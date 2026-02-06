Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
02. 06.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország európai unió románia magyarország Szalai Piroska uniós átlag csehország gyermek

Mutatunk két grafikont, amitől Brüsszelben is csak pislognak: így előzte be Magyarország a fél kontinenst

2026. február 06. 18:45

A számok nem hazudnak: így verte kenterbe a magyar családpolitika a lengyeleket és a spanyolokat.

2026. február 06. 18:45
null
Szalai Piroska
Szalai Piroska

Hazánkban továbbra is magasabb a gyermekvállalási kedv az uniós átlagnál. 2018 óta folyamatosan az átlag felett teljesítünk, és ez még az elmúlt évek csökkenő időszakában is így maradt.

Az Eurostat a múlt hét végén kezdte közzétenni a tagállamok 2024. évi születési adatait. Az uniós módszertan némileg eltér a hazaitól: míg a KSH azt veszi számba, hogy az adott évben összesen hány gyermek született Magyarország területén, addig az Eurostat azt, hogy hány magyar gyermek jött világra az Európai Unió egészében. Mivel azonban már rendelkezésre állnak a 2024-es év első tíz hónapjának, uniós módszertan szerint számolt magyar adatai, megalapozott becslés adható: a születések száma várhatóan 80 ezer körül alakul, a termékenységi ráta pedig 1,41 lesz.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Drámai végjáték jön: így áll most a Fidesz és a Tisza versenye – itt az új Mesterterv

Drámai végjáték jön: így áll most a Fidesz és a Tisza versenye – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A magyar termékenységi ráta a 2011-es történelmi mélypontról – amely akkor az unió legalacsonyabb értéke volt (1,23) – 2011 és 2021 között folyamatosan emelkedett, és 2021-ben érte el csúcspontját, 1,63-as értékkel. Ebben az évben több tagállam – például Csehország és Románia, valamint maga az uniós átlag is – szintén a maximumon állt. Ezzel az eredménnyel Magyarország a 9. helyre lépett elő az uniós rangsorban.

A 2022-ben kitört háború, valamint annak a családokra gyakorolt következményei egész Európában jelentősen visszavetették a gyermekvállalási kedvet. Bár 2022-ben és 2023-ban Magyarországon is csökkenés következett be, a visszaesés mértéke jóval kisebb volt, mint számos más tagállamban. Ennek köszönhetően a magyar termékenységi ráta 2022-ben az 5., 2023-ban pedig már a dobogós 3. helyre került – ilyen előkelő pozíciót korábban még soha nem értünk el.

Becslésem szerint 2024-ben ugyan lecsúszunk a dobogóról, de továbbra is az országok első felében maradunk, és várhatóan a 11. helynél hátrébb nem kerülünk. Fontos figyelembe venni, hogy a 2024-ben született gyermekek esetében a gyermekvállalási döntéseket a szülők többsége még 2023-ban hozta meg. Abban az évben a háború kedvezőtlen hatásait tovább erősítette a magas infláció, amely jelentősen rontotta a családok anyagi biztonságérzetét.

Érdemes azt is kiemelni, hogy 

a 2021-től kezdődő magyarországi visszaesés mértékének csaknem kétszeresét szenvedte el Csehország, Észtország és Románia, de Lengyelországban, Litvániában és Lettországban is számottevő volt a romlás.

Ugyanakkor egy fontos tényt mindenképpen hangsúlyozni kell: 2024-ben is igaz, hogy 2010-hez vagy 2011-hez képest Magyarországon javult a termékenységi ráta, és a tagállamok közül továbbra is nálunk volt a legnagyobb mértékű növekedés. 2024-ben mindössze négy országban volt magasabb a gyermekvállalási kedv, mint 2010-ben: Magyarországon, Bulgáriában, Szlovákiában és Portugáliában.

Egyetlen oka van annak, hogy nem estünk vissza a 2011-es szintre, és nem Lengyelországgal, Spanyolországgal vagy Olaszországgal állunk egy szinten: a magyar családtámogatási rendszer bőkezűsége. Ha a kormányzás nem lenne ennyire családközpontú, nálunk is 1 körüli termékenységi rátával kellene számolni, ami évente mindössze mintegy 55 ezer megszülető gyermeket jelentene hazánkban.

Görögországban, Lengyelországban és Észtországban 2024-ben 40 százalékkal kevesebb gyermek született, mint 2010-ben. Ha Magyarországnak is ekkora visszaesést kellett volna elszenvednie, akkor nálunk is csupán körülbelül 52 ezer gyermek jött volna világra.

A napokban a KSH közzétette a tavalyi év előzetes születési adatait, amelyek további visszaesést jeleznek. Más országok adatai még nem ismertek, de nagy valószínűséggel ott sem állt meg a csökkenés. Tavaly ugyanis a háború eszkalációjának veszélye még az azt megelőző évhez képest is erősebb volt, és a legtöbb országban a családok életkörülményei sem javultak érdemben. 

Így a biztonságérzetük sem tudott megerősödni, márpedig ez az egyik legfontosabb tényező a gyermekvállalási döntésekben.

Arra nem számítok, hogy Magyarország ismét az uniós átlag alá csúszna, vagy kikerülne a tagállamok első feléből. Ugyanakkor abban bízom, hogy idén már nem folytatódik tovább a termékenységi ráta csökkenése. Erre utal az is, hogy 

a decemberi visszaesés mértéke már kisebb volt, mint az azt megelőző hónapokban.

Van még egy ok, ami reményt ad arra, hogy derűlátásom nem elhamarkodott. A családi adókedvezmények megduplázását és az anyák adómentességének kiterjesztését tavasszal jelentette be a miniszterelnök, és lassan letelik a kilenc hónap. Elképzelhető, hogy már idén tavasszal megmutatkoznak ennek hatásai a kedvezőbb termékenységi adatokban.

Az igazi fordulatot azonban a béke hozhatná el. Amíg a háború fenyegetése velünk él, addig az optimizmus és a gyermekvállalási kedv sem térhet vissza a korábbi szintre. Emellett a kedvező demográfiai folyamatokhoz az is szükséges, hogy a családtámogatási rendszer a választások után is fennmaradjon. A Tisza Párthoz köthető, „Konvergencia programként” emlegetett tervek szerint több támogatási forma megszűnne, másokat pedig csökkentenének. Ez aligha szolgálná a fiatalok érdekeit.

Éppen ezért fontos, hogy áprilisban olyan döntés szülessen, amely a családbarát kormányzás folytatását biztosítja.

A szerző miniszterelnöki főtanácsadó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének munkatársa

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2026. február 06. 19:30
Ilyen adatok nincsenek, amit a cikk idehazudik Biztos forrasbol kell tajekozodni, s maris nem ilyen rozsas a helyzet
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2026. február 06. 19:16
Előzte be? Előzte meg! Baszd be már, Baszd meg!
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2026. február 06. 19:11
BEelőzte a szart a szádba, te magyar nyelv elbaszó fosadék! Tudom, hogy ezért a mondatért írtad ezt a förmedvényt.
Válasz erre
0
0
apro_marosan_petergabor
2026. február 06. 18:57
Nem véletlen, hogy Sanchez, az elvakult kommunista miniszterelnök lakosságcserét akar végrehajtani Spanyolországban, a hiányzó megszületettek helyet migránsokat (többnyire arab, néger, ázsiai ) importálni. Persze ezzel választócserét si végrehajtana, ami azt eredményezné, hogy a bevándorlók rájuk szavaznának... biztosítva a bolsik uralmát hosszan. No nem!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!