A gazdasági önállóság nem egyszerűen politikai szlogen, hanem hosszú távú társadalmi érdek

Az elmúlt években egyre többen figyelmeztetnek, hogy a szuverenitás elvesztése nem egyik napról a másikra történik, hanem fokozatosan, szinte észrevétlenül. A gazdaságban ez különösen igaz. Ha a stratégiai ágazatok (energetika, közlekedés, telekommunikáció) külföldi kézbe kerülnek, az hosszú távon csökkenti az ország döntési szabadságát.

Erről is szó lesz szeptember 29-én az MCC Scrutonban, ahol 17:30-tól rangos szakértők vitatják meg, milyen lehetőségei vannak Magyarországnak szuverenitása erősítésére. A kerekasztalban Lánczi Tamás, Palóc André és Sebestyén Géza foglal majd helyet. A moderátor pedig Richter Soma lesz.

Az ENSZ adatai szerint 2022-ben a globális FDI jelentősen csökkent, miközben Közép-Európában és Magyarországon is nőtt a stratégiai befektetések értéke. Ez azt mutatja, hogy a régió országai tudatosan keresik a módját, hogyan maradhatnak versenyképesek. Ez a folyamat egyben felértékeli a gazdasági függetlenség kérdését is.

A beszélgetés célja, hogy közérthető módon mutassa be, a gazdasági önállóság nem egyszerűen politikai szlogen, hanem hosszú távú társadalmi és gazdasági érdek.

Részletes program és regisztráció ezen a linken érhető el.