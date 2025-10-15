Elkészült a jelentés, amely alapján a kormány meghozhatja a legfontosabb döntéseit

A vállalkozók alkalmazkodóképesek, nagy rutinjuk van már.
Zulik Ákos, az MCC vezető oktatója, a Jelentés és a CEE Connectivity Hub programvezetője is kiemelte, hogy erős alapok és a nemzetközi kitettség kettőssége jellemző a magyar vállalkozói szférára. Nehéz év volt az elmúlt időszak. A koronavírus-járvány óta tartó nehéz időszak folyamatosan kihívások elé állítja a vállalkozásokat, a 2025-ös év sem hozta még el a remélt javulást. A cégek kétharmadának sikerült ügyfelei számát szinten tartani vagy növelni. Az értékesítés volumene a cégek felénél, nyereségük több mint felénél csökkent. Ez arra utal, hogy az egy vevőre jutó árbevétel csökkenhetett.
A vállalkozásokat nagyon erős versenyhatások érik, ezek mentén próbálnak optimalizálni és előre menni. Bíznak a munkaerőben, azaz a dolgozóikban is. Zulik Ákos kiemelte: idén már arra is kitértek a jelentésben, hogy milyen a nemek aránya a cégvezetők között. A válaszadók negyedénél női vezető volt, ugyanakkor a pénzügyi mutatókban, gondolkodásban sincs különbség a két nem között.
