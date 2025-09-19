Ft
09. 19.
péntek
intercity GYSEV flotta látványterv motorvonat

Így robog be a jövő a Keletibe: elképesztő új vonatokat mutatott be a GYSEV

2025. szeptember 19. 20:26

A legújabb nemzetközi szabványoknak megfelelően készülő energiatakarékos vonatok 160 km/h sebességre lesznek képesek.

2025. szeptember 19. 20:26
null

Bemutatta új, 2027-re elkészülő InterCity-motorvonatainak látványterveit a GYSEV Zrt. A társaság tavaly jelentette be, hogy 11 új motorvonatot rendelt a Stadler cégtől. Mostanra elkészült a járművek végleges külső-belső dizájnja, amelyben kiemelt szerepet kap a vasúttársaság zöld-sárga színvilága. 

A társaság ígérete szerint az energiatakarékos vonatok 160 km/h sebességre lesznek képesek. Az 1. és 2. osztállyal is rendelkező járművek rugalmas üléselrendezéssel készülnek, így télen több ülőhellyel szolgálnak, míg nyáron akár 18 db kerékpár szállítására is alkalmasak lesznek. 

Az utasok kényelmét többek között légkondicionált, alacsonypadlós utastér, modern utastájékoztató rendszer, további poggyásztartók és egy étel-italautomatákkal ellátott étkezőzóna biztosítja majd. 

A tervezés során az utazás közben dolgozni vágyók technikai igényeit is figyelembe vették: a megszokott Wi-Fi kapcsolat és töltőaljzatok mellett minden üléshez USB-C töltőket helyeznek el, valamint újdonság lesz az ülések hátlapján elhelyezett tablet- és okostelefon-tartó is.

Az első szerelvények várhatóan 2027 utolsó negyedévében érkeznek, a IC-motorvonat-flotta 2028 első negyedévében válik teljessé. A modern járművek 2027 év végétől folyamatosan állnak majd forgalomba a 

  • Sopron-Budapest és 
  • Szombathely-Budapest 

viszonylatokon.

 

