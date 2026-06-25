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európai unió magyarország eurostat euró

Magyarország tényleg ennyire drága? Brüsszelből jött meg a legfrissebb adatsor

2026. június 25. 09:22

Az Eurostat összehasonlítása szerint nem igaz, hogy a magyar bolti árak utolérték volna Ausztriát, sőt. Az EU-ban mindössze három tagállam olcsóbb hazánknál.

2026. június 25. 09:22
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Kifejezetten olcsón vásárolhatnak a magyar családok az Európai Unió átlagéhoz képest – ez derül ki az Eurostat legfrissebb adatsorából, amelyet az Euronews szemlézett. Bár itthon közkeletű vélekedés volt, hogy Magyarországon minden drága és már Ausztriában is megéri bevásárolni, ez még az uniós statisztikai hivatal szerint sincs így. 

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Az Eurostat egy átlagos bevásárlókosarat állított össze, amelyre az uniós átlag szerint 100 eurót költöttek.

 Ez alapján mérték meg a különböző európai, azaz nem csak uniós országokat, hogy náluk mennyiért lehet ugyanezen termékkört megvásárolni. Nos, a legdrágább Izland lett, ahol 183,7 euróba kerül ugyanez a kosár. Ezt követi Svájc 181 euróval és Luxemburg 148 euróval. 

Magyarország kifejezetten jól áll a téren, jóval olcsóbban vásárolhatunk be, mint a legtöbb európai ország, 

ugyanezen kosár mindössze 71,6 euróba kerül, azaz nem sokkal vagyunk elmaradva például Lengyelországtól (71,1 euró). A szomszédos Horvátország (76,3 euró) és Szlovákia (81,4 euró) is drágább ennél. 

A kontinens legolcsóbb országai között van Észak-Macedónia (49,7 euró), Törökország (52,2 euró), illetve Bosznia és Hercegovina (55,7 euró). Az Unión belül Románia számít a legolcsóbbnak a maga 58,9 eurós bevásárlókosarával. 

A lapnak nyilatkozó szakértő szerint ugyanakkor ezeket az árakat érdemes a helyi fizetésekkel is összevetni, így jön ki a vásárlóerő-paritás. Például lehet, hogy Svájc drága, ám az ottani átlagbér jóval magasabb a többi európai országgal való összevetésben. A magasabb jövedelem magasabb árakat is hoz magával, ez pedig nemcsak a szolgáltatások, hanem az élelmiszerboltok árain is meglátszódik. 

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI

Összesen 25 komment

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elcapo-3
2026. június 25. 10:40
A mindenszarizmus a szektában alapvető dolog! Agyhalott , 20-as IQ -jú társaság.....ezért szavaztak a poloskára!
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kecskesajt
2026. június 25. 10:39
Az Eurostat mióta hiteles, mikor az unijó fizeti őket.
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elcapo-3
2026. június 25. 10:36
A drágulás csak most jön ....hála a szektás hülyéknek!
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sanya55-2
2026. június 25. 10:23
Köszönet messiás elvtársnak, kenyér és a pékáru ára a felére esett és a dizájn teljesen eredeti Európában az ukrán világító gabonának, lisztnek köszönhetően
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