Mutatunk két grafikont, amitől Brüsszelben is csak pislognak: így előzte be Magyarország a fél kontinenst

Arra nem számítok, hogy Magyarország ismét az uniós átlag alá csúszna, vagy kikerülne a tagállamok első feléből. Ugyanakkor abban bízom, hogy idén már nem folytatódik tovább a termékenységi ráta csökkenése. Erre utal az is, hogy
a decemberi visszaesés mértéke már kisebb volt, mint az azt megelőző hónapokban.
Van még egy ok, ami reményt ad arra, hogy derűlátásom nem elhamarkodott. A családi adókedvezmények megduplázását és az anyák adómentességének kiterjesztését tavasszal jelentette be a miniszterelnök, és lassan letelik a kilenc hónap. Elképzelhető, hogy már idén tavasszal megmutatkoznak ennek hatásai a kedvezőbb termékenységi adatokban.
Az igazi fordulatot azonban a béke hozhatná el. Amíg a háború fenyegetése velünk él, addig az optimizmus és a gyermekvállalási kedv sem térhet vissza a korábbi szintre. Emellett a kedvező demográfiai folyamatokhoz az is szükséges, hogy a családtámogatási rendszer a választások után is fennmaradjon. A Tisza Párthoz köthető, „Konvergencia programként” emlegetett tervek szerint több támogatási forma megszűnne, másokat pedig csökkentenének. Ez aligha szolgálná a fiatalok érdekeit.
Éppen ezért fontos, hogy áprilisban olyan döntés szülessen, amely a családbarát kormányzás folytatását biztosítja.