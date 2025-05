Nem panaszkodhatott a baloldali propagandagépezet: 2024-ben is nyereségesek voltak

Lassan lehull a lepel a baloldalról és a Partizánról: hálózatosodás, külföldi finanszírozás

A Gulyás Márton vezette Partizán együttműködött azzal az adatszolgáltató DatAdattal, amely Gyurcsány- és a Bajnai-kabinetekben szerepet vállaló Szigetvári Viktorhoz és Ficsor Ádámhoz köthető. A cég egyébiránt a tavaszi választási kampányban is feltűnt, méghozzá Márki-Zay Péter mögött is. Mélyfúrás egy akár nemzetbiztonsági kérdéseket is felvető hálózatosodásról.