Öt lépcsőfok alatt háromszor esett el Joe Biden

A világ elsőszámú hatalmának vezetője éppen egy repülőgépre próbált felszállni.

Úgy tűnik, nincs jó passzban az újdonsült amerikai elnök. Mint arról a mai nap korábban írtunk, Joe Biden nemrég elnöknek nevezte saját alelnökét, Kamala Harrist, most pedig a lépcsőkkel gyűlt meg a baja.

A The Hill You Tube csatornájára nemrég felkerült videó tanúsága szerint a 46. amerikai elnök éppen egy repülőgépre akart felszállni Atlantában, ám ezt túlságosan gyorsan akarta megtenni, és elesett: egyszer, kétszer, majd harmadszorra is.