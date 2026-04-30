04. 30.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
gazdaság gazdasági növekedés európai unió

Kijött a legfrissebb lista: Finnország mögött második Magyarország, az írek és a litvánok szomorkodhatnak

2026. április 30. 15:42

Csak egy ország tudta megelőzni hazánkat az első negyedévben.

2026. április 30. 15:42
null

Ahogy arról beszámoltunk, a KSH adatai szerint 2026 első negyedévében négy éve nem látott gazdasági növekedést produkált a magyar gazdaság. Az adatok szerint 2026 első negyedévében a nyers adatok, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal bővült.

Azt, hogy ez mire volt elég az Európai Unión belül, Bóka János európai ügyekért felelős miniszter osztotta meg a közösségi oldalán.

A negyedéves alapon mért 0,8 százalékos növekedés az EU-n belül a második legjobb eredmény, hazánkat egyedül Finnország előzte meg 0,9 százalékkal.

A harmadik helyen pedig Észtország és Spanyolország áll 0,6 százalékkal. Az eurózóna és az EU átlaga egyaránt 0,1 százalékos növekedés volt.

A sereghajtó Írország 2 százalékos gazdasági zsugorodást mutatott.

Nyitókép forrása: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
campesino
2026. április 30. 15:59
Magyarorszagon 7 eve nincs GDP emelkedes Orban miatt
cutcopy
2026. április 30. 15:44
Kicsit késett ez az adat is..
