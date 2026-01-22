Magyarország tartósan leszámolhatott egyik legfőbb ellenségével

- az euróval szemben 392,
- a dollárral szemben pedig 324
körüli szinten mozoghat majd az év vége felé.
Elkerüljük a bóvlit
Magyarországon a fogyasztás hajtja majd idén is a növekedést, a bérdinamika, az árrésstop, az adókedvezmények, tehát a kormányzati intézkedések is segítenek ebben.
Az Equilor előrejelzése szerint két százalékkal nőhet idén a gazdaság, az új gyártói kapacitások is bekapcsolódnak majd idén, ez kicsivel a hét elején ismertetett OTP-s előrejelzés alatt mozog. A tartósan gyenge külső kereslet ugyanakkor kockázatot jelent, de kulcsfontosságú lenne az uniós forrásokhoz való hozzáférés is. A hiány idén 5,2 százalék körül, jövőre pedig 4,6 százalék körül alakulhat, míg a GDP-arányos államadósság 2026-ban várhatóan csökken, 74,5 százalékra, 2027-ben pedig 74 százalék körüli lehet.