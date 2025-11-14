Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány Nemzetgazdasági Minisztérium EXIM MTI

Százmilliárd forinttal „fejelte” meg a kormány az élénkítő programot

2025. november 14. 14:38

A kibővített beruházási hitel és lízing keretet egyaránt igénybe vehetik a már eddig is részben külpiacra termelő, értékesítő vállalkozások, valamint a jövőben újonnan exportpiacra lépő kkv-k is.

2025. november 14. 14:38
forint minimálbér

A kormány mindent megtesz a hazai kis- és középvállalkozások támogatása érdekében, ezért 100 milliárd forinttal emeli a Demján Sándor Exportösztönző Hitelprogram keretét, ugyanis a befogadott kérelmek értéke már elérte a rendelkezésre álló 600 milliárd forintos keretösszeget – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint

 a keret több mint 80 százaléka, 482 milliárd forint már leszerződésre került, 285 milliárd forintot pedig már folyósítottak a vállalkozások számára.

A kibővített beruházási hitel és lízing keretet egyaránt igénybe vehetik a már eddig is részben külpiacra termelő, értékesítő vállalkozások, valamint a jövőben újonnan exportpiacra lépő kkv-k is, ezáltal erősítve nemzetközi versenyképességüket.

Felidézik, a kormány által 2025-ben elindított Demján Sándor Program célja, hogy elősegítse a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését, ezáltal hozzájárulva a magyar gazdaság dinamizálásához. 2025-ben a külső kereslet folytatódó gyengélkedése kihívások elé állította a magyarországi vállalkozásokat, különösen az EXIM célközönségét, vagyis az újonnan exportpiacra lépő, illetve az exportintenzitásukat élénkítő vállalatokat. Az exportképes vállalkozások fejlesztésében, valamint a bennük lévő tartalékok kiaknázásában a Demján Sándor Programon belül kiemelt szerepet játszanak az EXIM termékei, amelyet az is megerősít, hogy a befogadott kérelmek értéke már el is érte a rendelkezésre álló keretösszeget. A keret majdnem felét, 285 milliárd forintot már folyósítottak a vállalkozásoknak.

Ezt is ajánljuk a témában

Hozzátették, az EXIM kedvezményes forrásai iránt mutatott nagy érdeklődésre való tekintettel, valamint a továbbra is kihívásokkal terhelt külső gazdasági környezet nyomán indokolttá vált az év elején meghirdetett 600 milliárd forintos keret 100 milliárd forinttal történő megemelése.

Ennek köszönhetően a hazai vállalkozások további forrást vehetnek igénybe befektetési, beruházási, zöld beruházási és lízing céljaik megvalósítására.

A közleményben Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára kiemelte:

az EXIM hiteltermékeinek köszönhetően megvalósuló beruházások számottevően hozzájárulnak ahhoz, hogy a hazai vállalkozások a legkorszerűbb technológiával gyártsák termékeiket, termelékenységük növekedjen, ezáltal a nemzetközi piacon versenyképes árakkal tudjanak új vevőket szerezni.”

A jelenlegi hazai kamatkörnyezetben a kormányzati programok, köztük az EXIM termékei is kiemelt szerepet játszanak a hitelpiac élénkítésében: 2025. január-szeptember között a nem pénzügyi vállalatok új hitelszerződési volumene már 23 százalékkal emelkedett éves összevetésben. Ezen belül a Demján Sándor Program keretében elérhető EXIM termékek az új vállalati hitelszerződések 13 százalékát tették ki – írták.

Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta: „A Demján Sándor Programban meghirdetett konstrukcióink iránt kiemelkedő érdeklődést tapasztalunk, ami egyértelműen jelzi, hogy a hazai vállalkozások részéről továbbra is erős piaci igény mutatkozik a finanszírozási megoldásainkra. A kihívásokkal teli globális gazdasági környezetben a magyar vállalkozásoknak most kifejezetten nagy szükségük van olyan eszközökre, amelyek segítik őket versenyképességük erősítésében.”

A Demján Sándor Program Exportösztönző Hitelprogram keretében eddig befogadott 2300 kérelem összértéke meghaladta a 600 milliárd forintos keretösszeget, a kérelmek közel fele beruházási és befektetési hitel, 41 százaléka forgóeszközhitel, 11 százaléka lízing.

A keret több mint 80 százaléka, 482 milliárd forint már leszerződésre került, míg 285 milliárd forintot, azaz a keret 48 százalékát a bankok már folyósították az ügyfeleknek. A befogadott ügyletek 26 százalékban feldolgozóipari vállalkozásokhoz, 24 százalékban ingatlanfejlesztési és építőipari vállalkozásokhoz, 18 százalékban pedig a kereskedelmi szektorhoz köthetők – ismertette az NGM.

(MTI)

Nyitókép forrása: Nikolas Kokovlis / NurPhoto / NurPhoto / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!