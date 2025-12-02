Még a liberális lapnak is be kellett ismernie, hogy az árrésstop működik – ennyivel csökkentek az új termékek árai

Újabb alapvető élelmiszerek lettek olcsóbbak december 1-től
Tejtermékek, zöldség, gyümölcs és húsfélék kerültek fel a listára.
Valamennyi újdonsült árrésstopos termék olcsóbb lett hétfőre, de mutatjuk, melyikek ára mérséklődött a legnagyobb mértékben.
Pár nap alatt meredek lejtőre került az új árrésstopos termékek ára – ismerte el cikkében a HVG.hu.
A lap szerkesztőségi blogja, a Buksza a péntektől hétfőig végigkövette, hogy az új árréstopos termékeket mennyiért kínálták a legnagyobb boltláncok, amelyek az árfigyelőben teszik közzé az áraikat. Az összevetés alapja mindegyik termékkategória esetében az adott üzletben a legalacsonyabb, nem akciós egységár volt.
A HVG szerint a legfontosabb megállapítás, hogy
valamennyi termék olcsóbb lett hétfőre. A legnagyobb mértékű csökkenést a fejes káposztánál találták, mégpedig 37 százalékosat, így 226 forint lett az új átlagár. 30 százalék feletti áresés volt a hagymánál és az almánál is.
A lap azt írja, a sajtkrémnél és kenhető sajtoknál, illetve a bébiételeknél is több mint 20 százalékkal ment lejjebb az egységár. A legvisszafogottabb eredményt a marha-fehérpecsenye ért el, ahol 5 százalékkal 6 ezer forint alá került az átlagár, Utóbbi esetében azonban a HVG fontosnak tartotta megjegyezni, hogy szűk volt a mezőny, mivel csak az Auchannak és a Sparnak volt az Árfigyelőn ilyen terméke.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, december első napjától még több terméket vásárolhatunk meg olcsóbban. ecember 1-től az árréscsökkentetett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lett olcsóbb. Az üzleteknek minden árréscsökkentett terméket meg kell jelölniük, ez a szabály nem változott.
A kormány döntése a következő élelmiszereket érinti:
Ez az intézkedés a családokat védi, a megélhetést könnyíti. Miközben az árréscsökkentés korlátozza a multik extraprofitját, segíti a családokat
– fogalmazott Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára.
