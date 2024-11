Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

„Ezekről az érdekes dilemmákról persze semmit sem olvashatunk a hazai baloldali sajtóban. Ők még mindig ott tartanak, hogy a Románia nevű csodaállam minden téren lekörözött bennünket. Különféle ellenérvek helyett most inkább forduljunk az RMDSZ-hez, abban a reményben, hogy ha valakik, ők pontosan ismerik a román csoda módszertanát.

A következőket tehát ők gyűjtötték össze, tessék figyelni, csak egyszer írom le: az unióban Romániában a legmagasabb a gyermekhalandóság, a mélyszegénységben élők aránya, legalacsonyabb az élettartam, legnagyobb a lakosság fogyása, legnagyobb az iskolaelhagyás, legtöbb a közúti baleset, legalacsonyabb a frissdiplomások aránya, legnagyobb a bürokrácia, valamint utolsó helyen állnak a digitális ügyintézésben is.

Mindehhez a szomorú helyzetképhez, amellyel erdélyi honfitársainknak muszájból együtt kell élniük, azt is hozzátehetjük, hogy baloldali kollégáink a sajtóban, politikusaik a parlamentben szíveskedjenek egyszer személyesen is elfáradni a régi, hagyományos, patinás Romániába. Nem, nem Erdélybe, hanem egyenesen a Regátba, adok majd pontos helyszíneket olténiai falvaktól moldvai kisvárosokig. Ha ott merőben mást tapasztalnak, mint amit az RMDSZ összegyűjtött nekünk, ha virágzást és gyarapodást észlelnek a súlyos politikai, gazdasági, demográfiai krízis helyett, akkor majd részletesen is elmondjuk nekik, hogy miért nem mi vagyunk – és nem is leszünk soha – az unió sereghajtója.”