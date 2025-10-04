Sorsdöntő vasárnap: tűkön ülhetünk, hónapokra bebetonozzák a benzin és a gázolaj árát

Ez érzékenyen érintheti Magyarországot: leállította az üzemanyag kivitelét Oroszország
Nagy lehet a baj.
A döntésre a piac azonnal reagálni fog.
Vasárnap újabb döntés várható az OPEC+ nyolc tagállamától az olajkitermelés növeléséről, ám egyelőre nincs teljes egyetértés a két vezető hatalom között. Míg Szaúd-Arábia gyors és jelentős bővítést szorgalmaz, addig Oroszország inkább óvatos, mérsékelt emelésben látja a megoldást – írja a VG.
Az olajkartell következő online egyeztetésén határozhatnak a pontos lépésekről, ahol a két kulcsszereplő eltérő javaslattal érkezik: Szaúd-Arábia napi 274–548 ezer hordó közötti többlettermelést támogatna; Oroszország ezzel szemben a jóval kisebb, napi 137 ezer hordós bővítést tartja célszerűnek, hogy elkerüljék az olajárak leszorítását a nyugati szankciók közepette.
Az OPEC+ korábbi termeléscsökkentéseinek csúcspontján a nyolc fő tagország összesen napi 5,85 millió hordónyi kiesést koordinált. Ebből azonban fokozatosan engednek: szeptember végére teljesen visszavonták az első, 2,2 millió hordós vágást, októberben pedig újabb 1,65 millió hordóval növelték a kitermelést.
A piac azonnal reagált. A Brent ára pénteken heti szinten több mint 7 százalékot esett, de még így is 64 dollár felett maradt – jóval az áprilisi, 58 dolláros mélypont fölött.
A Reuters szakértői úgy látják, a kartell további korrekcióra készül, és körülbelül napi 140 ezer hordóval emelheti a kvótákat. A vita azonban éles: míg Szaúd-Arábia határozott, agresszív bővítést szeretne, Oroszország a lassabb, óvatosabb emelés mellett érvel.
Annyi bizonyos, hogy a teljes, 2 millió hordós csökkentés 2026 végéig érvényben marad, így az olajpiacon továbbra is feszes kínálati környezet várható – olvasható a VG-n.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd