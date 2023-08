Puccs: alakul az orosz befolyási övezet Afrikában a franciák rovására – Somkuti a Mandinernek

Somkuti kiemeli:

kezd létrejönni a térség országaiban egy orosz befolyási övezet, egybefüggő területtel.

Bort, búzát, békességet

S az is látszik, hogy az afrikaiak méltányolják, hogy – legalábbis látszatra – az oroszok partnerként kezelik őket, és nem nyomja Moszkva vállát az évszázados gyarmattartói teher (pontosabban nyomja, csak éppen nem Afrikában, de ez a cikk most nem erről szól).

Vagyis: a világrend és a nyugati dominancia töredezik a francia exgyarmatokon, amelyek elég sérelmet dédelgetnek Párizzsal szemben ahhoz, hogy aki szépen beszél velük, az sokkal szimpatikusabb legyen számukra a volt kolonistákhoz képest. Az energetikai iparban és az élelmiszer-ellátásban is sokat tudnak segíteni a helyieknek, amit most biztonsági együttműködéssel is ki-kiegészítgetnek, a számukra kevésbé szimpatikus rezsimek megpiszkálása és a szimpatikusabbak hatalomban tartása céljából. Az élelmiszer terén való segítségnyújtás azért is pikáns, mert ugyebár a két háborúzó európai országnak és a felrúgott gabonaegyezménynek köszönhető, hogy az ukrán gabona nem tud eljutni Afrikába (hanem szétterítették eddig is Közép-Európában);

így kap Burkina Faso, Mali és a Közép-afrikai Köztársaság több tízezer tonna gabonát az egyezségeknek megfelelően.

Ugyanakkor Somkuti is hangsúlyozza: ez még csak egy bizonytalan kimenetelű folyamat eleje, egy franciabarát kormány bukott, egy másik, kevésbé franciabarát jöhet a helyére.

De hogy mekkora lesz a valódi mozgástér, azt még egyelőre nehéz lenne megjósolni.

