Mutatunk két grafikont, amitől Brüsszelben is csak pislognak: így előzte be Magyarország a fél kontinenst

A 2022-ben kitört háború, valamint annak a családokra gyakorolt következményei egész Európában jelentősen visszavetették a gyermekvállalási kedvet. Bár 2022-ben és 2023-ban Magyarországon is csökkenés következett be, a visszaesés mértéke jóval kisebb volt, mint számos más tagállamban. Ennek köszönhetően a magyar termékenységi ráta 2022-ben az 5., 2023-ban pedig már a dobogós 3. helyre került – ilyen előkelő pozíciót korábban még soha nem értünk el.

Becslésem szerint 2024-ben ugyan lecsúszunk a dobogóról, de továbbra is az országok első felében maradunk, és várhatóan a 11. helynél hátrébb nem kerülünk. Fontos figyelembe venni, hogy a 2024-ben született gyermekek esetében a gyermekvállalási döntéseket a szülők többsége még 2023-ban hozta meg. Abban az évben a háború kedvezőtlen hatásait tovább erősítette a magas infláció, amely jelentősen rontotta a családok anyagi biztonságérzetét.

Érdemes azt is kiemelni, hogy

a 2021-től kezdődő magyarországi visszaesés mértékének csaknem kétszeresét szenvedte el Csehország, Észtország és Románia, de Lengyelországban, Litvániában és Lettországban is számottevő volt a romlás.

Ugyanakkor egy fontos tényt mindenképpen hangsúlyozni kell: 2024-ben is igaz, hogy 2010-hez vagy 2011-hez képest Magyarországon javult a termékenységi ráta, és a tagállamok közül továbbra is nálunk volt a legnagyobb mértékű növekedés. 2024-ben mindössze négy országban volt magasabb a gyermekvállalási kedv, mint 2010-ben: Magyarországon, Bulgáriában, Szlovákiában és Portugáliában.