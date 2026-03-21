Egyre nagyobb bajban az EU, már a tagországokat kérik, spóroljanak a gázzal

A levélben Jørgensen arra kérte az EU-tagállamokat, hogy csökkentsék a gáztárolók újra töltési célkitűzéseit 80 százalékra, ami 10 százalékponttal a szokásos célértékek alatt van. Azt is javasolta, hogy az országok korán elkezdhessék a tárolóbefecskendezést, hogy elkerüljék a „nyár végi tárolófeltöltési rohamot”, ami ismét nyomást gyakorolna az árakra. Azt is javasolta, hogy a kormányok hosszabbítsák meg a feltöltési célok teljesítésének határidejét egészen decemberig, két hónappal a szokásosnál későbbre. Elmondta, hogy az országok ezeket az intézkedéseket az EU gáztárolási rendelete alapján tehetik meg, amely rugalmasságot biztosít a nehéz piaci körülmények között.

Az EU előírja a tagországok számára, hogy télire a gáz tartalékjaikat kapacitásuk 90 százalékán tartsák – ezt az intézkedést Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után vezették be. Az idei, átlagosnál hidegebb tél azonban márciusra átlagosan 30 százalék alá csökkentette ezeket a tartalékokat, ami 2022 óta a legalacsonyabb érték.