Mindeközben Franciaországban: tovább növelték a legnagyobb atomerőmű működési idejét

A francia atomenergia-hivatal (ASN) 10 évvel meghosszabbította és így 50 évre emelte az ország egyik első atomerőműblokkjának működési engedélyét – jelentette be Agnes Pannier-Runacher energetikai átmenetért felelős miniszter hétfőn a korábban Twitterként ismert X közösségi oldalon.

A blokk működési engedélye eredetileg 40 évre szólt, de a hatósági vizsgálatok fényében az ASN szabad utat adott, így a Tricastin-1 az első reaktor, amelynek működését 40 év eltelte után 50 évre terjesztjük ki”

– olvasható a miniszter hétfői posztjában.

Hozzátette: elképzelhetőnek tartja azt is, hogy újabb 10 évvel akár 60 évre növeljék a Tricastin-1 erőmű működési idejét, és az ezzel kapcsolatos munkát már most meg kell kezdeni. A miniszter leszögezte: az atomerőműnek kulcsszerepe van a Franciaország nukleáris reneszánszában. A miniszter emlékeztetett arra, hogy Franciaország energiaszükségletét csak atomerőművekkel tudják kielégíteni, ráadásul a kitűzött klímacélokat is csak ezek üzemben tartásával tudják elérni.

A tervek szerint 2050-re 14 új atomerőművet építenének Franciaországban és a bezárás előtt álló, de a biztonsági előírásoknak megfelelő, modernizált erőművek működési idejét 40 évről 50 évre emelnék. A Les Échos című francia üzleti lap hétfői cikke szerint összesen 32, 900 megawatt energiát termelő reaktor élettartamát kellene megnövelni. Az energetikai átmenetért felelős miniszter márciusban kérte fel az EDF francia energiavállalatot a megoldások kidolgozására.

A modernizációs program kereteiben jelenleg 15 atomreaktoron zajlanak modernizációs fejlesztések, 11 reaktort azonban már teljes egészében korszerűsítettek, így itt már csak a hatósági vizsgálat és döntés maradt hátra. A Dél-Franciaországban található Tricastin atomerőművet 1974-ben kezdték építeni, négy reaktorblokkból áll.

(MTI)

Nyitókép: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP