Elkészült a jelentés, amely alapján a kormány meghozhatja a legfontosabb döntéseit

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszter-helyettese a beszédében kiemelte: Magyarországon a vállalkozások a munkavállalók kétharmadának adnak munkahelyet. A kkv-k jelentik a magyar gazdaság gerincét, így a kormányzatnak kiemelten fontos, hogy róluk pontos képet kapjanak. Az ilyen jelentések megbízható alapot adnak a kormánynak a döntésekhez is.

A nemzetközi helyzet miatt új piacok keresésére van szükség. A hazai növekedést is elsősorban a fogyasztás hajtotta, nem a beruházások és az export. Különösen a beruházások hiánya aggasztó a vállalkozások részéről.

A jelenlegi helyzet egy óvatosan javuló, de kockázatokkal teli környezetről árulkodik.

Az EU és az USA közötti vámmegállapodás hátrányosan érinti a magyar vállalkozásokat is. Ráadásul az Unió súlya is folyamatosan csökken. A magyar kormány ezek miatt is jelentős segítséget nyújt a vállalkozásoknak, a Demján Sándor-program indulásával több mint ezer milliárd forintot juttatott el több tízezer vállalkozáshoz. A támogatott programok összességében közel 1800 milliárd forintnyi beruházást jelentenek.

Fónagy János felidézte, hogy a kormány október elején csökkentette a Széchenyi Kártya Programban elérhető több hiteltermék kamatát is, immár egységesen fix 3 százalékos hitellel finanszírozhatják beruházásaikat a vállalkozások. Ehhez a pénzhez gyorsan és kedvező feltételekkel juthatnak.