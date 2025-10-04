Ft
Ft
14°C
1°C
Ft
Ft
14°C
1°C
10. 04.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 04.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mélypont OPEC + benzin gázolaj Szaúd-Arábia Oroszország olajár

Sorsdöntő vasárnap: tűkön ülhetünk, hónapokra bebetonozzák a benzin és a gázolaj árát

2025. október 04. 08:22

A döntésre a piac azonnal reagálni fog.

2025. október 04. 08:22
null

Vasárnap újabb döntés várható az OPEC+ nyolc tagállamától az olajkitermelés növeléséről, ám egyelőre nincs teljes egyetértés a két vezető hatalom között. Míg Szaúd-Arábia gyors és jelentős bővítést szorgalmaz, addig Oroszország inkább óvatos, mérsékelt emelésben látja a megoldást – írja a VG.

Az olajkartell következő online egyeztetésén határozhatnak a pontos lépésekről, ahol a két kulcsszereplő eltérő javaslattal érkezik: Szaúd-Arábia napi 274–548 ezer hordó közötti többlettermelést támogatna; Oroszország ezzel szemben a jóval kisebb, napi 137 ezer hordós bővítést tartja célszerűnek, hogy elkerüljék az olajárak leszorítását a nyugati szankciók közepette.

Ezt is ajánljuk a témában

Az OPEC+ korábbi termeléscsökkentéseinek csúcspontján a nyolc fő tagország összesen napi 5,85 millió hordónyi kiesést koordinált. Ebből azonban fokozatosan engednek: szeptember végére teljesen visszavonták az első, 2,2 millió hordós vágást, októberben pedig újabb 1,65 millió hordóval növelték a kitermelést.

A piac azonnal reagált. A Brent ára pénteken heti szinten több mint 7 százalékot esett, de még így is 64 dollár felett maradt – jóval az áprilisi, 58 dolláros mélypont fölött.

A Reuters szakértői úgy látják, a kartell további korrekcióra készül, és körülbelül napi 140 ezer hordóval emelheti a kvótákat. A vita azonban éles: míg Szaúd-Arábia határozott, agresszív bővítést szeretne, Oroszország a lassabb, óvatosabb emelés mellett érvel.

Annyi bizonyos, hogy a teljes, 2 millió hordós csökkentés 2026 végéig érvényben marad, így az olajpiacon továbbra is feszes kínálati környezet várható – olvasható a VG-n.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bluszkaj-2
2025. október 04. 09:30
Titeket kellene bebetonozni, idiótak!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!