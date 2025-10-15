Ft
10. 15.
szerda
gazdaság kormány MCC Jelentés helyzet

Elkészült a jelentés, amely alapján a kormány meghozhatja a legfontosabb döntéseit

2025. október 15. 12:06

Egy év után ismét felmérték a magyar vállalkozások helyzetét, az MCC kutatói idén is elkészítették jelentésüket több mint kétezer vállalkozás megkérdezésével, hogy képet kapjanak, milyen körülmények között működnek és mire számítanak. A jelentés a kormánynak is fontos kapaszkodó lehet.

2025. október 15. 12:06
null
Ferentzi András

Ismét a magyar vállalkozásokról készített jelentést Mathias Corvinus Collegium (MCC) Vállalkozáskutatási Műhelye, amely arra kereste a válaszokat, mi történik a hazai szférában, milyen a hangulat és a kilátások a vállalkozások körében.

Az MCC jelentése szerint többségében még mindig optimisták a vállalkozások vezetői
Az MCC jelentése szerint többségében még mindig optimisták a vállalkozások vezetői (Forrás: MCC Vállalkozáskutatási Műhely)

Fontos jelentés készült

A jelentést Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója mutatta be. Mint fogalmazott: az MCC az idei tanévet már 31 helyszínen, több mint 8 ezer diákkal kezdte meg. „Ők nem csak elméleti alapozást akarnak kapni, hanem részt akarnak venni kutatásokban, szakemberekkel akarnak együtt dolgozni. Az MCC-nél megvannak ezek a szakemberek, olyan tudással, tapasztalattal rendelkeznek, amellyel átadhatják azt a gyakorlati tudást a fiataloknak, amelyre nagy igény van a mai világban” – húzta alá.

A kutatásban diákok is részt vettek, több mint kétezer vállalkozást kérdeztek meg.

„Az látszódik, hogy az elmúlt év nehéz volt a vállalkozásoknak, de az is látszik, hogy bizakodóak. A cégek többsége megőrizte, vagy növelte is ügyfélkörét. A legnagyobb kihívásokat a 

  • bérnövekedés, 
  • a keresletcsökkenés, 
  • az energiaárak növedése, és 
  • a munkaerővel kapcsolatos nehézségek

jelentették” – ismertette a részleteket Szalai Zoltán.

A cégek több mint harmada vár profitnövekedést a következő évben, a következő öt évben már több mint felük. A vállalkozások közel fele új terméket, vagy fejlesztéseket vezetett be, saját forrásból és banki forrásból fedezték ezeket. Akik nem ruháztak be, azok nyomás alá kerültek, akik fejlesztettek, ők pozitívan várják a következő éveket.

Jelentős támogatások

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszter-helyettese a beszédében kiemelte: Magyarországon a vállalkozások a munkavállalók kétharmadának adnak munkahelyet. A kkv-k jelentik a magyar gazdaság gerincét, így a kormányzatnak kiemelten fontos, hogy róluk pontos képet kapjanak. Az ilyen jelentések megbízható alapot adnak a kormánynak a döntésekhez is.

A nemzetközi helyzet miatt új piacok keresésére van szükség. A hazai növekedést is elsősorban a fogyasztás hajtotta, nem a beruházások és az export. Különösen a beruházások hiánya aggasztó a vállalkozások részéről. 

A jelenlegi helyzet egy óvatosan javuló, de kockázatokkal teli környezetről árulkodik. 

Az EU és az USA közötti vámmegállapodás hátrányosan érinti a magyar vállalkozásokat is. Ráadásul az Unió súlya is folyamatosan csökken. A magyar kormány ezek miatt is jelentős segítséget nyújt a vállalkozásoknak, a Demján Sándor-program indulásával több mint ezer milliárd forintot juttatott el több tízezer vállalkozáshoz. A támogatott programok összességében közel 1800 milliárd forintnyi beruházást jelentenek.

Fónagy János felidézte, hogy a kormány október elején csökkentette a Széchenyi Kártya Programban elérhető több hiteltermék kamatát is, immár egységesen fix 3 százalékos hitellel finanszírozhatják beruházásaikat a vállalkozások. Ehhez a pénzhez gyorsan és kedvező feltételekkel juthatnak.

A piac működik

Szepesi Balázs, az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője a jelentés ismertetésekor elmondta: a vállalkozások jó befektetésnek találták a jelentést, hiszen ők is képet kaphatnak saját környezetük helyzetéről. Ugyanakkor jó alkalom is arra, hogy az ország gazdasági helyzetét is elemezzék.

 

A válaszokat áprilisban és májusban vették fel, akkor még mindenki arról számolt be, hogy nagyon nehéz volt az elmúlt évük. Noha kevesebben vannak az optimisták és a derűlátók, de még mindig többségében vannak, mint a pesszimisták, legalább másfélszer annyian vannak. A nemzetközi kitettség miatt nagy a bizonytalanság, „ez egy kemény világ” – fogalmazott Szepesi. Ugyanakkor kiemelendő, hogy a makrogazdasági alapok biztosak, a gazdaság egészséges, a piacok működnek. 

A vállalkozók alkalmazkodóképesek, nagy rutinjuk van már.

Zulik Ákos, az MCC vezető oktatója, a Jelentés és a CEE Connectivity Hub programvezetője is kiemelte, hogy erős alapok és a nemzetközi kitettség kettőssége jellemző a magyar vállalkozói szférára. Nehéz év volt az elmúlt időszak. A koronavírus-járvány óta tartó nehéz időszak folyamatosan kihívások elé állítja a vállalkozásokat, a 2025-ös év sem hozta még el a remélt javulást. A cégek kétharmadának sikerült ügyfelei számát szinten tartani vagy növelni. Az értékesítés volumene a cégek felénél, nyereségük több mint felénél csökkent. Ez arra utal, hogy az egy vevőre jutó árbevétel csökkenhetett.

A vállalkozásokat nagyon erős versenyhatások érik, ezek mentén próbálnak optimalizálni és előre menni. Bíznak a munkaerőben, azaz a dolgozóikban is. Zulik Ákos kiemelte: idén már arra is kitértek a jelentésben, hogy milyen a nemek aránya a cégvezetők között. A válaszadók negyedénél női vezető volt, ugyanakkor a pénzügyi mutatókban, gondolkodásban sincs különbség a két nem között.


Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
 

 

Összesen 2 komment

Dixtroy
2025. október 15. 14:04
Zérusnövekedés, stop! Vétel a hármas csatornán!
chief Bromden
2025. október 15. 12:23
Egyszer egy szivaros manus azt mondta, a saját maga készített statisztikáknak hisz. Nem kellett volna megvárni a 3%-os vállalkozóihitellel a jelentést?
