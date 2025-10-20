Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Budapesti békecsúcs konferencia párbeszéd Budapest jelkép

Budapest a béke fővárosa lehet, de tudunk-e élni a lehetőséggel?  

2025. október 20. 12:01

A világ figyelme Budapest felé fordul. Itt ülhetnek egy asztalhoz az oroszok és az amerikaiak. Egy ilyen történelmi pillanat túlmutat a politikán. Gazdasági, reputációs és kulturális esély is. De a békehozadék nem automatikus. Csak az a város profitál, amely tudatosan épít a szerepére, mint Helsinki vagy Oslo tette egykor.

2025. október 20. 12:01
null
Sebestyén Géza
Sebestyén Géza
Vendégszerző

Budapest, 2025 októberének hajnalán. A Duna fölött párás köd gomolyog, a Lánchíd fényei elmosódnak a hajnal előtti félhomályban. A Kossuth tér környékén kordonok, kamerák, delegációs autók.  A város lélegzet-visszafojtva vár. Egy kávézó pultján gőzölög a harmadik presszó, a pultos és a TEK-es járőr némán nézik a képernyőt.  

A hírcsatornák már élőben közvetítenek. „Budapest ad otthont az amerikai–orosz tárgyalásoknak” – mondja a bemondó, és a város egyszerre válik színpaddá és szereplővé.  

Egy fiatal nő, a konferencia szervezője, a telefonját böngészi. Tolmácsok, útvonalak, biztonsági zónák, menetrendek. A listája végtelen. De a gondolat, ami közben a fejében motoszkál, sokkal egyszerűbb. Ha most valami tényleg megváltozik, az Budapesten is ott hagyhatja a lenyomatát. 

A béke ritkán látszik a díszletekben. A diplomácia kézfogásai, a szalagcímek és a protokolláris fényképek mögött sokkal mélyebb folyamat zajlik. A béketárgyalások házigazdájának szerepe ugyanis nemcsak erkölcsi, hanem gazdasági és intézményi esemény is.  

Egy ilyen pillanat reputációt, befektetői bizalmat és intézményi tőkét teremt. A történelem tanúsága szerint a házigazda város nemcsak a felek között közvetít, hanem a világ felé is jelez, itt stabilitás, megbízhatóság és professzionalizmus van.  

Ezt a jelzést a befektetők, a turisztikai szereplők és a nemzetközi szervezetek is értik. Norvégia az oslói megállapodás óta a béke szinonimája, Finnország Helsinki révén a nemzetközi biztonsági párbeszéd szimbóluma lett, Katar pedig tudatos diplomáciai befektetésekkel vált globális közvetítő hatalommá. 

A tárgyalások házigazdájának státusza hasonlóan működik, mint egy márka. A helyszín neve önmagában jelzi a megbízhatóságot. Az 1975-ös Helsinki Záróokmány nem csupán politikai áttörés volt, hanem egy új diplomáciai ökoszisztéma kezdete. Finnország évtizedekre a párbeszéd jelképévé vált, s a városban ma is konferenciák, békeintézetek és think tankek működnek a „Helsinki-szellem” nevében.  

Norvégia is hasonló utat járt be. Az oslói folyamat után a „norvég modell” fogalommá vált a nemzetközi mediációban. Még akkor is, ha a későbbi politikai környezet változott, a reputáció maradt. 

A béketárgyalások gazdasági hatása nem csupán elmélet. A kutatások szerint azok az országok, amelyek stabil, kiszámítható keretet biztosítanak a békefolyamatokhoz, a következő években növekvő külföldi működőtőkét vonzanak.  

Az FDI-t, azaz a külföldi befektetéseket nemcsak a piaci hozamok, hanem az intézményi jelek mozgatják. A semleges, megbízható közvetítő státusza a gazdasági bizalom egyik fontos alapköve. 

A turizmusban a hatás még látványosabb. A béke, a biztonság és a stabilitás érzése a legjobb marketingkampány. A statisztikák szerint a beutazások száma átlagosan 20–30 százalékkal nő egy stabilitást erősítő politikai eseményt követő években.  

