Európa óriási bajban, Amerika és Ázsia is hátat fordíthat a kontinensnek

A turizmus pozitívumaiból pedig az ország is profitál, hiszen a szektor 13 százalékkal járul hozzá a nemzetgazdasághoz, a GDPnek ekkora részét teszi ki.

Hazánkban főleg Budapest a külföldiek közkedvelt célpontja. Magyarország még szerencsére nem zárkózott fel árakban a Nyugathoz, így közkedvelt célpontnak számít, amiből a jövőben is tud profitálni.

Súlyos büntetések is jöhetnek

Nálunk tehát még mindig tárt karokkal várjuk a vendégeket, de, ahogyan fentebb is írtuk, sok városban már egyáltalán nem kérnek belőlük, ezt pedig különböző intézkedésekkel próbálják elérni. Néhányat kigyűjtöttünk ezek közül, amelyeket nem árt az odalátogató magyaroknak is észben tartani. Spanyolország több népszerű strandján is tilos például a dohányzás, amelynek megszegése akár kétezer eurós (705 ezer forintos) büntetést is vonhat maga után.

Ennél már fejvakarósabb büntetési tétel, hogy amennyiben valaki nem veszi át időben a lefoglalt napágyát, akkor 250 eurós, azaz 88 ezer forintos kötbért kénytelen fizetni. Nyilvános vizelésért pedig 750 euró, 264 ezer forint a büntetés.

Sok történelmi városban tilos fürdőruhában nézelődni, szuvenírként pedig homokot hazavinni nemcsak Spanyolországból, de Olaszországból sem lehet. Sőt, Olaszországban a szelfizést is büntetik sok helyen, ha illetlenül sokáig tartják fel a turisták áradatát, akkor 275 eurót (97 ezer forintot) is fizettethet a rendőr a „bűnözőkkel”, például Portofinóban.

Görögországban pedig a hölgyeknek kell résen lenniük, bizonyos történelmi helyszíneken, például romoknál a magassarkú viseléséért akár 900 eurós (317 ezer forintos) büntetés is járhat.



