Ft
Ft
30°C
16°C
Ft
Ft
30°C
16°C
08. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 27.
csütörtök
forsthoffer ágnes nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal országgyűlés törvény

Ma eldől, ki fogja vezetni a vagyonvisszaszerzési hivatalt

2026. augusztus 27. 06:39

Két hét után ül össze ismét az Országgyűlés.

2026. augusztus 27. 06:39
null

Az államfői feladatokat ideiglens ellátó Forsthoffer Ágnes elnöklésével tart ismét ülést az Országgyűlés, a képviselők két hetes szünet után térnek vissza a parlamentbe. Az Index összefoglalója szerint ma kiderül, 

ki lesz a vezetője a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak, aki a négy alelnökkel közösen pénteken már le is teszi esküjét az Országgyűlésben. 

Az ülés ezúttal is Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik, de még ezt megelőzően az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén szavazzák meg, hogy kit terjesztenek a parlament elé a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének, valamint négy alelnökének. Jancsics Dávid visszalépése után három jelölt maradt: Unger Anna, Ligeti Miklós és Sárvári Nicholas. Miután a bizottság megnevezi a végleges jelölteket, a parlament pénteki ülésén szavaz róluk, de előtte még más ügyekben is dönt az Országgyűlés.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A miniszterelnök felszólalása után szokás szerint következnek a frakcióvezetők, ez a kezdés pedig garantálja a puskaporos hangulatot, ahogyan azt megszokhattuk már az új Országgyűlésben. A várható tűzpárbaj után a parlament a Médiatanács új vezetésének kiválasztásához szükséges eseti bizottság létrehozásáról dönt, emellett a bizottsági tisztségviselőkről és tagokról is szavazhatnak a jelöléstől függően.

A nap további részében az alábbiakról folytatnak általános vitákat:

  • A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosításáról – A szakképzési centrumok vezetésének átalakítása: megszüntetnék a kancellári pozíciókat, a feladatokat pedig a főigazgatók vennék át, akiket szakmai főigazgató-helyettes segítene. A jelenlegi főigazgatók és kancellárok megbízatása 2026. december 31-én megszűnne, az új főigazgatói pályázatokat pedig szeptember végéig ki kell írni.
  • Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról – Az uniós irányelvekhez igazítva védenék a közéletben részt vevőket és az újságírókat a visszaélésszerű, elhallgattatásra törekvő pereskedéstől (úgynevezett SLAPP-perek), lehetővé téve a nyilvánvalóan megalapozatlan keresetek korai elutasítását. Emellett megszünteti a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, valamint pontosítja a gondnoksági perekre és a polgári eljárásra vonatkozó szabályokat.
  • A Magyarország Alaptörvényének tizenhetedik módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról – A javaslat az alkotmánymódosítás utáni új szabályokhoz igazítja a jogszabályokat, hogy minden tekintetben összhangban legyenek egymással. Ennek keretében átírja az Alkotmánybíróság működését: a tagok ezentúl maguk választanak elnököt pályázat útján, a bírák megbízatása 70 éves korukban megszűnik, a döntéseiket pedig újra a Magyar Közlönyben kell nyilvánosságra hozni.
  • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról – A törvényjavaslat a rászoruló háztartások megsegítése és a fűtési költségek csökkentése érdekében 27 százalékról 5 százalékra mérsékli a tűzifa és más faalapú tüzelőanyagok (például pellet; brikett) általános forgalmi adóját. Az áfacsökkentésről szóló szabályozás a tervek szerint 2026. szeptember 15-én lép hatályba.

 

A fentiek általános vitája vezérszónoki felszólalásokkal folytatódik pénteken is, majd le is zárják őket, de ekkor szavazás még nem lesz erről. 

Voksolnak azonban a képviselők arról, hogy 

elfogadja-e az illetékes bizottság jelöléseit az NVVH elnöki és alelnöki tisztségeire. A borítékolható eredményű titkos szavazás után a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői le is teszik esküjüket az Országgyűlés előtt.

Ezzel lezárul a Tisza Párt választási kampányban tett egyik legnagyobb és a szavazóik által legjobban várt vállalásának az első fejezete. Miután megválasztották a széles jogkörrel felruházott szuperhivatal legfőbb tisztségviselőit, elkezdődhet a munka, első körben a teljes hivatal felépítésével, az állomány kialakításával. A Tisza szimpatizánsai természetesen már az első ügyet várják, amivel a hivatal foglalkozni kezd, erre azonban még valószínűleg sokat kell várni, nem is beszélve vádemelésről, hovatovább jogerős ítéletről.

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI

 

Összesen 143 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugger46
•••
2026. augusztus 27. 09:12 Szerkesztve
Az NVVH-t írhatjuk nyugodtan ÁVH-nak, de lehet akár ÁVVH, mint a korábbi hivatal mai reinkarnációja. Ez a hivatal végül is nem nemzeti, hanem állami indíttatásból jön létre, akár csak elődje.
Válasz erre
0
0
formaegy-2
•••
2026. augusztus 27. 09:12 Szerkesztve
fernandvix 2026. augusztus 27. 09:09 fernandvix 2026. augusztus 27. 09:09 formaegy-2fernandvix ))))))) Megkövetlek. Valóban én értelmeztem rosszul.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. augusztus 27. 09:11
"fernandvix 2026. augusztus 27. 09:04 Mert kibaszottúl túl lett árazva?" Ezt már ismerjük a Lánchíd esetéből. Majd megépíti a strabag drágábbért, meg kevesebb tartalommal. Az már nem túl lesz árazva, hanem piaci árazású lesz, ugye?
Válasz erre
0
0
fernandvix
2026. augusztus 27. 09:09
formaegy-2fernandvix 2026. augusztus 27. 09:03 • Szerkesztve Nem ártana értelmezni. Írhatott volna 8 hónapot is 5 hónapot is, 7 hónapot is! Itt a lényeg, hogy a választások előtt nem közöltek ilyen lehangoló számokat! Te tudsz magyarul???????????? hat hónapja nem közöltek ilyen lehangoló számokat. Értelmezd már ezt a mondatot.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!