Csúcsminiszter a Mandinernek: Nagy az esély, hogy marad az árrésstop május után is

Óriási túljelentkezés

Az 1+1 programra óriási túljelentkezés volt, hiszen 1885 pályázat érkezett be 137 milliárd forint értékben. A keretösszeg itt ugyanakkor 48 milliárd forint volt. Ebből 269 pályázatnál született pozitív döntés, 29 milliárd forint értékben. A maradék pénzt májusban osztják majd ki, így nagyjából 500 kkv-nak tudnak segítséget nyújtani. A keretösszeg feletti igényekkel is tervez foglalkozni a minisztérium, feltehetően itt más forrásokból csoportosítanak majd át pénzeket, de ezek már feltehetően nem vissza nem térítendő források lesznek. A források elsősorban a fejletlenebb régiókba kerültek.

A napokban megjelent sajtóhíreket, mely szerint csökkentenék a támogatási részt 1,25+0,75-re, Nagy Márton kacsának nevezte. Mint mondta: nem is lenne ildomos változtatni ezen. Ugyanakkor hozzátette, hogy az eredeti keretösszeg feletti plusz keretnél lehet már változás.

A minden vállalkozásnak legyen saját honlapja programból 9 milliárd forintos keretnek a harmada talált már gazdára, összesen 6,3 milliárd forintnyi pályázat érkezett be.

Ezzel kapcsolatban a sajtótájékoztatón részt vevő Szabados Richárd államtitkár elmondta: 9 ezer cég regisztrált a programra, ötezer pályázatot adtak be, van még pályázható keret egyébként. A programban 30 szolgáltatót listáztak ki, ezek közül választhatnak a vállalkozások.

Jól áll az exportösztönzésre szánt 350 milliárd forintos keret megítélése is. Összesen 194 hazai vállalkozás kérelmét fogadták be, 108 milliárd forint értékben. Nagy Márton megjegyezte: az uniós forrásoknál még rengeteg pénz van nyitva. a kkv technológiai hitelprogramokbál több mint 220 milliárd forint áll rendelkezésre, de mindössze 30 milliárd forintnyi igény érkezett be. A miniszter hozzátette: a vállalkozásoknak még nem kell a 0 százalékos hitel, vissza nem térítendő pénzekre várnak, de ilyenek már nem nagyon érkeznek az unióból sem. Ennek ellenére az NGM tervez indítani egy vissza nem térítendő támogatási programot, 100 milliárd forint értékben. Ezekből is a fejletlenebb régióknak terveznek adni.

Apró emelkedés lehetett az év elején

Az első negyedéves GDP-adattal kapcsolatban Nagy Márton elmondta: apró emelkedésre számítanak. Azok a szektorok, amelyek a külső keresletnek vannak kitéve, nem mutattak fordulatot, ez Németországban sem látszódik még. Két hatás van még: a belső keresletet érintő technikai hatás a húsvét volt, amely megrángatta a GDP-számokat. Ez a statisztika nem tudja rendesen igazítani. A másik tényező az infláció, kérdés, hogy ez mennyire hatott a kiskereskedelmi forgalomra negatívan. Az árrésstop például nagyon erősen növelte a forgalmat már áprilisban.

A vámháborúval kapcsolatban Nagy Márton elmondta: óvatosnak kell lenni ennek a hatásainak megítélésével. Egyelőre nem lehet megítélni, mi történik majd. Ugyanakor a minisztérium folyamatosan figyeli a helyzetet.

Maradhat az árrésstop május után is

A minisztert az árrésstopról kérdezte a Mandiner a sajtótájékoztatón. Nagy Márton a válaszában elmondta: a jelenlegi árrésstop kivezetéséről a kormány dönt majd május 21-i ülésén. Várhatóan azonban meg fogják hosszabbítani, erre nagy esélyt adott a tárcavezető, első körben nyár végéig. A vasárnap belengetett új termékekre – mint például a mosó- és mosogatószerekre, pelenkákra – való kiterjesztést pedig május 7-én tárgyalja majd a kabinet. Ezután vezethetik be a javaslat szerint, de hogy ezt mikor történhet meg, a boltokon is múlik.