Visszatér a magyarok ellensége, erre már a Tisza-kormánynak is figyelnie kell

Szintén kérdéses az árszabályozások jövője, amelyeket a távozó kormány az átmeneti időszakra és az új kormány kérésére határidő nélkül meghosszabbított. Az energiaárak mellett az élelmiszerárak kapcsán is kockázatként merül fel, hogy a tavalyi év után az idei tavasz is aszályos volt, miközben fagykár is pusztította a termést.

„Előrejelzésünkben azzal számoltunk, hogy a következő hónapokban fokozatos gyorsul majd az infláció, ami a második fél évben kiléphet a jegybanki toleranciasávból. Számolunk ugyanakkor azzal, hogy az iráni konfliktus közelgő lezárása miatt nem alakulnak ki tartós fennakadások az energiapiacon, a következő hónapokban megindulhat a helyreállás, így év végéig nem emelkedik 5 százalék fölé a fogyasztóiár-index. Viszont lassulásra csak a jövő év tavaszától nyílhat lehetőség. A legfrissebb inflációs adat alapján várhatóan a májusi ülésen sem tud majd lazítani a jegybank, az árfolyamatok túlságosan nagy bizonytalanságot jelentenek, a júniusi ülésen is csak akkor kerülhet sor kamatcsökkentésre, ha a kockázati tényezők megszűnnek, és a nagy jegybankok (Fed, EKB) kamatpolitikája is kedvező teret biztosít” – tette hozzá az elemző.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője is úgy látja: érdemi esély van arra, hogy az MNB által márciusban felvázolt inflációs pályánál kedvezőbben alakuljon idén a pénzromlás üteme. Az áprilisi adat az MNB pontbecslésénél ugyanis kedvezőbben alakult, de még mindig a bizonytalansági sávon belül található. Persze a neheze még csak most következik, hiszen az energia ára továbbra is jelentősen magasabb, mint az iráni háború kitörése előtt volt. Az ING Bank legfrissebb gyorsbecslése szerint az év/év inflációs ráta a nyár folyamán emelkedhet 3 százalék környékére, majd az év végéig érheti el a 4,0–4,5 százalék körüli rátát.

Lényegében tízéves mélypontról kezdett el emelkedni az infláció, és a gyorsulás mértéke még mindig visszafogott. Így reális esélyt látunk arra, hogy az év egészének átlagában végül 3,0–3,5 százalék körül alakuljon az infláció.

„A mai inflációs adat meglátásunk szerint rövid távon aligha befolyásolja a monetáris politikai döntéshozók álláspontját, hiszen az energiaárak változékonysága és az ellátási láncok sérülékenysége továbbra is inflációs kockázatot jelent, ami óvatosságra inthet. Ugyanakkor nem zárnánk ki teljesen sem a kamatvágás, sem akár a kamatemelés lehetőségét az idei évben, attól függően, hogy milyen irányt vesz a geopolitikai helyzet, illetve van-e még érdemi erősödési potenciál a forintban” – jelezte.