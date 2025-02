Tények bizonyítják: viharos hullámok nyaldossák Közép-Európát, de a magyar gazdaság szigetként állja a rohamokat

Tavaly négy választás is volt Romániában, de az a brutális szteroid-löket, amit a román gazdaság akkor kapott, idén már nem lesz sehol. Még ha egyet meg is ismételnek közülük...

„Romániában befagyasztották a közalkalmazotti béreket és nyugdíjakat, emelték az adókat és csökkentették a mikrovállalkozások adózási küszöbét, és eltörölték az informatikai ágazatban, az építőiparban, a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban dolgozók adókedvezményeit” – sorolta a határon túli problémákat a szakértő. De költségcsökkentési okokból már vonatjáratokat is törölni kellett.

Megszorító intézkedések

Kicsit északabbra sem sokkal rózsásabb a helyzet, Szlovákiában ugyanis a Robert Fico vezette kormány kénytelen komoly megszorításokat hozni, hogy valamennyire víz felszínén tartsa a gazdaság hajóját. Októberben hosszú viták után szavaztak meg egy konszolidációs csomagot, amely a megszorítások révén kétmilliárd eurót tud spórolni az államkasszának a kormány. A hírek szerint ugyanakkor ez sem lesz várhatóan elég és tavasszal még egyet húzni kell a nadrágszíjon.

Leválnak az orosz olajról, de kérdés, megéri-e

Szlovákia mellett a cseh gazdaság még úgy ahogy tartja magát. Ugyanakkor két rendkívül baljós felleg is gyülekezik Prága felett. Egyrészt a cseh gazdaság jelentős mértékben támaszkodik az egykori nemzeti, ma már német kézben lévő Skoda gyárra. A Volkswagen tulajdonában lévő autógyár 2024-ben már visszaeső eladásokról számolt be. A Németországhoz ezer szállal kötődő gazdaság még súlyosabban megérzi az ottani recessziót, amely már két éve tart. A nyugat-európai ipar gyengülése a csehországit is magával rántja. A fogyasztói bizalmi index is gyengül, de szintén nem sok bizakodásra ad okot az sem, hogy novemberben elfogadták a nyugdíjreformot, amely értelmében 67 évre emelik a nyugdíjkorhatárt Csehországban.