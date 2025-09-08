Óriási verseny indult az áruházláncokban a kormány lépését követően

Miközben egyre több nyugdíjas kapja kézhez az összesen 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt, az áruházláncok sorra jelentik be az ehhez kapcsolódó az akcióikat. Az Aldi és a Lidl után hétfőtől a Tesco is beszáll az utalvánnyal vásárló nyugdíjasokért folyó versenybe. A két diszkontlánchoz hasonlóan, a Tesco is kupont ad, de ezen felül árengedményt is – írta a Blikk.

Mint emlékeztetnek szeptember 1-jétől kezdte kézbesíteni a posta a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványait. Irányítószámtól függ, hogy ki mikor kapja meg ezeket: először a budapestieknek viszik ki a postások.

A nagy áruházláncok azonnal ráugrottak a lehetőségre, és igyekeznek kedvezményekkel magukhoz csábítani az utalványos vevőket.