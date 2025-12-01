Újabb alapvető élelmiszerek lettek olcsóbbak december 1-től

Mostantól még több terméket vásárolhatnak olcsóbban a családok és a nyugdíjasok, – jelentette be hétfői Facebook videójában Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Hozzátette: december 1-től az árréscsökkentetett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lett olcsóbb

Az üzleteknek minden árréscsökkentett terméket meg kell jelölniük, ez a szabály nem változott.