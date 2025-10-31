Ft
10. 31.
péntek
A magyar vállalkozók viharban is jó irányba tartanak 

2025. október 31. 18:00

Tévesen gondolják sokan, hogy a magyar vállalkozásokat megroppantották az elmúlt évek nehézségei. Nem igaz, hogy gazdasági teljesítményük gyenge, nem igaz, hogy technológiailag elmaradottak, hogy fejlődésre képtelenek. Hamis a magyar ugar mocsarában megrekedt szekér képe. Viharban, de jó irányba halad a magyar gazdaság. 

2025. október 31. 18:00
null
Szepesi Balázs

Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora, a magyar gazdaságot ezek a nehézségek nem meggyengítették, hanem termelékenysége és minősége javítására sarkallták. A Eurostat, a Központi Statisztikai Hivatal és az Mathias Corvinus Collegium „Jelentés a magyar vállalkozásról – 2025” című kutatásának eredményei egyaránt alátámasztják, hogy a kis- és közepes vállalkozások a gazdasági fejlődés lendületet adó motorjai Magyarországon

Viharos térségben 

Az elmúlt öt évben a vállalkozások számára komoly terhet jelentett a koronavírus-járvány, a háború és az infláció. Megnehezítette az életüket az árfolyam gyengülése, az energiaárak megugrása, a bérek emelkedése. A globális gazdasági rend töredezése tovább növelte a bizonytalanságot. A cégeket harapófogóba zárta a költségnövekedés és a kereslet stagnálása. Mégis, 2025-ben több volt a derűlátó, mint a pesszimista vállalkozó: 36% optimista, 24% borúlátó, 40% nem vár változást jövőre. 

A gazdasági növekedés lelassult, a beruházások szintje csökkent. Ugyanakkor a gazdaság öt év alatt többet nőtt, mint az EU-átlag, a régióban csak a lengyelek fejlődése volt gyorsabb. A beruházások és a foglalkoztatás szintje magasabb, mint az EU és a visegrádi átlag. 

Mindenhol válság van, hiányzik a növekedés, komolyak a növekvő bizonytalanság terhei. Azonban minden jel szerint egészséges a magyar gazdaság. Olyasmi történik, mint a hetvenes évek olajválsága idején Nyugat-Európában: a globális környezet romlása korszerűsítésre, termelékenység és minőség javítására szorítja a cégeket. 

 

 

Szélfújta helyen élünk 

A magyar vállalkozások számára a mindennapok meghatározója a nemzetközi kitettségből következő bizonytalanság. Kereskedelmi nyitottságunk a 16. legmagasabb a világon, a GDP 40 százalékát külföldi irányítású vállalatok termelik. A szomszédunkban háború zajlik, az energiaellátás függő, a forint sérülékeny, az osztrák és a német munkaerőpiac elszívja a munkaerőt. A kulcspiacot jelentő Németország növekedése évekkel ezelőtt megállt, az európai autóipar válságban van. 

A magyar vállalkozások megszokták, hogy viharos helyen élnek. Sokukban ott él még a rendszerváltás kori káosz és a 2008-as válság tanulsága. Megtanulták, hogy az alkalmazkodóképesség és a megbízhatóság a legfontosabb erények. 

A kis halak stratégiája 

 

 

Összességében azt láthatjuk, hogy a magyar kis- és középvállalkozások teljesítménye gazdasági súlyukat, a nagyvállalatokhoz viszonyított termelékenységüket, és termelékenységük dinamikáját tekintve egyaránt megállják a helyüket mind uniós, mind régiós összehasonlításban. 

Üzleti stratégiájuk a nagy cégekhez való betagozódásra, vagy a piaci résekbe való behúzódásra épít. Ha az utóbbit választják, a nagyobb konkurensek számára túl kicsi vagy kevéssé nyereséges piacokra fókuszálnak. A betagozódás gyakoribb: ezek a cégek az értéklánc integrátorai által kijelölt játékszabályok szerint működnek. Az alkatrészek gyártói, az egyedi szolgáltatók a nagy ipari cégekhez igazodnak. 

