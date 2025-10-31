A magyar vállalkozók viharban is jó irányba tartanak 

Viharos térségben

Az elmúlt öt évben a vállalkozások számára komoly terhet jelentett a koronavírus-járvány, a háború és az infláció. Megnehezítette az életüket az árfolyam gyengülése, az energiaárak megugrása, a bérek emelkedése. A globális gazdasági rend töredezése tovább növelte a bizonytalanságot. A cégeket harapófogóba zárta a költségnövekedés és a kereslet stagnálása. Mégis, 2025-ben több volt a derűlátó, mint a pesszimista vállalkozó: 36% optimista, 24% borúlátó, 40% nem vár változást jövőre.

A gazdasági növekedés lelassult, a beruházások szintje csökkent. Ugyanakkor a gazdaság öt év alatt többet nőtt, mint az EU-átlag, a régióban csak a lengyelek fejlődése volt gyorsabb. A beruházások és a foglalkoztatás szintje magasabb, mint az EU és a visegrádi átlag.