Az emberek szívesen utaznak oda, ahol a történelem fordul, főleg, ha közben biztonságban vannak. A háború közelsége elriaszt, a béke közelsége vonz. A hely, ahol megegyeznek, egyszerre válik történelmi hellyé és biztonsági szimbólummá. Dayton vagy Helsinki mind ezt a mintát követi. 

A kérdés tehát nem az, hogy Budapest nyerhet-e a tárgyalásokon, hanem az, hogyan tudja ezt a nyereséget tartóssá tenni. A történelmi precedensek azt mutatják, hogy a siker titka az intézményesítés.  

Helsinki békeközpontot, Norvégia békealapot, Katar diplomáciai akadémiát hozott létre. Ha Budapest is tudatosan épít a szerepére béketörténeti emlékhelyekkel, mediációs képzésekkel, éves békefórumokkal, akkor a tárgyalások emléke nem fakul el másnap, hanem gazdasági ökoszisztémává válik. 

Természetesen vannak ellenvélemények. Sokan állítják, hogy a tárgyalások önmagukban nem hoznak pénzt, és a rövid távú haszon elenyésző a politikai kockázathoz képest.  

Ebben is van igazság. Ha a béke csak egy sajtófotó erejéig él majd, és nem lesz mögötte tartalom, akkor a reputáció sem marad meg. De ha a város intézményesíti a szerepét, és felkészülten fogadja a világ figyelmét, akkor a hatás hosszú távon is fennmarad.  

A béketárgyalások helyszíne olyan, mint egy jelzőlámpa a történelem forgalmas kereszteződésében. Nem irányítja a forgalmat, de nélküle káosz lenne. A város értéke nem abban áll, hogy maga oldja meg a konfliktust, hanem abban, hogy biztonságos keretet ad hozzá.  

Budapest számára ez a pillanat sokkal többről szól, mint egy nemzetközi esemény megszervezéséről. Ez esély arra, hogy a város a jövőben is a párbeszéd, a stabilitás és a megbízhatóság szimbóluma legyen.  

Egy „Béke Akadémia”, ahol diplomaták és pszichológusok tanulnak konfliktuskezelést, egy „Béke Fórum”, ahol évről évre találkoznak a világ döntéshozói, vagy akár egy békét tematizáló turisztikai útvonal, ezek mind konkrét, mérhető hozadékot teremthetnek. Az ilyen kezdeményezések nemcsak gazdaságilag térülnek meg, hanem új identitást is adhatnak a városnak. 

A nemzetközi média már most Budapestről beszél, a diplomáciai delegációk figyelme a városra szegeződik. A kérdés az, hogy mi mit kezdünk ezzel a reflektorfénnyel. Egyszeri helyszín leszünk, vagy képesek vagyunk a „békeváros” státuszt tartós identitássá formálni? A mostani történelmi esély ugyanis nem csak arról szól, kik ülnek az asztalnál, hanem arról is, ki teríti meg azt.  

 A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense.

 Nyitókép: Jászai Csaba/MTI/MTVA

Meritokrata
2025. október 20. 12:52
Ez attól függ melyik szemszögből nézzük. Brüsszel szerint már is felesleges, rossz döntés, haszontalan, káros, stb, stb. Mások szerint ennél jobb nem is lehetne, megtisztelőnek tartják. És ha valaki, akkor Orbán ki tudja belőle hozni a legtöbbet, amit a felek viselkedése enged.
Válasz erre
1
0
Marslakii
2025. október 20. 12:48
Kérjük szépen a szervezőket, hogy a tárgyaló delegációk logisztikáját áttekintve módosítsák Budapest forgalmi rendjét, mert K. Gelgelynek nem sikerül a közlekedési kihívások kezelése. Ezzel azonnali új lendületet kaphatna a főváros!! (Csatorna fedél leheggesztés mellé egy plusz forgalmi sáv felfestése például.)
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. október 20. 12:36
Sohasem tudtunk.....most miért lenne másképpen
Válasz erre
0
3
