A magyar vállalkozók viharban is jó irányba tartanak 

De 2013-ban kétszer akkora volt az egy főre jutó osztrák GDP értéke, most már csak másfélszer annyi. 2019 óta az EU-s átlagnál gyorsabban nő a magyar vállalkozások termelékenysége. Az ilyen mércének sokáig nem fogunk megfelelni – de ez nem vereség, hanem realitás.
Bujkál ebben némi bizalmatlanság a magyar vállalkozókkal szemben. Nehéz elhinni, hogy ezek az évtizedek alatt megdörzsölődött, a tanácsadókkal, bankárokkal szemben gyanakvó emberek képesek maguktól helyes stratégiát találni, gyorsabb fejlődési pályára állni. Pedig a valóság az, hogy a nehézségek sorozata nem törte meg őket, hanem piacaik, termékeik, működésük fejlesztésére sarkallta.
A stabilitás a kulcs
Nem kell csodaszert keresni a rejtélyes gazdasági betegségekre. Nem kell külföldi segítségben vagy a mindennapokat felforgató nagy állami programokban gondolkodni. A feladat a stabilitás megteremtése, a kiszámítható, a cégek megújulását és együttműködését támogató környezet létrehozása. A többit nyugodtan rábízhatjuk a vállalkozókra. Tudják a dolgukat.
(Az írás a szerző Összkép Magazinban megjelent elemzésének szerkesztett, rövidített változata)