Kijött a legfrissebb lista: Finnország mögött második Magyarország, az írek és a litvánok szomorkodhatnak

Bejött a Fidesz számítása, de ennek már Magyar Péterék örülhetnek
A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá.
Csak egy ország tudta megelőzni hazánkat az első negyedévben.
Ahogy arról beszámoltunk, a KSH adatai szerint 2026 első negyedévében négy éve nem látott gazdasági növekedést produkált a magyar gazdaság. Az adatok szerint 2026 első negyedévében a nyers adatok, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal bővült.
Azt, hogy ez mire volt elég az Európai Unión belül, Bóka János európai ügyekért felelős miniszter osztotta meg a közösségi oldalán.
A negyedéves alapon mért 0,8 százalékos növekedés az EU-n belül a második legjobb eredmény, hazánkat egyedül Finnország előzte meg 0,9 százalékkal.
A harmadik helyen pedig Észtország és Spanyolország áll 0,6 százalékkal. Az eurózóna és az EU átlaga egyaránt 0,1 százalékos növekedés volt.
A sereghajtó Írország 2 százalékos gazdasági zsugorodást mutatott.
