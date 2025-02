Annyi magyar utazott külföldre karácsonykor, hogy szinte teljesen kiürültek a boltok

Ugyanakkor a Mandiner iparági forrásokból úgy értesült, hogy hiába lenne Magyarországon bojkott, összességében sem a gazdaság, sem a boltok nem igazán éreznék meg ezt, csak átmeneti lehet, a következő hónapban visszakorrigálna az adat, mivel a kiesett fogyasztást később így is, úgy is pótolni kell majd.

Az ipar fellendülése még várat magára

A csütörtökön közzétett ipari termelési adatok egyelőre még mindig nem pozitívak. Molnár Dániel szerint ezekből nem érdemes tendenciákat kivetíteni, hiszen azt az év végi gyárleállások időzítése érdemben befolyásolhatja. Ugyanakkor mindenképpen pozitív hír, hogy tavaly decemberben havi alapon jelentősen, 6,9 százalékkal nőtt a német ipar rendelésállománya. Legfontosabb külpiacunk kapcsán a február végi előrehozott választások hozhatnak fordulatot, amennyiben az új kormány gyorsan fel tud állni, és megkezdődik a versenyképességi problémák orvoslása.

„Várakozásaink szerint az ipar az idei év második felétől kezdhet el érdemben bővülni. Bár a belső kereslet fokozódó élénkülésének hatása, például az otthonfelújítások, az élénkülő fogyasztás vagy a lakásépítések nyomán, már az év első felében is éreztetheti a hatását, azonban az ipar egészében a fordulatot a nagyberuházások (CATL, BMW, BYD) termőre fordulása hozhatja majd el. Ennek azonban továbbra is feltétele, hogy a külső kereslet rendeződjön, a német gazdaság versenyképessége javuljon és a geopolitikai konfliktusok is enyhüljenek” – foglalta össze az elemző.

