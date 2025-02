„Tíz százalékkal estek a gázárak”: Orbán Viktor azonnal üzent, elmondta mire számíthatnak a magyarok a közeljövőben

Az orosz–ukrán háborúról, valamint Magyarország gazdasági kilátásairól beszélt Orbán Viktor a Facebook-oldalán megjelent rövid videóban.

„A hetet gazdasági kérdésekkel fejeztük be, és az új hetet is gazdasági kérdésekkel kezdtük. Megkezdődtek a béketárgyalások előkészítő megbeszélései az oroszok meg az amerikaiak között. A két elnök már beszélt is egymással telefonon.

Azt látom, hogy tíz százalékkal máris estek a gázárak, és a forint is lendületet vett.

Úgy néz ki, hogy ha ez így megy tovább, akkor csak idő kérdése és az euró árfolyama be fog nézni 400 forint alá is.

– fogalmazott a miniszterelnök.

A felvételt itt tudja megtekinteni: