Nem rántotta el a kormányt a jegybank, nem is lett volna rá oka

Akárcsak egy hónappal ezelőtt, március végén, úgy most is helyben hagyta az alapkamat mértékét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa. Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem: az egynapos (O/N) betéti kamat 5,5 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,5 százalék maradt. A keddi döntés megfelel a várakozásoknak, jelenleg egyetlen olyan gazdasági fejlemény sem volt, amely indokolta volna a ráta változtatását. Ugyan a jelek szerint sokkal jobban alakulnak az inflációs folyamatok, ez elsősorban a kormányzati intézkedéseknek köszönhető.