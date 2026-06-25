Magyarország tényleg ennyire drága? Brüsszelből jött meg a legfrissebb adatsor

Kétféleképpen teljesítheti Magyar Péter legfőbb ígéretét: megszorításokkal vagy csodával
Magyarország jelenleg az euróbevezetés egyetlen kritériumát sem teljesíti, s a teljesítésük felé kőkemény megszorításokon át vezet az út.
Az Eurostat összehasonlítása szerint nem igaz, hogy a magyar bolti árak utolérték volna Ausztriát, sőt. Az EU-ban mindössze három tagállam olcsóbb hazánknál.
Kifejezetten olcsón vásárolhatnak a magyar családok az Európai Unió átlagéhoz képest – ez derül ki az Eurostat legfrissebb adatsorából, amelyet az Euronews szemlézett. Bár itthon közkeletű vélekedés volt, hogy Magyarországon minden drága és már Ausztriában is megéri bevásárolni, ez még az uniós statisztikai hivatal szerint sincs így.
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Magyarország jelenleg az euróbevezetés egyetlen kritériumát sem teljesíti, s a teljesítésük felé kőkemény megszorításokon át vezet az út.
Az Eurostat egy átlagos bevásárlókosarat állított össze, amelyre az uniós átlag szerint 100 eurót költöttek.
Ez alapján mérték meg a különböző európai, azaz nem csak uniós országokat, hogy náluk mennyiért lehet ugyanezen termékkört megvásárolni. Nos, a legdrágább Izland lett, ahol 183,7 euróba kerül ugyanez a kosár. Ezt követi Svájc 181 euróval és Luxemburg 148 euróval.
Magyarország kifejezetten jól áll a téren, jóval olcsóbban vásárolhatunk be, mint a legtöbb európai ország,
ugyanezen kosár mindössze 71,6 euróba kerül, azaz nem sokkal vagyunk elmaradva például Lengyelországtól (71,1 euró). A szomszédos Horvátország (76,3 euró) és Szlovákia (81,4 euró) is drágább ennél.
A kontinens legolcsóbb országai között van Észak-Macedónia (49,7 euró), Törökország (52,2 euró), illetve Bosznia és Hercegovina (55,7 euró). Az Unión belül Románia számít a legolcsóbbnak a maga 58,9 eurós bevásárlókosarával.
A lapnak nyilatkozó szakértő szerint ugyanakkor ezeket az árakat érdemes a helyi fizetésekkel is összevetni, így jön ki a vásárlóerő-paritás. Például lehet, hogy Svájc drága, ám az ottani átlagbér jóval magasabb a többi európai országgal való összevetésben. A magasabb jövedelem magasabb árakat is hoz magával, ez pedig nemcsak a szolgáltatások, hanem az élelmiszerboltok árain is meglátszódik.
Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI