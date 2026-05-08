Visszatér a magyarok ellensége, erre már a Tisza-kormánynak is figyelnie kell

Négyéves csúcson a forint, benézett 360 alá az árfolyam
Izgalmasan alakult a forint hétfő reggele.
Ahogyan várható volt, áprilisban enyhe emelkedésbe kezdtek a fogyasztói árak, azaz az infláció. Nem csoda, hogy a drágulást fékező, Fidesz kormány által bevezetett intézkedéseket a Tisza-kormány is továbbviszi.
Áprilisban 2,1 százalékosra gyorsult az éves infláció a márciusi 1,8 százalékról – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Egy hónap alatt átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Ez megfelelt a várakozásoknak, az elemzők is kicsivel két százalék feletti drágulást vártak. Az infláció a következő hónapokban tovább nőhet, amit a Tisza-kormánynak is kezelnie kell. Magyar Péterék egyelőre érvényben is tartják ígéretük szerint a Fidesz-kormány által bevezetett korlátozó intézkedéseket.
Az éves inflációt
bár a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,9 százalékkal csökkent a márciusi stagnálást, illetve 3,2 százalékos esését követően.
A lassú drágulásban segít az elmúlt hetekben több éves csúcsára erősödő forint is, amely az euróval szemben rég nem látott szinteket ostromol. Kérdéses persze, hogy az árkorlátozó intézkedések, mint például az árrésstop és a védett üzemanyagárak meddig lesznek érvényben a hétvégén felálló új kormány irányítása alatt.
Az éves maginfláció a márciusi 1,9 százalékról 2,1 százalékosra emelkedett. A nyugdíjas fogyasztói kosárra számított áremelkedés 1,8 százalékosra emelkedett áprilisra a márciusi 1,6 százalékról.
Az élelmiszerek árának 1,5 százalékos emelkedésén belül az egyéb sütőipari lisztesárué 10,5, a büféáruké 8,2, a friss hazai és déligyümölcsé 7,0, a cukorkáé, mézé 6,9, az éttermi étkezésé 6,1 és a fűszereké, ételízesítőké 3,5 százalékkal nőtt. Ezzel szemben csökkent a húskonzervek ára 28,2, a vajé, vajkrémé 11,6, a burgonyáé 11,4, a sertéshúsé 8,5, a száraztésztáé 7,4, a sajté 6,2, a tejé 6,0 százalékkal.
A szolgáltatások 4,0 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 18,3, a külföldi üdülés 15,5, a teherszállítás 13,7, a belföldi üdülés 5,9, a sport-, múzeumi belépők 8,7, a testápolási szolgáltatás 7,8, a járműjavítás, -karbantartás pedig 7,5 százalékkal került többe, mint tavaly áprilisban.
A szeszes italok, dohányáruk ára 4,1 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,9 százalékkal.
A háztartási energiáért 0,4, ezen belül a vezetékes gázért 3,1 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,1 százalékkal többet - közölte a KSH.
A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 28,4, a motorkerékpárok 6,9, a használt személygépkocsik 5,0, a szobabútorok 3,0 százalékkal többe kerültek.
A gyógyszerek, gyógyáruk 1,9, a járműüzemanyagok 0,1 százalékkal drágultak.
Márciushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,1 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül stagnált), ezen belül a burgonya 6,6, a friss hazai és déligyümölcs 3,8, a friss zöldség 1,3, a sertéshús 0,8, az étolaj 0,4 százalékkal többe, a péksütemények 2,7, a száraztészta 2,5, a száraz hüvelyesek 1,9, a vaj, vajkrém 1,4, a tej 1,2, a tejtermékek (sajt nélkül) 0,5 százalékkal kevesebbe kerültek.
A szolgáltatások ára átlagosan 0,7 százalékkal nőtt, ezen belül az utazás egyéb távolsági úti céllal 9,0, a belföldi üdülés 2,0 százalékkal többe, a külföldi üdülés 0,5 százalékkal kevesebbe került, mint márciusban.
A háztartási energia ára 0,9 százalékkal csökkent, ezen belül a vezetékes gázé 2,7 százalékkal mérséklődött, a távfűtésé 0,2 százalékkal emelkedett.
A szeszes italok, dohányáruk ára stagnált, ezen belül a dohányáruké 0,2 százalékkal nőtt, a szeszes italoké 0,3 százalékkal csökkent.
A járműüzemanyagok ára 1,7 százalékkal nőtt, míg a ruházkodási cikkek 1,5 százalékkal többe kerültek.
Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője szerint az inflációs kilátások kapcsán jelentős a bizonytalanság. Az iráni háború nyomán elszálló világpiaci energiaárak és a bizonytalanság hatása a következő hónapokban mindenképpen begyűrűzik a magyar gazdaságba,
a kulcskérdés az lesz, hogy ezt a folyamatot az erősebb forintárfolyam milyen mértékben tudja majd ellensúlyozni.
Szintén kérdéses az árszabályozások jövője, amelyeket a távozó kormány az átmeneti időszakra és az új kormány kérésére határidő nélkül meghosszabbított. Az energiaárak mellett az élelmiszerárak kapcsán is kockázatként merül fel, hogy a tavalyi év után az idei tavasz is aszályos volt, miközben fagykár is pusztította a termést.
„Előrejelzésünkben azzal számoltunk, hogy a következő hónapokban fokozatos gyorsul majd az infláció, ami a második fél évben kiléphet a jegybanki toleranciasávból. Számolunk ugyanakkor azzal, hogy az iráni konfliktus közelgő lezárása miatt nem alakulnak ki tartós fennakadások az energiapiacon, a következő hónapokban megindulhat a helyreállás, így év végéig nem emelkedik 5 százalék fölé a fogyasztóiár-index. Viszont lassulásra csak a jövő év tavaszától nyílhat lehetőség. A legfrissebb inflációs adat alapján várhatóan a májusi ülésen sem tud majd lazítani a jegybank, az árfolyamatok túlságosan nagy bizonytalanságot jelentenek, a júniusi ülésen is csak akkor kerülhet sor kamatcsökkentésre, ha a kockázati tényezők megszűnnek, és a nagy jegybankok (Fed, EKB) kamatpolitikája is kedvező teret biztosít” – tette hozzá az elemző.
Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője is úgy látja: érdemi esély van arra, hogy az MNB által márciusban felvázolt inflációs pályánál kedvezőbben alakuljon idén a pénzromlás üteme. Az áprilisi adat az MNB pontbecslésénél ugyanis kedvezőbben alakult, de még mindig a bizonytalansági sávon belül található. Persze a neheze még csak most következik, hiszen az energia ára továbbra is jelentősen magasabb, mint az iráni háború kitörése előtt volt. Az ING Bank legfrissebb gyorsbecslése szerint az év/év inflációs ráta a nyár folyamán emelkedhet 3 százalék környékére, majd az év végéig érheti el a 4,0–4,5 százalék körüli rátát.
Lényegében tízéves mélypontról kezdett el emelkedni az infláció, és a gyorsulás mértéke még mindig visszafogott. Így reális esélyt látunk arra, hogy az év egészének átlagában végül 3,0–3,5 százalék körül alakuljon az infláció.
„A mai inflációs adat meglátásunk szerint rövid távon aligha befolyásolja a monetáris politikai döntéshozók álláspontját, hiszen az energiaárak változékonysága és az ellátási láncok sérülékenysége továbbra is inflációs kockázatot jelent, ami óvatosságra inthet. Ugyanakkor nem zárnánk ki teljesen sem a kamatvágás, sem akár a kamatemelés lehetőségét az idei évben, attól függően, hogy milyen irányt vesz a geopolitikai helyzet, illetve van-e még érdemi erősödési potenciál a forintban” – jelezte.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán