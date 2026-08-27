Ma eldől, ki fogja vezetni a vagyonvisszaszerzési hivatalt

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Két hét után ül össze ismét az Országgyűlés.
Az államfői feladatokat ideiglens ellátó Forsthoffer Ágnes elnöklésével tart ismét ülést az Országgyűlés, a képviselők két hetes szünet után térnek vissza a parlamentbe. Az Index összefoglalója szerint ma kiderül,
ki lesz a vezetője a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak, aki a négy alelnökkel közösen pénteken már le is teszi esküjét az Országgyűlésben.
Az ülés ezúttal is Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik, de még ezt megelőzően az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén szavazzák meg, hogy kit terjesztenek a parlament elé a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének, valamint négy alelnökének. Jancsics Dávid visszalépése után három jelölt maradt: Unger Anna, Ligeti Miklós és Sárvári Nicholas. Miután a bizottság megnevezi a végleges jelölteket, a parlament pénteki ülésén szavaz róluk, de előtte még más ügyekben is dönt az Országgyűlés.
A miniszterelnök felszólalása után szokás szerint következnek a frakcióvezetők, ez a kezdés pedig garantálja a puskaporos hangulatot, ahogyan azt megszokhattuk már az új Országgyűlésben. A várható tűzpárbaj után a parlament a Médiatanács új vezetésének kiválasztásához szükséges eseti bizottság létrehozásáról dönt, emellett a bizottsági tisztségviselőkről és tagokról is szavazhatnak a jelöléstől függően.
A nap további részében az alábbiakról folytatnak általános vitákat:
A fentiek általános vitája vezérszónoki felszólalásokkal folytatódik pénteken is, majd le is zárják őket, de ekkor szavazás még nem lesz erről.
Voksolnak azonban a képviselők arról, hogy
elfogadja-e az illetékes bizottság jelöléseit az NVVH elnöki és alelnöki tisztségeire. A borítékolható eredményű titkos szavazás után a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői le is teszik esküjüket az Országgyűlés előtt.
Ezzel lezárul a Tisza Párt választási kampányban tett egyik legnagyobb és a szavazóik által legjobban várt vállalásának az első fejezete. Miután megválasztották a széles jogkörrel felruházott szuperhivatal legfőbb tisztségviselőit, elkezdődhet a munka, első körben a teljes hivatal felépítésével, az állomány kialakításával. A Tisza szimpatizánsai természetesen már az első ügyet várják, amivel a hivatal foglalkozni kezd, erre azonban még valószínűleg sokat kell várni, nem is beszélve vádemelésről, hovatovább jogerős ítéletről.
Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI