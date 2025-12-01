Ft
Újabb alapvető élelmiszerek lettek olcsóbbak december 1-től

2025. december 01. 15:59

Tejtermékek, zöldség, gyümölcs és húsfélék kerültek fel a listára.

2025. december 01. 15:59
Mostantól még több terméket vásárolhatnak olcsóbban a családok és a nyugdíjasok, – jelentette be hétfői Facebook videójában Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Hozzátette: december 1-től az árréscsökkentetett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lett olcsóbb 

Az üzleteknek minden árréscsökkentett terméket meg kell jelölniük, ez a szabály nem változott.

A kormány döntése a következő élelmiszereket érinti: 

  • alma
  • körte
  • szilva
  • szőlő
  • fejes káposzta
  • paradicsom
  • vöröshagyma
  • zöldpaprika
  • bébiétel
  • marha-fehérpecsenye
  • marhafelsál
  • sertésmájas és sertésmájkrém
  • sajtkrém, kenhető sajt

 

Ez az intézkedés a családokat védi, a megélhetést könnyíti. Miközben az árréscsökkentés korlátozza a multik extraprofitját, segíti a családokat 

– fogalmazott Zsigó Róbert.

Az intézkedéssel kapcsolatban megszólalt Sára Botond főispán is, hangsúlyozva, hogy a kormány továbbra is mindent megtesz az indokolatlan árnövekedéssel szemben. A kormány február 28-ig meghosszabbította az árréscsökkentésre vonatkozó szabályokat, sőt, kiegészítette 14 termékkel. 

Tájékoztatása szerint 

eddig a kormányhivatal közel ötszáz ellenőrzést végzett, és minden egyes alkalommal, ahol szabálytalanságot tapasztalt, ott fellépett, sőt bírságot szabott ki. 

A főispán hangsúlyozta: a legfontosabb a tájékoztatás, hogy a vásárlók pontosan tudják, hogy mely termékek érintettek az árréscsökkentésben, és azt milyen áron tudják megvásárolni. 

A feladatunk az, hogy a kormány döntését betartassuk, és valóban elérje a döntés a célját, hogy az emberek minél olcsóbban tudjanak vásárolni. Mi ezért dolgozunk – tette hozzá.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az árréscsökkentés a bevezetése óta tartós és érdemi eredményeket hozott: a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig húsz százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek.

Ezzl együtt jelezték, hogy a kormány nem áll meg itt, minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is. 

Fotó: Balogh Zoltán/MTI
 

 

ertonszena
2025. december 01. 16:50
Az árrésstop a tények ismeretében jó döntés. Jelentős a társadalmi haszna.
csulak
2025. december 01. 16:26
koszonjuk szepen
Őrnagy Őrnagy
2025. december 01. 16:24
A Mócircznál a szír gyrosos mellett van egy zöldséges, 2000 Ft a granny smith , mai ár A Bosi piacon a 7- 800 Ft , a Lidlben 900 Ft volt a hétvégén. A zöldségesre nem vonatkozik?
karcos-2
2025. december 01. 16:06
Ha már így alakult, nem baj.
