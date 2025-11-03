Bezzeg Ausztria: senki sincs biztonságban az országban, immár minden korosztályt érint a munkanélküliség

Ausztriában az előző havival megegyezően 7,0 százalékon állt a munkanélküliség szeptemberben az osztrák foglalkoztatási hivatal (AMS - Arbeitsmarktservice) szerdán közzétett adatai szerint.

Egy évvel korábban, 2024 szeptemberében 0,4 százalékponttal alacsonyabban, 6,6 százalékon állt a munkanélküliségi ráta Ausztriában.

Ausztria gazdasági válsága egyre több vállalatot sodor nehéz helyzetbe: számos vállalat már nem képes túlélni vagy megtartani alkalmazottait a jobb idők érkezéséig – nyilatkozta Johannes Kopf, az AMS vezetője a szerdai munkanélküliségi adatokkal kapcsolatban közzétett közleményben.

Szinte hetente érkeznek kedvezőtlen hírek a munkaerőpiacról. A munkanélküliség minden főbb ágazatban, minden tartományban (Karintiában csak minimálisan) növekszik és minden korosztályt érint – tette hozzá Johannes Kopf.