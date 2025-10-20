Budapest, 2025 októberének hajnalán. A Duna fölött párás köd gomolyog, a Lánchíd fényei elmosódnak a hajnal előtti félhomályban. A Kossuth tér környékén kordonok, kamerák, delegációs autók. A város lélegzet-visszafojtva vár. Egy kávézó pultján gőzölög a harmadik presszó, a pultos és a TEK-es járőr némán nézik a képernyőt.

A hírcsatornák már élőben közvetítenek. „Budapest ad otthont az amerikai–orosz tárgyalásoknak” – mondja a bemondó, és a város egyszerre válik színpaddá és szereplővé.

Egy fiatal nő, a konferencia szervezője, a telefonját böngészi. Tolmácsok, útvonalak, biztonsági zónák, menetrendek. A listája végtelen. De a gondolat, ami közben a fejében motoszkál, sokkal egyszerűbb. Ha most valami tényleg megváltozik, az Budapesten is ott hagyhatja a lenyomatát.

A béke ritkán látszik a díszletekben. A diplomácia kézfogásai, a szalagcímek és a protokolláris fényképek mögött sokkal mélyebb folyamat zajlik. A béketárgyalások házigazdájának szerepe ugyanis nemcsak erkölcsi, hanem gazdasági és intézményi esemény is.

Egy ilyen pillanat reputációt, befektetői bizalmat és intézményi tőkét teremt. A történelem tanúsága szerint a házigazda város nemcsak a felek között közvetít, hanem a világ felé is jelez, itt stabilitás, megbízhatóság és professzionalizmus van.