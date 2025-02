Bekeményített a forint a felcsillanó békére, de azt is megtudtuk, érdemes-e már most eurót váltani a nyaralásra

Mi várhat a forintra?

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzője úgy vélte, hogy a forint alakulását a következő hetekben is elsősorban a nemzetközi pénzpiaci környezet határozza majd meg. „Amennyiben sikerül előrébb lépni a béketárgyalásokon, illetve a vámháborúban sem következik be eszkaláció, a felek elmozdulnak a tárgyalásos megoldás irányába, akkor a pénzpiaci volatilitás is tartósan mérséklődhet, amely további erősödést válthat ki a feltörekvő piacokon” – húzta alá.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint is a mostani erősödés mögött elsősorban globális folyamatok állnak.

A piac elkezdte a csodavárást, abban bíznak, hogy jöhet a béke Ukrajnában, amire talán lehet is esély, most, hogy elkezdődött valami tárgyalásféle előkészítése.

„Hogy ez meddig tarthat ki és mi lesz az eredménye, azt nem lehet megjósolni, mindenesetre egy tartós béke a forintot is erősítené. A régiós devizák közül egyébként nem lóg ki a forinterősödés, maximum annyiban, hogy a korábbi súlyosabb ütésekből most a magyar deviza jobban tudott visszajönni” – mondta az elemző, aki szerint a mostani erősödésben a dollár gyengülése és a gázai tűzszünet is szerepet játszott.

Kellene egy jó hír

Molnár Dániel úgy látja: a forint mellett több tényező is szólt az elmúlt időszakban: a vártnál kedvezőbb negyedik negyedéves GDP-adat, a szigorúbbá váló jegybanki kommunikáció, kiegészülve a vártnál magasabb év eleji inflációval egyaránt támogatták a forint felértékelődését, de a nemzetközi környezet is kedvezőbbé vált. „A piacok elkezdték átértékelni Trump vámpolitikáját, miközben az orosz-ukrán háború kapcsán is előtérbe került a béketárgyalás, ez pedig javította a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatvállalási hajlandóságot, amely a forint árfolyamát is erősítette.

Kiemelendő ugyanakkor, hogy a bizonytalanság továbbra is fenn áll.

„Múlt héten szerdán például a vártnál magasabb USA infláció okozta dollárerősödés eredményezett azonnali korrekciót a forint árfolyamában” – tette hozzá Molnár Dániel. Hozzátette: a forint erősödésének most a 400-as szint, a lélektani határ jelenti a legnagyobb gátat. Ennek áttöréséhez ugyanakkor szükség lenne egy jelentős, pozitív hírre, eseményre. Azt követően a 390-es szint jelentheti majd a következő ellenállást.