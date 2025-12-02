Még a liberális lapnak is be kellett ismernie, hogy az árrésstop működik – ennyivel csökkentek az új termékek árai

A HVG szerint a legfontosabb megállapítás, hogy

valamennyi termék olcsóbb lett hétfőre. A legnagyobb mértékű csökkenést a fejes káposztánál találták, mégpedig 37 százalékosat, így 226 forint lett az új átlagár. 30 százalék feletti áresés volt a hagymánál és az almánál is.

A lap azt írja, a sajtkrémnél és kenhető sajtoknál, illetve a bébiételeknél is több mint 20 százalékkal ment lejjebb az egységár. A legvisszafogottabb eredményt a marha-fehérpecsenye ért el, ahol 5 százalékkal 6 ezer forint alá került az átlagár, Utóbbi esetében azonban a HVG fontosnak tartotta megjegyezni, hogy szűk volt a mezőny, mivel csak az Auchannak és a Sparnak volt az Árfigyelőn ilyen terméke.