A fogyasztási termékek gyártói is a kereskedők platformjain érik el a vevőket. 

A meghatározó partnerek igényeinek készséges és gyors kiszolgálása belépési követelmény. Ezután jön a döntés: olcsóbb, nagy volumenű termékekkel növekedni vagy egyedibb, vevőorientált szolgáltatásokkal stabilabb, magasabb hozamú pozíciót építeni. Az erdőben a nagy fák magas ágai fürödnek a fényben, a lombkorona alatt kevesebb energia jut a növényeknek. Hasonlóképp a gazdaságban is kijelölt helye és mozgástere van a nagyok árnyékában vagy a táplálékláncban lejjebb élőknek. 

Egészséges kapitalizmus 

A magyar gazdaság a komoly nehézségek ellenére mind a bizonytalanság kora előtt, mind az alatt képes volt javítani értékteremtő képességét. 2013 és 2019 között az extenzív növekedés, 2020 után a termelékenység EU-s átlagnál gyorsabb javulása adja a felzárkózás alapját. 2019 óta Magyarország négy százalékkal növelte egy főre jutó GDP-je értékét az EU-átlaghoz képest. 

A vállalkozások fejlesztési tevékenysége a piacépítésre, a termékfejlesztésre koncentrál. Azok a cégek teljesítenek jobban, amelyek tudatosan javítják termékeik egyediségét, rugalmasabban alkalmazkodnak és értéknövelő szolgáltatásokat kínálnak. A piacgazdaság működik, egészséges a magyar kapitalizmus. 

Miért nem látjuk? 

Miért tűnik mégis úgy, hogy a magyar vállalkozók lemaradtak? Részben tradicionális lelki berendezkedés: mindig a pohár üresebb részét figyeljük. Másrészt, amikor a globális vihar dobálja a jövőt ide-oda, amikor a bér- és energiaköltségek növekedését a megtorpanó kereslet mellett szinte lehetetlen kitermelnie egy cégnek, nehéz azt gondolni, hogy minden rendben. 

Sokan nem azt nézik, mennyit erősödtek a cégek, hanem csak azt, hol tartunk Ausztriához képest. Még mindig fele akkora a magyar vállalkozások termelékenysége, mint az EU átlaga. 

De 2013-ban kétszer akkora volt az egy főre jutó osztrák GDP értéke, most már csak másfélszer annyi. 2019 óta az EU-s átlagnál gyorsabban nő a magyar vállalkozások termelékenysége. Az ilyen mércének sokáig nem fogunk megfelelni – de ez nem vereség, hanem realitás. 

Bujkál ebben némi bizalmatlanság a magyar vállalkozókkal szemben. Nehéz elhinni, hogy ezek az évtizedek alatt megdörzsölődött, a tanácsadókkal, bankárokkal szemben gyanakvó emberek képesek maguktól helyes stratégiát találni, gyorsabb fejlődési pályára állni. Pedig a valóság az, hogy a nehézségek sorozata nem törte meg őket, hanem piacaik, termékeik, működésük fejlesztésére sarkallta. 

A stabilitás a kulcs 

Nem kell csodaszert keresni a rejtélyes gazdasági betegségekre. Nem kell külföldi segítségben vagy a mindennapokat felforgató nagy állami programokban gondolkodni. A feladat a stabilitás megteremtése, a kiszámítható, a cégek megújulását és együttműködését támogató környezet létrehozása. A többit nyugodtan rábízhatjuk a vállalkozókra. Tudják a dolgukat. 

 (Az írás a szerző Összkép Magazinban megjelent elemzésének szerkesztett, rövidített változata) 

 Nyitókép: Oláh Tibor/MTI/MTVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

