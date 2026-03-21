03. 21.
szombat
brüsszel európai unió konfliktus

Egyre nagyobb bajban az EU, már a tagországokat kérik, spóroljanak a gázzal

2026. március 21. 16:54

Az EU arra kéri a tagállamokat, hogy csökkentsék a gázigényüket az iráni konfliktus közepette. Dan Jørgensen, az Európai Unió energiaügyi biztosa arra kéri az uniós kormányokat, „hogy legyenek rugalmasak a gáztárolók újra töltésének módjában.”

2026. március 21. 16:54
Meglepő direktívát tett közzé Brüsszel. Az európai országoknak azt tanácsolják, hogy

csökkentsék a gáztárolók feltöltési célkitűzéseit, és kezdjék meg a gázkészletek feltöltését időben, mivel a közel-keleti konfliktus felhajtja a globális energiaárakat.

Dan Jørgensen, az Európai Unió energiaügyi biztosa a Politico által megtekintett, a nemzeti energiaügyi miniszterekhez intézett levelében arra sürgette az országokat, hogy legyenek rugalmasak a gázkészletek feltöltésének módjában, hogy „elősegítsék a gázkereslet csökkentését azokban az időkben, amikor a kínálat feszült, és enyhítsék a gázárakra nehezedő nyomást Európában”

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Amióta az Egyesült Államok és Izrael február végén csapást mért Teheránra, az azt követő konfliktus a globális energiaárak megugrását hozta, részben az izraeli csapások miatt, amelyeket Irán hatalmas tengeri gázmezője ellen mértek. De legfőképpen azért, mert gyakorlatilag veszélyes hadszíntérré vált a térség és  

Teherán válaszul gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, egy kritikus átjárót, amely a világ olaj- és földgázkereskedelmének jelentős részét teszi lehetővé.

A levélben Jørgensen arra kérte az EU-tagállamokat, hogy csökkentsék a gáztárolók újra töltési célkitűzéseit 80 százalékra, ami 10 százalékponttal a szokásos célértékek alatt van. Azt is javasolta, hogy az országok korán elkezdhessék a tárolóbefecskendezést, hogy elkerüljék a „nyár végi tárolófeltöltési rohamot”, ami ismét nyomást gyakorolna az árakra. Azt is javasolta, hogy a kormányok hosszabbítsák meg a feltöltési célok teljesítésének határidejét egészen decemberig, két hónappal a szokásosnál későbbre. Elmondta, hogy az országok ezeket az intézkedéseket az EU gáztárolási rendelete alapján tehetik meg, amely rugalmasságot biztosít a nehéz piaci körülmények között.

Az EU előírja a tagországok számára, hogy télire a gáz tartalékjaikat kapacitásuk 90 százalékán tartsák – ezt az intézkedést Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után vezették be. Az idei, átlagosnál hidegebb tél azonban márciusra átlagosan 30 százalék alá csökkentette ezeket a tartalékokat, ami 2022 óta a legalacsonyabb érték.

Brüsszelben egyre nagyobb a pánik amiatt, hogy az iráni konfliktus, párosulva a már amúgy is alacsony gázkészletekkel, versengést és viszályt szíthat-e az országok között a csökkenő globális energiakészletek miatt.

Jørgensen azt mondta, hogy az EU gázellátása továbbra is „viszonylag védett”, mivel a blokk csak „korlátozottan támaszkodik” a régióból származó gázimportra. De mivel globálisan „nettó gázimportőr”, „a magas és ingadozó globális árak is befolyásolhatják az EU gáztárolási injekcióit” – tette hozzá. Mivel az iráni és a tágabb régióban zajló fejlemények „jelentős hatással vannak a globális olaj- és gázpiacokra”, arra utaló jelek vannak, hogy a katari gáztermelésnek hosszabb időbe telhet, mire visszatér a válság előtti szintre – mondta Jørgensen.

A biztos elmondta, hogy támogatni fogja az országokat a megengedett rugalmasság kihasználásában, amelyeket a végrehajtás előtt meg kell vitatni az Európai Bizottsággal és a többi tagállammal. Kérdéses, hogy ezek az intézkedések mennyire lesznek eredményesek és mennyire tudják megfékezni a pánikot és megnyugtatni a kedélyeket. Ugyanis nem az látszik, hogy az újabb Öböl-háború hamarosan véget érne és dolgok visszatérhetnének a rendes kerékvágásba: időközben még nagyobb haderőt – három hadihajót és több ezer tengerészgyalogost - indított útnak a Pentagon a Közel-Keletre.  

A háborúnak és ezzel a válság fokozódásának nőtt a veszélye: A Wall Street Journal és más források szerint a tengerészgyalogosok jelenléte lehetővé teszi a szárazföldi műveleteket is, ami az iráni konfliktus kiterjedéséhez vezethet. Az egységek elsődleges feladata a Hormuzi-szoros biztosítása és a kereskedelmi hajózás védelme az iráni támadásokkal szemben, de Donald Trump elnök nem zárta ki az iráni partvidék elleni esetleges rohamot sem a stratégiai vízi utak megnyitása érdekében.

Ha az iráni konfliktus fokozódik, annak hatásai nyomán kialakult pánikhangulat is erősödni fog Brüsszelben, aminek nem szabnak gátat majd a „rugalmas gázfeltöltési brüsszeli direktívák”. A biztonságért korábban kellett volna aggódniuk: amikor az orosz gázról való leválásról még csak gondolkoztak. Akkora a gáz, hogy hamarosan beüthet a krach: már most elkezdhetik kidolgozni az erre vonatkozó direktívákat is...  

Nyitókép: FOCKE STRANGMANN / AFP

 

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti
Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Obsitos Technikus
2026. március 21. 17:40
Mivel minden országnak más tárolási kapacitása van, sőt más a gázfelhasználás mértéke is, ezért a tároló töltöttségi százaléka semmit nem mond el a helyzetről. Két példa: Magyarországon 33% körül van a tárolók töltöttsége, Olaszországban ez 44%. Igenám, de a magyarországi 33% az az éves gázfogyasztás 24%-a, az olaszországi 44% meg az ő éves fogyasztásuk 13%-a. Nagy különbség. Ugyanakkor a nyugati országok közül Olaszország sokkal jobban áll ezzel a készlettel, mint mondjuk a németek, akik az éves fogyasztásuk 6%-át, vagy a hollandok, akik az éves fogyasztásuk 3%-át (!!) tárolják jelen pillanatban.
mnmn
2026. március 21. 17:21
Még több zöldenergiát barmok, hiszen megállapítottátok hogy az a jövő.
Cogito ergo sum
2026. március 21. 17:14
Jó lesz az átcímkézetlen Orosz is..... Nem is olyan büdös.
Takagi
2026. március 21. 16:58
Lúzerek!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!