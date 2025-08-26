Külföldön Orbán Viktor szavait visszhangozza Magyar Péter, mégis Brüsszel kezébe adná a magyarok jövőjét

Ráadásul az Európai Bizottság ideológiailag vezérelt energiapolitikájának a következményeit jól láthattuk: az elszálló energiaárak példátlan inflációs sokkot okoztak, a rezsiköltségek emelkedése pedig példátlan életszínvonal-csökkenéshez vezetett Európa jóléti országaiban. Magyarország a rezsicsökkentés fenntartásának köszönhetően kivétel, nem véletlen, hogy Brüsszel minden módon annak eltörlését erőlteti.

Az Európai Bizottság szintet lépett: az orosz energiabeszerzés ellehetetlenítésével a magyar családok havi kiadása több tízezer forinttal nőne, de a tovagyűrűző hatások az élet minden területén drágulást okoznának. Régóta világos, hogy ez nem zavarná a hazai ellenzéket, mivel annak a mostani és a korábbi vezetői is többször világossá tették, Brüsszel elhibázott energiapolitikáját és radikális zöldcéljait támogatnák, miközben támadják a rezsicsökkentést és a kormány otthonteremtési intézkedéseit.

Ezért szúrja Magyar Péter szemét a rezsicsökkentés

Több olyan uniós állásfoglalást is megszavaztak az elmúlt időszakban a Tisza Párt európai parlamenti képviselői, amelyeknek a következménye a rezsicsökkentés megszüntetése lenne, vagyis a magyar embereknek és a hazai vállalkozásoknak jóval többet kellene fizetniük a földgázét és a villamosenergiáért.

A Magyar Péter szerint felesleges rezsicsökkentés hatása a földgáz árára. Forrás: Household Energy Price Index

Brüsszel két fronton is támadja a magyar energiapolitikát:

Az orosz-ukrán háború miatt 2028-tól megtiltaná az orosz energiahordozók beszerzését; Az erőltetett klímacélok és a radikális zöldpolitika átgondolatlan végrehajtása érdekében is nyomást helyez a tagállamokra.

A hazai ellenzék és a hozzájuk hűséges sajtó rendszeresen azzal védekezik, hogy a Tisza Párt EP-képviselői sosem szavaztak konkrétan a rezsicsökkentés ellen. Ez valóban igaz, ám ennek mindössze az az oka, hogy nem volt olyan uniós szintű jelentés az EP-előtt, amely konkrétan a magyar rezsicsökkentésről szólt volna. Ennek ellenére Magyar Péter pártjának több uniós parlamenti képviselője kritizálta már, hogy az állam támogatást nyújt a magyar fogyasztók számára, amelynek köszönhetően

régóta hazánkban a legalacsonyabb a tagállamok közül a háztartások energiaszámlája.

A rezsicsökkentést egyébként mindig is támadta a baloldal, beleértve a Dobrev Klára vezette DK-t és az EP-ből is kiszorult Momentumot.

Magyar Péter legutóbb a lengyeleknek ismerte el, igaza van Orbán Viktornak

A Tisza Párt elnöke augusztus 20-án Pannonhalmán ismertette 10 pontos vízióját, amelyről a baloldali elemzők is úgy vélik, programnak nehezen tekinthető, jó esetben is csak egy optimista jövőkép lehet az újabb ígéretcsomag. Ennek egyik pontja, hogy Magyarország 2035-re teljesen leválik az orosz energiáról, 2040-re pedig megdupláznák a megújuló energia arányát. Bírálta a kormányt, amiért szerinte a feltételezett szoros orosz kapcsolatok miatt nem cél az orosz energiától való függetlenedés.