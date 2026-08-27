Ma eldől, ki fogja vezetni a vagyonvisszaszerzési hivatalt

Az államfői feladatokat ideiglens ellátó Forsthoffer Ágnes elnöklésével tart ismét ülést az Országgyűlés, a képviselők két hetes szünet után térnek vissza a parlamentbe. Az Index összefoglalója szerint ma kiderül,

ki lesz a vezetője a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak, aki a négy alelnökkel közösen pénteken már le is teszi esküjét az Országgyűlésben.

Az ülés ezúttal is Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik, de még ezt megelőzően az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén szavazzák meg, hogy kit terjesztenek a parlament elé a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének, valamint négy alelnökének. Jancsics Dávid visszalépése után három jelölt maradt: Unger Anna, Ligeti Miklós és Sárvári Nicholas. Miután a bizottság megnevezi a végleges jelölteket, a parlament pénteki ülésén szavaz róluk, de előtte még más ügyekben is dönt az Országgyűlés.