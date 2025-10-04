Sorsdöntő vasárnap: tűkön ülhetünk, hónapokra bebetonozzák a benzin és a gázolaj árát

Vasárnap újabb döntés várható az OPEC+ nyolc tagállamától az olajkitermelés növeléséről, ám egyelőre nincs teljes egyetértés a két vezető hatalom között. Míg Szaúd-Arábia gyors és jelentős bővítést szorgalmaz, addig Oroszország inkább óvatos, mérsékelt emelésben látja a megoldást – írja a VG.

Az olajkartell következő online egyeztetésén határozhatnak a pontos lépésekről, ahol a két kulcsszereplő eltérő javaslattal érkezik: Szaúd-Arábia napi 274–548 ezer hordó közötti többlettermelést támogatna; Oroszország ezzel szemben a jóval kisebb, napi 137 ezer hordós bővítést tartja célszerűnek, hogy elkerüljék az olajárak leszorítását a nyugati szankciók közepette.