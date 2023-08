„2008 óta a gazdasági és turisztikai együttműködés serkentésére az amerikai adminisztráció a legszorosabb partnerei között Magyarországnak is lehetővé tette az egyszerűsített, azaz vízum nélküli beutazás (VWP) lehetőségét is a hosszas, stresszes és költséges vízumügyintézés kiiktatásával. A közismerten drákói bevándorlási és határőrizeti rendszert működtető USA részéről egy messziről is jól látható ajándék volt ez a kiváltságos baráti kör részére. Nem pusztán az utazás egyszerűsítéséről, de a szövetségi rendszer kohéziójának megerősítéséről is szólt. Akkor legalábbis úgy tűnt, ez a szövetség lineáris pályán mozog a stratégiai együttműködés különböző dimenzióiban.

Ma azonban azt látjuk, hogy ez már a múlté, a magyar-amerikai kapcsolatok pedig kiszámíthatatlan pályán mozognak, de leginkább az elhidegülés irányába tartanak. Ez javarészt az Orbán-Szijjártó tandem kipcsak külpolitikájának következménye. A keleti nyitás, az egyre vadabb diktatúrába átcsapó putyini rezsimmel való összeölelkezés, az egyre élénkebb kínai kapcsolatok már önmagukban is elég baljósak.