01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság kormányzati intézkedés nemzetközi valutaalap magyarországon equilor BÉT előrejelzés

Magyarország tartósan leszámolhatott egyik legfőbb ellenségével

2026. január 22. 11:51

Ismertette a hazai gazdasággal kapcsolatos számait az Equilor Befektetési Zrt. A vállalat elemzői szerint Magyarország 2026-ban biztos lábakon áll, a gazdaság növekedni fog, a fogyasztást pörgetik a kormányzati intézkedések, az infláció, mint probléma pedig elkezdett háttérbe szorulni.

2026. január 22. 11:51
null
Ferentzi András

A 2025-ös év sok szempontból tanulságos volt – kezdte beszédét Szécsényi Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója a cég csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyen elemzőik idei várakozásait ismertették. Mint mondta: a Budapesti Értéktőzsde jelentősen tudott növekedni, ráadásul történtek olyan bevezetések is, amelyek irányt mutattak a többi gazdasági szereplőnek Magyarországon. Az MBH Bank részvénykibocsátása például ilyen szintű volt, ebből az Equilor is kivette a részét forgalmazóként, illetve az MVM is jelentős kötvénykibocsátással jelentkezett. A tőzsde mellett az Equilor is remek évet zárt – tette hozzá. 
 

Az Equilor előrejelzése Magyarország gazdaságáról (Forrás: Equilor)
Az Equilor előrejelzése Magyarország gazdaságáról (Forrás: Equilor)

Sok a bizonytalanság, de Magyarországon van hajtóerő

Aradványi Péter, az Equilor vezető elemzője elmondta, továbbra is fokozott a bizonytalanság a világban, ez pedig a hangulatindexekre, így pedig a gazdasági növekedésekre is hatással van. A vámháború, a geopolitikai feszültségek sem kedveznek a helyzetnek, ráadásul a nemzetközi kereskedelem is lassabban bővül.

Ugyanakkor vannak biztató jelek: az eurózónában a fogyasztás stabilitása és a német fiskális impulzus, valamint egy esetleges békekötés adhat lökést a növekedésnek. 

Nemzetközi példáuk mutatják, hogy jelentősen nőhet a vezető országok GDP-arányos államadósság, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése szerint elérheti az évtized végére a második világháborúnál tapasztalt szintet is. Az inflációs probléma globálisan elkezdett háttérbe szorulni, ezt már Magyarországon is érezhetjük. Idén már 4 százalék alatti lehet várhatóan az éves infláció, az év elején pedig akár 3 százalék alatti fogyasztóiár-emelkedéssel is találkozhatunk. 

Ez és a forinterősödés egyébként megnyitja az utat a kamatcsökkentések felé is, ám a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) óvatosan kell hozzáállnia a vágásokhoz. Egy elsietett csökkentés jelentős forintgyengüléssel járna. A jelenlegi 6,5 százalékos alapkamat-szintről év végére várhatóan így is 5,75 százalékra csökkenhet az irányadó ráta. Az első vágás már márciusban megtörténhet. 

A Mandiner kérdésére, hogy egy ilyen döntésnek, közel a választásokhoz, lehet-e negatív hatása, az Equilor elemzői úgy fogalmaztak, hogy a jegybank megfelelő kommunikációs stratégiával addigra megalapozhatja annyira a döntést, hogy ne okozzon heves árfolyammozgást. 

A forint 

  • az euróval szemben 392,
  • a dollárral szemben pedig 324 

körüli szinten mozoghat majd az év vége felé.

Elkerüljük a bóvlit

Magyarországon a fogyasztás hajtja majd idén is a növekedést, a bérdinamika, az árrésstop, az adókedvezmények, tehát a kormányzati intézkedések is segítenek ebben.

Az Equilor előrejelzése szerint két százalékkal nőhet idén a gazdaság, az új gyártói kapacitások is bekapcsolódnak majd idén, ez kicsivel a hét elején ismertetett OTP-s előrejelzés alatt mozog. A tartósan gyenge külső kereslet ugyanakkor kockázatot jelent, de kulcsfontosságú lenne az uniós forrásokhoz való hozzáférés is. A hiány idén 5,2 százalék körül, jövőre pedig 4,6 százalék körül alakulhat, míg a GDP-arányos államadósság 2026-ban várhatóan csökken, 74,5 százalékra, 2027-ben pedig 74 százalék körüli lehet. 

Aradványi Péter megerősítette: 

nem számítanak arra, hogy az első fél évben bármilyen szinten változna a Magyarország adósbesorolása, sokkal jobbak a hazai számok ahhoz, hogy bóvliba küldjék a hitelminősítők hazánkat.

Megéri befektetni

A befektetések terén az Equilor továbbra is erős részvénypiaci emelkedést prognosztizál. Takács András, a vállalat részvényelemzője szerint még idén is kitart a mesterséges intelligencia körüli felhajtás, de nem feltétlen ebbe, hanem a köré kiépült infrastruktúrába érdemes pénzt tenni, de az energiatermelési szektorban is lehet jó üzleteket kötni.

Európában pedig a bankszektor és a nemzetbiztonsággal összefüggő iparágak lehetnek 2026 legnagyobb nyertesei.

A BUX 10 százalék feletti hozamot hozhat, valamennyi hazai bluechip, azaz jelentős részvény értéke felfelé mozoghat. A Mol-nál például a NIS olajcég felvásárlása adhat óriási lökést, igaz, ennél függ, milyen áron tudja megvenni a magyar vállalat. Az OTP jó teljesítményében a javuló nyereség játszik szerepet, ugyanakkor továbbra is bizonytalanságra ad okot, hogy nem tudni, képes lesz-e a pénzintézet hazahozni az oroszországi nyereségét, amely külön engedélyeket követelne.

 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

