Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország energetika adatok Lánczi Tamás szuverenitás

A gazdasági önállóság nem egyszerűen politikai szlogen, hanem hosszú távú társadalmi érdek

2025. szeptember 21. 12:36

Erről tartanak majd beszélgetést az MCC Scrutonban.

2025. szeptember 21. 12:36
null

Az elmúlt években egyre többen figyelmeztetnek, hogy a szuverenitás elvesztése nem egyik napról a másikra történik, hanem fokozatosan, szinte észrevétlenül. A gazdaságban ez különösen igaz. Ha a stratégiai ágazatok (energetika, közlekedés, telekommunikáció) külföldi kézbe kerülnek, az hosszú távon csökkenti az ország döntési szabadságát.

Erről is szó lesz szeptember 29-én az MCC Scrutonban, ahol 17:30-tól rangos szakértők vitatják meg, milyen lehetőségei vannak Magyarországnak szuverenitása erősítésére. A kerekasztalban Lánczi Tamás, Palóc André és Sebestyén Géza foglal majd helyet. A moderátor pedig Richter Soma lesz.

Az ENSZ adatai szerint 2022-ben a globális FDI jelentősen csökkent, miközben Közép-Európában és Magyarországon is nőtt a stratégiai befektetések értéke. Ez azt mutatja, hogy a régió országai tudatosan keresik a módját, hogyan maradhatnak versenyképesek. Ez a folyamat egyben felértékeli a gazdasági függetlenség kérdését is.

A beszélgetés célja, hogy közérthető módon mutassa be, a gazdasági önállóság nem egyszerűen politikai szlogen, hanem hosszú távú társadalmi és gazdasági érdek.

Részletes program és regisztráció ezen a linken érhető el.  

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2025. szeptember 21. 13:01
"A gazdasági önállóság nem egyszerűen politikai szlogen, hanem hosszú távú társadalmi érdek" A ma Magyarországán a gazdasági önállóságról épp úgy nem illik beszélni, mint a zsidó ÁVO rémtetteiről..! "Az elmúlt években egyre többen figyelmeztetnek, hogy a szuverenitás elvesztése nem egyik napról a másikra történik, hanem fokozatosan, szinte észrevétlenül." -lehet, hogy máshol így történt, Magyarország esetében ez ment, szinte az egyik napról a másikra.... -hú, de vékony az a jég...
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. szeptember 21. 12:49 Szerkesztve
A lippsik "szellemi műhelyeiben" (van nekik olyan egyáltalán?) vajon miről folyik a diskurzus? "Amit az EU-s brüsszelita elvtársak kiötölnek a lippsi pártközpontban azt gondolkodás nélkül végre kell hajtani"? Ennyi? Köldöknéző virnyogás arról, hogy mindenszar és orbánegygeci? Akkor valóban "igényes" szellemi műhely a lippsiké. Mivel nincs komolyan vehető ajánlat, így siker sincs. Csak ábrándozás egy pancserpuccsról... :-)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!