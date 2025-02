Betett a nagy hideg az építőiparnak

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzője szerint az adat összességében a várakozásoknak megfelelően alakult. Ebben a hosszabb karácsonyi időszak, illetve a hidegebb időjárás is szerepet játszhatott, miközben havi alapon 0,7 százalékkal nőtt az ágazat teljesítménye. Ezzel az ágazat teljesítménye az utolsó negyedévben 0,5 százalékkal bővült, hozzájárulva a gazdasági növekedéshez és a technikai recesszió végéhez, miközben a tavalyi év egészét tekintve csak stagnált.

Problémát jelent ugyanakkor, hogy még visszafogott kereslet mellett is érdemi, 5,9 százalékos áremelkedés tudott végbemenni az ágazatban a tavalyi év során.

Decemberben az épületek építése építményfőcsoport termelése éves szinten csak 1,0 százalékkal csökkent, miközben havi bázison jelentős, 9,9 százalékos bővülés következett be. Az építményfőcsoport teljesítménye nagyon volatilis, hónapról hónapra jelentős ingadozást mutat a termelési volumen, amelyben közrejátszik, hogy itt elsősorban a vállalati szféra dominál, és emiatt jelentős szerepe van a beruházások elhalasztásának. A kilátások is vegyesek, az új szerződések volumene 5,2 százalékkal elmaradt a megelőző évi szintjétől, azonban még ezzel együtt is, a szerződésállomány kismértékű, 2,7 százalékos bővülést mutat.

Molnár Dániel rámutatott: „a forgalmat az év utolsó hónapjában az egyéb építmények húzták vissza, itt éves szinten 10,2, míg havi alapon 7,4 százalékos zsugorodást regisztrált a KSH. A számottevő havi volatilitás itt is megfigyelhető, bár a szerződésadatokból következő kilátások itt talán kedvezőbbek. Az új szerződések volumene ugyan kétszámjegyű ütemben visszaesett, de a szerződésállomány még így is közel negyedével meghaladja a megelőző évi szintjét”.

„Az építőipar esetében a termelés várakozásaink szerint már az idei év elejétől stabilizálódhat. A lakossági oldalról az otthonfelújítások, illetve a lakásépítések oldaláról is jelentős kereslet jelenhet meg az ágazatban, miközben vállalati oldalról is arra számítunk, hogy élénkül a beruházási kedv, köszönhetően a Demján Sándor Program elemeinek és a javuló kilátásoknak, miközben az állam oldaláról is érdemi kereslet mutatkozik majd, tekintve, hogy idén a költségvetési helyzet már nem indokolja a beruházások további elhalasztását” – tette hozzá az elemző.

Nyitókép: Jean-François FORT / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP