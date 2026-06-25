Magyarország tényleg ennyire drága? Brüsszelből jött meg a legfrissebb adatsor

A kontinens legolcsóbb országai között van Észak-Macedónia (49,7 euró), Törökország (52,2 euró), illetve Bosznia és Hercegovina (55,7 euró). Az Unión belül Románia számít a legolcsóbbnak a maga 58,9 eurós bevásárlókosarával.

A lapnak nyilatkozó szakértő szerint ugyanakkor ezeket az árakat érdemes a helyi fizetésekkel is összevetni, így jön ki a vásárlóerő-paritás. Például lehet, hogy Svájc drága, ám az ottani átlagbér jóval magasabb a többi európai országgal való összevetésben. A magasabb jövedelem magasabb árakat is hoz magával, ez pedig nemcsak a szolgáltatások, hanem az élelmiszerboltok árain is meglátszódik.

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI