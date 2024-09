Túl a barátságon

Jó nagy ramazurit okozott a múltkori ukrán lépés, ami azzal fenyegetett, hogy leállhat a Barátság vezeték. Újra megmutatkozott: sérülékenyek vagyunk, és megoldást mástól nem, csak magunktól remélhetünk. Az Európai Bizottság szóvivője már-már Csubakka-védelmi magasságokba emelkedve érvelt, hogy azért volt jó döntés, hogy az unió nem avatkozott közbe a több tíz millió embert érintő ügyben, mert ha meg tudta oldani a Mol, akkor hát nem is volt probléma. Kösz a semmit! De a sok rossz mellett azért felcsillant a remény is: Szlovákia és Magyarország megértette, hogy itt és most helyzet van, borítsunk fátylat a múltra, és tegyünk valamit. Vállt vállnak vetve, nagyot küzdve megoldottuk a kérdést, és közös erőfeszítésünknek hála, újra a régi mederben folyik a kőolaj. Túllépve a Barátság-ügyön lett a nagyobb tanulság: van még élet a közép-európai együttműködésben a rock and rollon túl.