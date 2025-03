Itt vannak a részletek: Nagy Márton elárulta, mikortól találkozhatunk a kisebb árakkal a boltokban

Mi várható az árrés-szabályozástól?

Közel 10-15 százalékkal csökkenhet ennek a kosárnak az ára. Az élelmiszer-inflációt pedig 2 százalékponttal lehozhatja

– mondta Nagy Márton.

A miniszter kiemelte: a kereskedőknél van egy listaár, amelyre akár kedvezményeket is kaphat a kereskedő, ha például sokat vásárol belőle, vagy lesz egy marketingegyezség. Azaz a valós, kedvezményes beszerzési ár alacsonyabb, mint a listaár. A hatósági szabály az alacsonyabbra fog vonatkozni.

Nagy Márton ismertette: már vannak előrejelzések a márciusi első két hetének élelmiszer-inflációs adatairól. Az első két hétben tovább emelkedtek az árak, a februári hét százalékhoz képest megközelíthette már a 9-10 százalékot az élelmiszer-infláció a hónap első időszakában. Az árrés hatása így először az április inflációs adatokban lehetnek majd tetten érhetők.

A beavatkozás most első körben május végéig 31-ig lesz érvényben, addig ki kell elemezni a beérkező adatokat. Május közepén látni fogjuk, volt-e elegendő letörő hatás benne – magyarázta a tárcavezető, aki elárulta: a beszállítók megígérték a minisztériumban, hogy nem fognak árat emelni.

Reményeink szerint meg tudjuk fogni az élelmiszer-inflációt már áprilisban, de ez azon is múlik, hogy a beszállítók tartózkodjanak az áremeléstől

– emelte ki a miniszter.

Lesz veszteség, de nőhet a forgalom

Hozzátette: természetesen lesznek olyan termékek, ahol a kereskedők nagyobb veszteséget érnek majd el. Tojásnál 40 százalék feletti a felár, a vaj és a tejföl esetében 80 százalék feletti. A csirkecombnál 20 százalék körüli. A sertészsírnál 40 százalék feletti a felár, tehéntúrónál 70 százalék feletti, joghurtoknál 70-80 százalékos a felár. Párizsinál is 20 százalékos a felár. A saját márkás termékeknél a felár 10 százalék alatti, más termékeknél pedig sokkal nagyobb. Árcsökkenés nagyrészt a nem saját márkás termékeknél lesz megfigyelhető.

Ezen termékek jelenlétét is szabályozni fogják, az eddigi mennyiségek alapján nem szedhetik le a kereskedők a nem saját márkás termékeket. Lesznek készletezési szabályozások is. Várhatóak ellenőrzések is majd rendszeresen, a fogyasztóvédelmi hatóság akár 5 millió forintos bírságot is kiszabhat, rendkívüli esetben pedig akár be is zárhatnak boltot. Kiemelte: a vásárlókat nem fogják korlátozni, azaz nem lesz szabályozva a megvásárolható termékek mennyisége.

Le fogunk ülni velük és megkérdezzük, mi lesz, ha kivezetjük az intézkedést. Ha azt mondják, azután emelésbe kezdenek. Akkor meghosszabbítjuk. Ha ennek sem lesz eredménye, akkor jön az árstop

– üzente meg a miniszter.

Hasonló szabályozás van egyébként Romániában, Észak-Macedóniában, de terveznek ilyen lépést Lettországban és Görögországban is volt már hasonló. Az intézkedésnek egyébként 15-20 százalékos forgalomnövekedési hatása is lehet, legalábbis a kereskedők erre számítanak – hangzott el a beszélgetés során.

