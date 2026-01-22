Magyarország tartósan leszámolhatott egyik legfőbb ellenségével

A 2025-ös év sok szempontból tanulságos volt – kezdte beszédét Szécsényi Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója a cég csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyen elemzőik idei várakozásait ismertették. Mint mondta: a Budapesti Értéktőzsde jelentősen tudott növekedni, ráadásul történtek olyan bevezetések is, amelyek irányt mutattak a többi gazdasági szereplőnek Magyarországon. Az MBH Bank részvénykibocsátása például ilyen szintű volt, ebből az Equilor is kivette a részét forgalmazóként, illetve az MVM is jelentős kötvénykibocsátással jelentkezett. A tőzsde mellett az Equilor is remek évet zárt – tette hozzá.



Az Equilor előrejelzése Magyarország gazdaságáról (Forrás: Equilor)

Sok a bizonytalanság, de Magyarországon van hajtóerő

Aradványi Péter, az Equilor vezető elemzője elmondta, továbbra is fokozott a bizonytalanság a világban, ez pedig a hangulatindexekre, így pedig a gazdasági növekedésekre is hatással van. A vámháború, a geopolitikai feszültségek sem kedveznek a helyzetnek, ráadásul a nemzetközi kereskedelem is lassabban bővül.