12. 02.
kedd
árrésstop árrésstopos termék HVG

Még a liberális lapnak is be kellett ismernie, hogy az árrésstop működik – ennyivel csökkentek az új termékek árai

2025. december 02. 08:40

Valamennyi újdonsült árrésstopos termék olcsóbb lett hétfőre, de mutatjuk, melyikek ára mérséklődött a legnagyobb mértékben.

2025. december 02. 08:40
Pár nap alatt meredek lejtőre került az új árrésstopos termékek ára – ismerte el cikkében a HVG.hu.

A lap szerkesztőségi blogja, a Buksza a péntektől hétfőig végigkövette, hogy az új árréstopos termékeket mennyiért kínálták a legnagyobb boltláncok, amelyek az árfigyelőben teszik közzé az áraikat. Az összevetés alapja mindegyik termékkategória esetében az adott üzletben a legalacsonyabb, nem akciós egységár volt.

A HVG szerint a legfontosabb megállapítás, hogy 

valamennyi termék olcsóbb lett hétfőre. A legnagyobb mértékű csökkenést a fejes káposztánál találták, mégpedig 37 százalékosat, így 226 forint lett az új átlagár. 30 százalék feletti áresés volt a hagymánál és az almánál is.

A lap azt írja, a sajtkrémnél és kenhető sajtoknál, illetve a bébiételeknél is több mint 20 százalékkal ment lejjebb az egységár. A legvisszafogottabb eredményt a marha-fehérpecsenye ért el, ahol 5 százalékkal 6 ezer forint alá került az átlagár, Utóbbi esetében azonban a HVG fontosnak tartotta megjegyezni, hogy szűk volt a mezőny, mivel csak az Auchannak és a Sparnak volt az Árfigyelőn ilyen terméke.

Újabb alapvető élelmiszerek lettek olcsóbbak december 1-től

Ahogy arról korábban beszámoltunk, december első napjától még több terméket vásárolhatunk meg olcsóbban. ecember 1-től az árréscsökkentetett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lett olcsóbb. Az üzleteknek minden árréscsökkentett terméket meg kell jelölniük, ez a szabály nem változott.

A kormány döntése a következő élelmiszereket érinti: 

  • alma
  • körte
  • szilva
  • szőlő
  • fejes káposzta
  • paradicsom
  • vöröshagyma
  • zöldpaprika
  • bébiétel
  • marha-fehérpecsenye
  • marhafelsál
  • sertésmájas és sertésmájkrém
  • sajtkrém, kenhető sajt

Ez az intézkedés a családokat védi, a megélhetést könnyíti. Miközben az árréscsökkentés korlátozza a multik extraprofitját, segíti a családokat 

– fogalmazott Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára.

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI
 

stormy
2025. december 02. 10:17
ma voltam a bótban 8tej, 8sör, 3 fagyasztott kenyér, 1liter tejjföl, 20 tojás, 1kg krumpli, 1kg sajt, 4db alma, 1 liter halászlé. 26.700ft. gratulálok az árcsökkentéshez.
Válasz erre
1
0
franciscofranco
2025. december 02. 09:37
masikhozzaszolofranciscofranco 2025. december 02. 09:34 A magyar banántermelők már tönkre is mentek. Importból fogják beszerezni. Ott pedig olyan bekerárat mondanak amilyent akarnak hülyegyerek.
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2025. december 02. 09:33
Helyes. Míg a multik megadóztatása azt jelenti, hogy a multi beszedi tőlünk a nagy pénzeket, aztán nem hozzánk kerül vissza, mert nem ő a multiadóból a kincstárjegyekben tartott vásárlók kincstárjegye, addig a árrés stopp az csökkenti a kasszánál kifizetendőmet. Nagyon tetszik, hogy az aldinak odaadom az 1000 Ft-os utalványukat, aztán ad egy másikat. Olyan, mint egy bemutatóra szóló betét.
Válasz erre
0
0
franciscofranco
2025. december 02. 09:23
alma körte szilva szőlő fejes káposzta paradicsom vöröshagyma zöldpaprika Hozzáértő kormányunk most tesz taccsra a hazai termelőket.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!