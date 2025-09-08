Óriási verseny indult az áruházláncokban a kormány lépését követően

Minden nyugdíjast érint ez az intézkedés: már hétfőn több tízezer forintot kaphatnak (VIDEÓ)
A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat.
A Lidl és az Aldi után beszállt a Tesco is.
Miközben egyre több nyugdíjas kapja kézhez az összesen 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt, az áruházláncok sorra jelentik be az ehhez kapcsolódó az akcióikat. Az Aldi és a Lidl után hétfőtől a Tesco is beszáll az utalvánnyal vásárló nyugdíjasokért folyó versenybe. A két diszkontlánchoz hasonlóan, a Tesco is kupont ad, de ezen felül árengedményt is – írta a Blikk.
Mint emlékeztetnek szeptember 1-jétől kezdte kézbesíteni a posta a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványait. Irányítószámtól függ, hogy ki mikor kapja meg ezeket: először a budapestieknek viszik ki a postások.
A nagy áruházláncok azonnal ráugrottak a lehetőségre, és igyekeznek kedvezményekkel magukhoz csábítani az utalványos vevőket.
Ez érthető is, hiszen összesen több mint 70 milliárd forintot fognak így elkölteni a nyugdíjasok.
A Blikk információi szerint a nyugdíjas élelmiszer-utalvány szeptember 8-tól december 31-ig bármelyik Tesco áruházban 10 százalék azonnali kedvezménnyel váltható be. Ez azt jelenti, hogy a felhasznált élelmiszer-utalvány értékénél 10 százalékkal nagyobb összegben vehet a nyugdíjas olyan termékeket, amelyekre az felhasználható, azaz az alkoholokon kívül minden hideg élelmiszerre.
A Tesco az akciójában a nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal történő fizetés esetén az azonnali kedvezményen felül 2000 forintonként 1 darab, 100 forint értékű értékű kedvezményre jogosító kupont ad, ami a következő vásárlások alkalmával váltható be a kuponon meghatározott időszakban és feltételek szerint. Ez összességében azt jelenti, hogy az összesen 30 ezer forint értékű utalványok levásárlásával 3000 forint azonnali árengedményt és 1500 forintnyi, később levásárolható kupont ad a Tesco.
Az utalványos akciójával a leggyorsabban előálló Aldi áruházaiban 1000 forint értékű kupont kap az a nyugdíjas, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és fizetéshez akár csak részben élelmiszer-utalványt használ fel.
Ebből az következik, hogy akár tízszer is lehet vásárolni utalvánnyal akciósan az Aldi üzleteiben.
Az összesen 30 ezer forint értékű utalványt ugyanis 10 darabban kapják meg a nyugdíjasok.
Az Aldit után a másik nagy diszkontlánc, a Lidl is meghirdette még a múlt héten az utalványos akcióját. A Lidl azt kínálja, hogy aki nála vásárol legalább 5000 forint értékben utalvánnyal, az egy 500 forintos kupont kap. Ez azt jelenti, hogy a 30 ezer forintnyi utalványból a Lidlnél elsőre összesen plusz 3000 forintot lehet még kihozni. Amikor azonban a nyugdíjasok a Lidl-kupont beváltják a következő vásárlás során és beolvassák Lidl Plus kártyájukat (ha van nekik), újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá a mobilapplikációban – írta a Blikk.
