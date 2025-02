Fordulat a forint piacán? Ez áll a háttérben

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzőjének írása

A forint árfolyama az euróval szemben 2024. szeptember második felében kezdett el gyengülni, amiben döntően a nemzetközi folyamatok játszották a legnagyobb szerepet. A geopolitikai konfliktusok kiéleződése, a kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság is negatívan hatott a feltörekvő piaci devizák árfolyamára, azonban a fő tényező a Feddel és az EKB-val kapcsolatos kamatvárakozások szétválása volt. Az eurózóna vártnál gyengébb teljesítménye további monetáris lazítást irányozott elő, miközben a Fed kapcsán ismét megjelentek a szigorúbb kamatpályával kapcsolatos várakozások.

Honnan indultunk?

A devizapiacokra a legnagyobb hatása az amerikai elnökválasztásnak volt. Trump második elnökségétől a piacok lazább költségvetési politikát, valamint a belengetett vámok miatt dráguló importot vártak. Mindkét tényező felfelé hajtja az inflációt, ami szigorúbb Fed-kamatkondíciókat jelentene. A magasabb kamatvárakozások pedig érdemben erősítették a dollár árfolyamát, amelynek nyomán az euró kétéves mélypontra gyengült a dollár ellenében, miközben a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot is negatívan érintette ez a lépés.

A hazai deviza az euróval szemben, nagyobb kilengések mellett, a 410–415-ös sávba gyengült, miközben a dollárral szemben is többször a 400-as szint felett zajlott a kereskedés a tavalyi év végén.

Fordulatot hozott a 2025-ös év

Az idei év eleje ugyanakkor mintha fordulatot hozott volna a devizapiacokon: a forint az euróval szemben immár a 405-ös szint közelében alakul, január eleje óta fokozatosan erősödve, miközben a dollár ellenében is inkább a 390-es szint lett az irányadó. Ez érdemi meglepetés, tekintve, hogy, ahogy láthattuk, éppen a vámokkal kapcsolatos félelmek gyengítették a forintot, február elejével pedig meg is kezdődött azok bevezetése. Első körben a Kanadára, Mexikóra, illetve Kínára kivetett vámok híre jelentős pénzpiaci turbulenciát okozott, azonban

a piacok rövid idő alatt visszarendeződtek, köszönhetően annak, hogy a vámok bevezetését a két amerikai ország esetén elhalasztották, és a felek inkább a megállapodásra törekszenek, ami megnyugtatta a piaci szereplőket.

Hogyan alakulnak a pénzpiaci kockázatok?

Az elmúlt hetek eseményei alapján a piaci szereplők is kezdik átértékelni a Trump vámpolitikájával kapcsolatos várakozásokat. Az eddigi események arra utalnak, hogy az elnök célja ezen intézkedésekkel elsősorban az, hogy kedvezőbb tárgyalási pozíciót alakítson ki magának, és így az USA számára előnyösebb megállapodásokat tudjon kötni. Kanada és Mexikó esetében is a határvédelem megerősítéséért vállalt intézkedések vezettek a halasztáshoz. Amíg tehát a vámpolitika csak ilyen szerepet tölt be, azaz nem jár tényleges költségnövekedéssel, addig a kamatpálya esetében sem kell felfelé mutató kockázatokat árazni a pénzpiacokon.

Mi támogatta még a forintot?

A globális folyamatok mellett a forintot az elmúlt időszakban belföldi tényezők is támogatták. A január végén publikált,

tavalyi negyedik negyedéves GDP az elemzői várakozásoknál érdemben kedvezőbb lett, és ez az áthúzódó hatás miatt az idei évi kilátásokat is javítja.

Emellett az MNB hangneme is némiképp szigorodott az elmúlt üléseken, a kamatcsökkentések tartós szüneteltetése és az inflációs kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság került a kommunikáció középpontjába a geopolitikai konfliktusok okozta negatív hatások mellett. Ez szintén a forint erősödése irányába hat.

Meddig erősödhet a forint?

Felmerül a kérdés, hogy mi jön most, meddig erősödhet a forint árfolyama. A fundamentumok alapján a magyar deviza árfolyama még mindig gyenge, vagyis lenne még tér az erősödésre, miközben technikai oldalról a 400-as szint jelenthet erős ellenállást.

A kereskedelmi konfliktusokkal kapcsolatos félelmek oldódása és ezzel párhuzamosan a Fed-kamatcsökkentések folytatódása további forinterősödést eredményezhetne.

Ami viszont mindenképpen kedvezne a forintnak, és akár a lélektani határon is átlendíthetné, az az orosz–ukrán háború lezárása lenne, amely kockázati tényezőként továbbra is megjelenik a pénzpiacokon, és csökkenti a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatvállalási hajlandóságot.

