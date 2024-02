Brüsszel elérte: Ukrajna mellett már Oroszország is profitál az európai gazdák tönkretételéből

2024. február 17. 10:04

A francia termelők is csatlakoznak a jövő heti, közös kelet-európai gazdatüntetéshez, mivel az ukrán élelmiszerek korlátlan uniós beengedése már Nyugat-Európában is óriási piaci problémákat okoz. Brüsszel javaslata a korábbiaknál is súlyosabb csapást jelentene a gazdákra, ráadásul a túlzott szolidaritásból már Oroszország is profitál.

2024. február 17. 10:04 9 p 7 1 24 Mentés

Nagy Kristóf Szerző követése

Már tárgyalja az Európai Parlament és a Tanács Brüsszel javaslatát, amely újabb egy évre felfüggesztené az ukrán élelmiszerek uniós behozatalát korlátozó vámokat és kvótákat. Az Európai Unió termelőinek hetek óta nem csillapodó tiltakozására válaszul az Európai Bizottság kiegészítette ugyan a tervezetet a baromfihús, a tojás és a cukor behozatalát szabályozó záradékkal, ám a legnagyobb európai termelői érdekképviseletek szerint ezzel még a korábbinál is nagyobb kárt okozna Brüsszel ezekben az ágazatokban. Az EU-s gazdák és agrárvállalatok legnagyobb érdekvédelmi szövetsége, a Copa-Cogeca, valamint az érintett ágazatok érdekképviseletei arra hívták fel a figyelmet, hogy a tervezet a baromfi, a tojás és a cukor behozatalát ugyan korlátozza, ám a korlátozás csak akkor lépne életbe, ha az import mértéke elérné a 2022/2023-as szintet. Brüsszel folytatja az uniós gazdák tönkretételét Brüsszel a termelőket csillapítani hivatott látszatintézkedésével tehát továbbra is lehetővé tenné, hogy Ukrajnából legalább annyi mezőgazdasági áru érkezzen korlátozás nélkül az EU-ba, mint amennyi előidézte a súlyos piaci zavarokat. Az európai érdekképviseletek ráadásul azt sem értik, a gabonafélékre miért nem vonatkozik ez a korlátozást lehetővé tévő záradék. A Copa-Cogeca arra is rámutatott, az ukrán dömping hatására legalább 40 százalékkal estek vissza a kelet-európai gazdáknak kínált felvásárlási árak, miközben a termelési költségek az elmúlt két évben meredeken emelkedtek. Ráadásul a kereslet is annyira visszaesett, hogy a jelentős árcsökkenés ellenére is alig akadnak vevők a sokkal jobb minőségű európai mezőgazdasági termékekre. Az érdekvédők azt is kiemelték, már nem csak a kelet-európai, Ukrajnával határos országokban tarthatatlan a helyzet: az ukrán élelmiszerek jelenléte már komoly gondokat okoz Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában és Franciaországban is. A több ezer gazdaságot érintő piaci nehézségek ellenére a Copa-Cogeca jelezte, fontos az Ukrajnával vállalt szolidaritás, de Brüsszelnek ki kell dolgoznia egy valódi piacvédelmi stratégiát, ám erre egyelőre nem mutatkozik valós szándék. Már Oroszország is profitál a túltolt uniós szolidaritásból A Copa-Cogeca arra is rámutatott, a túlzásba vitt uniós szolidaritás immár Moszkva számára is jövedelmező. Ennek oka, hogy a háború előtt az ukrán mezőgazdasági termékek elsődleges piacának számító afrikai és közel-keleti országok ma már Oroszországból importálják az élelmiszer-ellátáshoz nélkülözhetetlen alapanyagokat, mivel az ukrán gabona legnagyobb része már az Európai Unióban talál vevőkre. A napokban kiderült, az Ukrajnából a Fekete-tengeren elszállított gabona mennyisége már eléri a háború előtti szintet, vagyis az EU által működtetett szolidaritási folyosók további fenntartása okafogyottá vált. Hiába szállít ismét a kapacitásainak megfelelő terményt Ukrajna a tengeri kikötőkből, a szállítmányokból a korábban évtizedek óta kialakult kereskedelmi kapcsolatok nem álltak helyre.

Egyiptom idén már Oroszországgal kötött gabonaszállítási szerződést, de más afrikai és közel-keleti országágok is az orosz gabonára szerződtek. Ennek hatására Moszkva idén már jelentősen, több millió tonnával növelte az országból kivihető alapanyag-mennyiséget és újabb termőterületek bevonásával növeli az exportra szánt gabonamennyiséget is. Ez azt jelenti, hogy Brüsszel Ukrajna érdekeit mindennél fontosabbnak tartja, a Kijevvel vállalt szolidaritás pedig már nem csak az EU gazdáit teszi teljesen tönkre, de Moszkva bevételeit is gyarapítja. Ez pedig semmiképpen sem érdeke az orosz hadsereggel szemben egyre inkább a védekezésre berendezkedő Ukrajnának. A franciák a magyar gazdák mellé álltak Csatlakoznak a kelet-európai országok agrárkamarái által február 22-ére szervezett nagyszabású gazdatüntetéshez a francia termelők is – jelentette az Euractiv szerint a két legnagyobb francia gabonatermesztő érdekképviselet. Rámutattak, hogy az uniós döntéshozók még mindig nem értették meg, hogy döntéseikkel veszélybe sodorják Európa élelmiszer-önellátását. Közös demonstrációt szerveztek a visegrádi országok agrárkamarái, valamint Lettország és Litvánia képviseletei február 22-ére – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kelet-európai országok nagyszabású, közös gazdatüntetésre a szlovák-lengyel-cseh hármashatáron kerül sor. A tiltakozást a cseh agrárkamara kezdeményezte. A termelők arra szólítják fel a brüsszeli döntéshozókat, hogy ne tegyék tönkre Európa mezőgazdaságát, fejezzék be az európai gazdák ellehetetlenítését.

Ezt is ajánljuk a témában Áll a bál Brüsszelben: bíróság elé citálnák a gazdákat Arról ír a Politico, milyen sok kárt okozott a gazdatüntetés.

Nyitókép: Robert Nemeti/Andolu/AFP

9 p 7 1 24 Mentés

Kapcsolódó cikkek

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.

Összesen 24 komment Kommentek frissítése Sorrend: Legújabb hozzászólások elöl Legrégebbi hozzászólások elöl Legtöbbet kedveltek elöl Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon! Regisztráció Bejelentkezés