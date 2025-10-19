Ft
10. 19.
vasárnap
Hatalmas újításokra készül az EU: kedden szavaznak az autósokat érintő kérdésekről

2025. október 19. 21:20

Érkezhet a digitális jogosítvány, de más könnyítést is bevezetnének a fiatalok számára.

2025. október 19. 21:20
null

Az Európai Parlamentben kedden szavaznak a vezetői engedélyek uniós reformjáról, amely magában foglalná a digitális jogosítvány bevezetését, az idősebbek szigorúbb és gyakoribb ellenőrzését, valamint egységesítené a súlyos szabálysértések miatti eltiltásokat – írta meg az Economx.

A legnagyobb változást az jelentheti, hogy 

legkésőbb 2030-tól egységesen elérhetővé lesz az uniós tagállamokban a jogosítvány digitális formában, az okostelefonon is. 

Ezzel a kártya alapú vezetői engedély nem szűnik meg, de az újonnan kiállított iratokat az illetékes hatóságoknak már elektronikusan is elérhetővé kell tenniük. Az Európai Parlament jelentéstevője, Jutta Paulus azzal érvelt, hogy ez elsősorban a fiatalokat segítené, akiknek manapság már minden a telefonjukban van.

Szintén a fiatal vezetőket támogatja az a kezdeményezés, hogy B és a teherautókra vonatkozó C kategóriás engedélyek esetén engedélyezik 17 éves kortól a kísérettel történő vezetést.

Az idős vezetőkkel kapcsolatban gyakoribb és szigorúbb ellenőrzéseket fogadnának el, ám ezek alkalmazását a tagállamok hatáskörére bíznák.

Nyitókép: Pixabay

 

lenyegtelen
2025. október 19. 21:36
2030-ra nem lesz eu. Pont.
uszoda
2025. október 19. 21:31 Szerkesztve
idős vezetőkkel kapcsolatban gyakoribb és szigorúbb ellenőrzéseket fogadnának el, ám ezek alkalmazását a tagállamok hatáskörére bíznák. ---- a balesetek zömét nem az idősek okozzák. Sőt.... Könnyítsék csak a jogsihoz jutást. Töröljék el a 8 ált. végzettséghez kötését és a tudatlan cigányok mégfeljebb tornázzák a stzatisztikát. Az europpant huszár fordítva ül a lován és a farkába kapaszkodik....
