztatná a béketárgyalásra Budapestre érkező Vlagyimir Putyint.

„Eddig pompás, eddig még a Pfizer vénasszony, az a hülye gazember is nyilván el tudja képzelni – de tessék mondani, mi történik azután? Mi a következő lépés?” – szövi tovább a gondolatot, és felteszi a költői kérdést, vajon melyik az elképzelhetőbb ebben az esetben:

„Hirtelen kitör a béke? Összebújnak az oroszlánok és a gazellák? Zelenszkij eljátssza az Örömódát a farkával egy zongorán?”,

vagy sokkal inkább „az oroszok elindítanak Európa felé néhány taktikai atomtöltetet? Első körben Budapest, második körben Brüsszel felé?”

Hozzáteszi, akkor már le lehetne tartóztatni az amerikai elnököt is, aki Budapestre szervezte a békecsúcsot.