Feszül az ellentét: nem minden munkáltató tolerálja a Z-generáció laza nyelvezetét

Ezt a munkáltatóknak is be kell látniuk: a világjárvány után lazultak az öltözködési szabályok, rugalmasabbak a munkaidővel kapcsolatos kérdések, és gyakrabban dolgoznak a munkatársak az otthonaikból – a megváltozott elvárások pedig a kommunikációt is érintik. A vezetőknek nyitottnak kell lenniük egy kevésbé formális megközelítés elfogadására, amely egyúttal a személyesebb hangvételt is lehetővé teheti, adott esetben az e-mailezésben vagy a személyes megbeszéléseken.

Miután a boomerek és az X-generáció tagjai fokozatosan átengedik a vezetés gyeplőjét a fiatalabb nemzedéknek, ezáltal esély mutatkozik rá, hogy egy hétköznapibb stílus hathassa át a munkahelyeket.

Visszatérve az angol sajtóban megszólaló Anna esetére: sikerült elhelyezkednie egy televíziótársaságnál, az új kihívásokat pedig a személyiségéhez is közelebb állónak érzi. Mint a cikkben mesélte, tanulságos volt számára a befektetési alapkezelőnél töltött rövid időszak, a mai napig igyekszik tanulni az ott tapasztaltakból – többek között a kommunikációját illetően is.