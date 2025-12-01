Újabb alapvető élelmiszerek lettek olcsóbbak december 1-től

Hatásos az árrésstop, több alapvető élelmiszer ára is jelentősen csökkent
A tejtermékek és a tojás ára több száz forinttal csökkent, de a többi élelmiszer is jóval olcsóbb.
Tejtermékek, zöldség, gyümölcs és húsfélék kerültek fel a listára.
Mostantól még több terméket vásárolhatnak olcsóbban a családok és a nyugdíjasok, – jelentette be hétfői Facebook videójában Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Hozzátette: december 1-től az árréscsökkentetett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lett olcsóbb
Az üzleteknek minden árréscsökkentett terméket meg kell jelölniük, ez a szabály nem változott.
A kormány döntése a következő élelmiszereket érinti:
Ez az intézkedés a családokat védi, a megélhetést könnyíti. Miközben az árréscsökkentés korlátozza a multik extraprofitját, segíti a családokat
– fogalmazott Zsigó Róbert.
Az intézkedéssel kapcsolatban megszólalt Sára Botond főispán is, hangsúlyozva, hogy a kormány továbbra is mindent megtesz az indokolatlan árnövekedéssel szemben. A kormány február 28-ig meghosszabbította az árréscsökkentésre vonatkozó szabályokat, sőt, kiegészítette 14 termékkel.
Tájékoztatása szerint
eddig a kormányhivatal közel ötszáz ellenőrzést végzett, és minden egyes alkalommal, ahol szabálytalanságot tapasztalt, ott fellépett, sőt bírságot szabott ki.
A főispán hangsúlyozta: a legfontosabb a tájékoztatás, hogy a vásárlók pontosan tudják, hogy mely termékek érintettek az árréscsökkentésben, és azt milyen áron tudják megvásárolni.
A feladatunk az, hogy a kormány döntését betartassuk, és valóban elérje a döntés a célját, hogy az emberek minél olcsóbban tudjanak vásárolni. Mi ezért dolgozunk – tette hozzá.
Petőfi négyökrös szekerén zötykölődve nem volt kérdés, mikor jön egy kátyú, az utas háta azonnal jelezte. Ma viszont a lengéscsillapítók és az aszfalt gondoskodnak róla, hogy ne essünk ki a kocsiból. A gazdaságban is léteznek ilyen „komfortfokozók”, az árrésstop is éppen ezt a szerepet tölti be. Sebestyén Géza írása.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az árréscsökkentés a bevezetése óta tartós és érdemi eredményeket hozott: a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig húsz százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek.
Ezzl együtt jelezték, hogy a kormány nem áll meg itt, minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is.
Fotó: Balogh Zoltán/MTI