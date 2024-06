„Nem mondunk le a vidéki fiatalokról!” – Nagy Márton a Mandinernek

Mi módon lehet vidéken helyben tartani a munkaerőt és a fiatalokat? Kell-e attól tartani, hogy a vendégmunkások kiszorítják őket a piacról?

A fő cél, hogy a magyar munkaerőt minél jobban aktivizáljuk. Azt tapasztaljuk, hogy egyre több inaktív aktívvá válik, és a fiatalok köréből is egyre többen lépnek be a munkaerőpiacra. A számuk az egy évvel ezelőttihez képest is növekedett. Ma már az infrastruktúra rendelkezésre áll, autóval 50 kilométeren belül bárki munkát találhat, a mobilitás nem kérdés. A kérdés inkább az, hogy a munkáltatók milyen bért fizetnek. Ebben fontos szerepe van a 13 + 1 ipari parknak. Többek között mind a szegedi, mind a debreceni vagy a győri ipari park lényegében felhúzza az egész régiót. Ezek fejlesztése is egy nagyon fontos program a magyar kormány számára.

De az sem elhanyagolható, hogy ezeken a munkahelyeken megfelelő szakképesítéssel rendelkezzenek a fiatalok. Ezért a technikumok, a szakképzés és a felnőttképzés előkelő helyen szerepel a prioritási listán. Ezekre fordítunk nagyobb összegeket.

Jelenleg egy 20 ezer fős átképzési programot indítunk Északkelet-Magyarországon,

és megnézzük majd ennek a tapasztalatait.