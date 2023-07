Mindenki egyenlő, de az NGO-k egyenlőbbek

Van egy bevett alapelv, a törvény előtti egyenlőség. Van egy baloldali alapelv, miszerint: egyenlőség mindenek felett. Ha nem vagy hajlandó férfinevén szólítani a magát nőnek képzelő férfit, megsérted ezt a mindenek felett álló egyenlőséget. Ha kiemelkedsz teljesítményeddel, vagyonoddal, akkor is megsérted.

A progresszió alapelve és mániája a formális egyenlőségen túl a „valódi” egyenlőség, minél több területen.

Angolul ezt nem „equalitynek” nevezik (az a formális egyenlőség), hanem „equitynek”. Eme valódi egyenlőség nevében üldözik a szólásszabadságot és a vallásszabadságot, azok ugyanis csak a diszkriminatív gyakorlatok elfedésére szolgálnak, sőt mi több, platformot biztosítanak azoknak – szól a progresszív érvelés.

Szerintük a világ tele van igazolhatatlan privilégiumokkal, privilegizáltak a fehérek, a heterók, a férfiak, a keresztények (?), a kapitalisták, és így tovább. Ha hierarchiája van a privilégiumoknak, akkor az elnyomásnak is van, elnyomottak a nem fehérek (kivéve az ázsiaiakat), a nem heterók, a nők, a muszlimok, de leginkább a fekete muszlim transznők. Ezt hívják interszekcionalitásnak: amikor egymásra vetítik az állítólag privilégiumokat, amiket élvezel vagy épp állítólagos hátrányokat, amiket elszenvedsz. Mindennek a kissé kocka megközelítésnek a célja, hogy a privilégiumokat elvegye, a hátrányokat pedig megszüntesse.

Erre jön az Európai Parlament, és hoz egy törvényjavaslatot, amelynek értelmében

a tényfeltáró újságírók, jogvédő civil szervezetek, NGO-k, aktivisták minden jogi felelősségre vonástól mentesülhetnek, ha arra hivatkoznak a bíróság előtt, hogy sérül a közéleti részvételük.

Mint Schaller-Baross Ernő, a Fidesz EP-képviselője a Mandinernek elmondta, az egész a nyolcvanas évek Amerikájában gyökerezik, ahol azokat az eseteket akarták körülírni, amikor valaki visszaél a perindítás lehetőségével, és rosszindulatból perek garmadát akasztja valakinek a nyakába. Ezt úgy hívják, hogy „strategic lawsuit against public participation” (SLAPP), azaz stratégiai pereskedés a közéleti részvétel ellen. Ez olyasmikre értendő, mint amikor egy vállalat folyamatosan pereli a kétes ügyeivel foglalkozó újságírókat, aktivistákat, és eléri, hogy ne nagyon akarjanak ujjat húzni vele. Itthon a Média Pluralizmus Monitor Magyarországról szóló legutóbbi jelentése állítja, hogy vannak ilyesmik hazánkban, bár ezt bizonyítani nem tudják (a magyar jog nem is ismeri a fogalmat). Azt viszont, hogy „SLAPP” történt, úgyszintén bírósági per segítségével lehet megállapítani azon országokban, ahol van erre törvény.