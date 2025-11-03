Ft
gazdaság munkanélküliség GDP Ausztria

Bezzeg Ausztria: senki sincs biztonságban az országban, immár minden korosztályt érint a munkanélküliség

2025. november 03. 14:48

Ausztria jelenleg a második világháború óta a leghosszabb recessziót éli át.

2025. november 03. 14:48
Ausztria. Osztrák zászló.

Ausztriában az előző havival megegyezően 7,0 százalékon állt a munkanélküliség szeptemberben az osztrák foglalkoztatási hivatal (AMS - Arbeitsmarktservice) szerdán közzétett adatai szerint.

Egy évvel korábban, 2024 szeptemberében 0,4 százalékponttal alacsonyabban, 6,6 százalékon állt a munkanélküliségi ráta Ausztriában.

Ausztria gazdasági válsága egyre több vállalatot sodor nehéz helyzetbe: számos vállalat már nem képes túlélni vagy megtartani alkalmazottait a jobb idők érkezéséig – nyilatkozta Johannes Kopf, az AMS vezetője a szerdai munkanélküliségi adatokkal kapcsolatban közzétett közleményben.

Szinte hetente érkeznek kedvezőtlen hírek a munkaerőpiacról. A munkanélküliség minden főbb ágazatban, minden tartományban (Karintiában csak minimálisan) növekszik és minden korosztályt érint – tette hozzá Johannes Kopf.

Szeptember végén csaknem 299,2 ezer munkanélkülit tartottak nyilván Ausztriában, szemben az egy évvel korábbi mintegy 280 ezerrel és az egy hónappal korábban regisztrált 301,4 ezerrel.

Ausztria jelenleg a második világháború óta a leghosszabb recessziót éli át, az ország gazdasága azonban kevésbé mély válságban van, mint eddig feltételezték. Az osztrák statisztikai hivatal, a Statistik Austria nemzetgazdasági számításai szerint a bruttó hazai termék (GDP) 2024-ben nem 1,0 százalékkal csökkent, mint azt legutóbb feltételezték, hanem 0,7 százalékkal. Az osztrák statisztikai hivatal kedden a 2023-as GDP-t is felfelé módosította: a korábban jelzett 1,0 százalékos csökkenés helyett most 0,8 százalékos mínuszt állapított meg.

(MTI)

Nyitókép: Lobogó a bécsi parlament tetején (HANS PUNZ / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP)

astra04
2025. november 03. 15:34
Az arab/feka szarjaitok nem akarnak dolgozni? Milyen meglepő.. 3000 eurós fizetéssel keresnek munkaerőt a síparadicsomokba, de nyilván segélyen élni kényelmesebb.
Válasz erre
2
0
Gaz_pacho
2025. november 03. 15:17
"Szeptember végén csaknem 299,2 ezer munkanélkülit tartottak nyilván Ausztriában, szemben az egy évvel korábbi mintegy 280 ezerrel és az egy hónappal korábban regisztrált 301,4 ezerrel." És ezekből mennyi a migráns, aki sohasem dolgozott és soha nem is fog mert nincs kedve hozzá?
Válasz erre
3
0
polárüveg
2025. november 03. 15:13
Ausztriában munkanélküliség terjed, de azért a síparadicsomokba (is) nem találnak munkaerőt. Migránsok, nem? Ukrán menekültek, nem? Kelet-európai munkavállalók, nem? Kedves osztrákok, akkor valami nagyon el lett tolva Ostmarkban...ugye, nem a magyarok voltak?
Válasz erre
2
0
fintaj-2
2025. november 03. 14:58
A labancok inkább segélyen élnek, mint dolgoznának? Ugyanis a hírek szerint a síparadicsomokba magas juttatásokért külföldi munkaerőket toboroznak.
Válasz erre
2
0
