Budapest számára ez a pillanat sokkal többről szól, mint egy nemzetközi esemény megszervezéséről. Ez esély arra, hogy a város a jövőben is a párbeszéd, a stabilitás és a megbízhatóság szimbóluma legyen.
Egy „Béke Akadémia”, ahol diplomaták és pszichológusok tanulnak konfliktuskezelést, egy „Béke Fórum”, ahol évről évre találkoznak a világ döntéshozói, vagy akár egy békét tematizáló turisztikai útvonal, ezek mind konkrét, mérhető hozadékot teremthetnek. Az ilyen kezdeményezések nemcsak gazdaságilag térülnek meg, hanem új identitást is adhatnak a városnak.
A nemzetközi média már most Budapestről beszél, a diplomáciai delegációk figyelme a városra szegeződik. A kérdés az, hogy mi mit kezdünk ezzel a reflektorfénnyel. Egyszeri helyszín leszünk, vagy képesek vagyunk a „békeváros” státuszt tartós identitássá formálni? A mostani történelmi esély ugyanis nem csak arról szól, kik ülnek az asztalnál, hanem arról is, ki teríti meg azt.
A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense.
Nyitókép: Jászai Csaba/MTI/MTVA